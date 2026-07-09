Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Егор Оруджев — о Гран-при Великобритании Формулы-1: пит-стоп Хэмилтона, шансы Антонелли на чемпионство, победа Леклера — разбор

Что угрожает титулу Антонелли и нужны ли жёсткие штрафы за ошибки в квалификациях? Разбор
Егор Оруджев
Егор Оруджев — о Гран-при Великобритании Формулы-1
Комментарии
Егор Оруджев не видит проблем ни в пит-стопе Хэмилтона, ни в финише под сейфти-каром.

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Великобритании Формулы-1, который выиграл Шарль Леклер.

Обогнал бы Антонелли Леклера без проблем с машиной?

Судя по разнице по резине, думаю, что Антонелли хватило бы и он обогнал. За 12 кругов четыре секунды он вполне мог снять. А темп у Кими и так был лучше.

Ожидали от Леклера такой «контратаки» после слабого спринта и прежних проблем?

В спринте у Шарля был плохой старт, а потом в грязном воздухе не удалось продвинуться. Но не думаю, что в чистом пространстве темп был бы плох. Хотя победу в Гран-при, конечно, мало кто ждал.

Материалы по теме
Колонка Петрова: почему Хэмилтон ошибся, а стратеги «Феррари» не виноваты
Эксклюзив
Колонка Петрова: почему Хэмилтон ошибся, а стратеги «Феррари» не виноваты

Правильно ли «Феррари» позвала Хэмилтона за свежими шинами при сейфти-каре?

Да. Если бы был настоящий последний круг, то у него без пит-стопа возникли бы большие проблемы. Уже все вспомнили пресловутый финал 2021 года. И здесь тоже решение было правильное.

Верно ли дирекция гонки оставила сейфти-кар на последний круг, чтобы круговые всех догнали?

Правила есть правила, и круговые должны догнать пелотон перед рестартом, если им разрешили вернуться.

Материалы по теме
Гран-при Великобритании надо было прервать после вылета Ферстаппена. Или всё-таки нет?
Гран-при Великобритании надо было прервать после вылета Ферстаппена. Или всё-таки нет?

Стоит ли засчитывать нарушения границ трассы в случаях, когда у пилота очевидные проблемы с машиной?

Нет, не стоит. Вообще обычно такое не считают. Удивлён, что в этот раз засчитали. Причём, если бы там были трава или гравий, даже в голову бы не пришло учесть эти вылеты.

Мог ли Хэмилтон что-то сделать в спринте, чтобы сдержать Антонелли?

Очевидно, что нет. Разница по темпу была слишком большой. И, думаю, Льюис сделал максимум возможного.

Кто более опасный соперник для Антонелли — Расселл или Хэмилтон?

Надёжность! Никогда не знаешь, что и когда сломается. Если в начале сезона поломки преследовали Джорджа, то сейчас неудачи собирает Кими. Так что, думаю, основной противник Антонелли — это поломки. Если нет, то он в своей лиге. А, и ещё старты. Если «Феррари» станет ближе по гоночному темпу, то с плохими стартами обгонять будет слишком сложно.

Материалы по теме
Борьба за титул Ф-1 обостряется, а к судьям — снова вопросы. Итоги Гран-при Великобритании
Борьба за титул Ф-1 обостряется, а к судьям — снова вопросы. Итоги Гран-при Великобритании

Как относитесь к жалобам пилотов, что их заставили участвовать в LEGO-гонках?

С одной стороны, это их обязанность: участвовать в активностях, которые популяризируют Формулу-1. А это, как ни крути, фанатам интересно — поэтому и проводят. Конечно, многие предпочли бы пропустить это мероприятие, но здесь ты играешь свою роль, за которую получаешь миллионы евро. Так что можно и потерпеть.

Сайнс призвал штрафовать на три позиции тех, кто вызывает в квалификации жёлтые или красные флаги. Поддерживаете?

В целом интересное предложение, я бы поддержал. Да, обидно получать плюс три позиции, если случится механическая поломка, но это в любом случае срыв круга соперникам, так что почему бы и нет. Мне такая идея нравится.

Материалы по теме
Антонелли должен был победить, Расселл и Пиастри расстроили. Оценки за ГП Великобритании
Антонелли должен был победить, Расселл и Пиастри расстроили. Оценки за ГП Великобритании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android