Болгарский юниор «Ред Булл» разрывает Ф-2, но в Ф-1 для него места нет — что делать?

В академии «Ред Булл» созрел новый топ-юниор – болгарин Никола Цолов, который возглавляет личный зачёт Формулы-2 на экваторе сезона. В случае победы в главной «молодёжке» мира, по всем законам жанрам, Цолов должен быть повышен до Формулы-1. Но, судя по всему, даже чемпионство в первом же сезоне не подарит болгарину место в младшей команде «быков». А всё потому, что из двух команд «Ред Булл» попросту некого высаживать. Что же делать «тауриновым»?

В 15 разнёс испанскую Ф-4

Впервые о Цолове как о большом таланте заговорили ещё в 2022-м, когда он в 15 лет взял титул в испанской Формуле-4. Впечатлял не столько сам факт чемпионства, сколько его обстоятельства: на момент триумфа болгарину было всего 15, да и титул он взял в доминирующем стиле.

Ещё перед триумфальным сезоном Никола был зачислен в академию «Альпин», однако надолго в ней не задержался – уже через два года болгарин покинул программу поддержки. Впрочем, Цолов тут же оказался в академии «Ред Булл».

Никола Цолов рвётся в Формулу-1 Фото: Dom Gibbons/Getty Images

Стоит отметить, что к тому моменту дифирамбы в адрес Николы несколько поутихли. Акции Цолова на рынке пилотов уронил неудачный дебют в Формуле-3: лишь два финиша в очках за весь сезон, да и те в спринтах. Во втором сезоне в «трёшке» Никола одержал первые победы, но всё равно оказался далеко от борьбы за титул: лишь 11-е место по итогам чемпионата.

Третий сезон в Ф-3 должен был стать для Цолова решающим в контексте «формульных» перспектив. Провались Никола в очередной раз, вряд ли с ним бы стал церемониться известный жёсткой кадровой политикой «Ред Булл». Впрочем, с третьей попытки Николе удалось показать приемлемый результат – спасительное вице-чемпионство, которое позволило остаться в числе юниоров «Ред Булл».

Чем Цолов лучше других юниоров?

Прямо сейчас Цолов – самый явный фаворит чемпионата Формулы-2 (отрыв от ближайшего преследователя 17 очков), а также главный претендент на повышение в Ф-1 – если отталкиваться от выступлений гонщика, а не от внешних факторов.

К экватору сезона Никола выиграл больше половины основных гонок (4/7) и дважды финишировал первым в спринтах. Победный дубль на «Сильверстоуне» вкупе с триумфом в воскресном заезде на «Ред Булл Ринге» сделали Цолова первым пилотом Ф-2, выигравшим три гонки подряд. В GP2 (серия-предшественница Ф-2) подобное достижение покорилось лишь четверым: Хэмилтону, Хюлькенбергу, Грожану и Вальсекки. К тому же Никола находится в одном шаге от повторения рекорда Леклера и Расселла по количеству побед в сезоне Формулы-2. А ведь впереди ещё семь этапов.

По сравнению с тем же Рафаэлом Камарой, которого вовсю сватают в «Хаас», Цолов отличается куда более зрелым пилотажем. Болгарин не совершает глупых ошибок, да и при борьбе колесо в колесо чувствует себя увереннее. Яркий тому пример – основная гонка в Монако. Никола так запрессинговал юниора «Феррари» на узких улочках Монте-Карло, что тот пропустил точку торможения и уехал в зону безопасности в первом повороте. На этом гонка для Камары закончилась, а Цолов отпраздновал победу.

Что важно, случилось это всё после неудачного для Николы отрезка – в основных гонках на двух предыдущих этапах болгарин не набрал ни одного очка. И другой юный гонщик на месте Цолова, вероятно, пошёл бы в рискованную атаку в борьбе за лидерство, пытаясь поправить своё положение в чемпионате. Однако юниор «Ред Булл» был терпелив и именно благодаря своему хладнокровию дожал бразильца. Психологическая устойчивость – штука важная, особенно в академии «быков».

Что делать «Ред Булл»?

Печально, что даже чемпионство в Формуле-2 не гарантирует болгарину место в Формуле-1 в следующем году. И дело тут не в недоверии к потенциалу юниора – из «Рейсинг Буллз» банально некого высаживать.

Лиам Лоусон окончательно пришёл в себя после прошлогоднего провала в «Ред Булл». Прямо сейчас он занимает 10-е место в личном зачёте, уступая лишь Гасли (и то всего три очка) и гонщикам из «большой четвёрки». Лиам регулярно финиширует в топ-10 (лишь в двух гонках не удалось набрать очки), выступает вполне на уровне возможностей машины, и каких-то глобальных претензий к нему нет.

Что же до Арвида Линдблада, то, несмотря на скепсис некоторых псевдоэкспертов, 18-летний британец очень уверенно дебютировал в Ф-1. В пяти гонках Арвид набирал очки (плюс восьмое место в спринте в Канаде), да и в квалификациях он периодически опережает более опытного напарника (пока 6-3 в пользу Лоусона).

Не всё, конечно, у Линдблада идеально – иногда подводит дисциплина. К примеру, в гонке на «Ред Булл Ринг», он ослушался приказа с капитанского мостика и пошёл в атаку на напарника. Впрочем, подобные эксцессы – вовсе не повод даже задумываться об изгнании молодого гонщика из команды. Тем более что потенциал у Линдблада немалый – вполне возможно, через пару лет британец дорастёт до главной команды «быков».

Да, из «Ред Булл» может уйти Макс Ферстаппен, тем самым освободив место в вертикали «тауриновых». Однако вряд ли в Милтон-Кинсе решатся перевести в главную команду кого-то из пару Лоусон – Линдблад. Скорее всего, будут искать нового лидера где-то на стороне – активнее всего инсайдеры отправляют в «Ред Булл» Оскара Пиастри.

А вот, что делать «быкам» с Цоловым – вопрос хороший. Если он возьмёт титул в Формуле-2, то не сможет заявиться в главную юниорскую серию в следующем сезоне. Да и смысла там выступать уже не будет.

Если же для болгарина так и не найдётся места в «Рейсинг Буллз», следующий сезон Никола наверняка проведёт в роли резервиста младшей команды «быков» – с негласным статусом «первый в очереди на повышение».

Есть также вариант с отправкой в японскую Супер Формулу. Именно так в своё время поступили с Пьером Гасли после его чемпионства в GP2. Да и Лоусон после Формулы-2 провёл сезон в Японии. Правда, в его случае поездка в Страну восходящего солнца была скорее последним шансом остаться в системе «Ред Булл», а не способом скоротать время в ожидании места в Ф-1.

Как бы то ни было, Цолову для начала нужно довести дело до конца и стать чемпионом Формулы-2. Только тогда все вышеописанные разглагольствования будут иметь хоть какой-то смысл.