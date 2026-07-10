Зачем Ферстаппену бросать «Ред Булл» ради «Макларена»? Переходить нельзя остаться

В последние недели в паддоке Формулы-1 с новой силой разгорелись слухи о грядущем переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Макларен». Некоторые инсайдеры даже утверждают, что нидерландец уже договорился с Уокингом и дожидается удобного момента, когда получит право воспользоваться опционом на расторжение текущего контракта с Милтон-Кинсом (якобы это промежуток между летней паузой и аж октябрём).

Так это или нет, мы пока достоверно знать не можем, но можем порассуждать, зачем Максу «Макларен» и чем нидерландцу придётся рискнуть, если он и правда бросает ставший фактически родным «Ред Булл».

Новый вызов с Ламбьязе

Пожалуй, главная причина переходить из «Ред Булл» в «Макларен» — желание принять новый вызов. За «Ред Булл» Ферстаппен выступает уже больше 10 лет, при этом из той команды, с которой Макс когда-то одерживал свои первые победы, в Милтон-Кинсе уже практически никого не осталось. Это не совсем тот родной «Ред Булл», каким он был ещё несколько лет назад, да и результаты не те.

На «Сильверстоуне» Ферстаппен не сдерживался и открыто критиковал команду: за нехватку мощности, во второй раз подряд заклинившее заднее антикрыло, за отказ поменять настройки и стартовать с пит-лейна. На этом фоне интерес Макса к Формуле-1 гаснет. Говорят, в руководстве «Ред Булл» поведением пилота тоже недовольны. Возможно, это наилучший момент, чтобы найти для себя новый вызов.

Начинать придётся с нуля

Как работает «Ред Булл», Ферстаппен знает до малейших нюансов, но в случае перехода в «Макларен» Максу придётся выстраивать все связи в коллективе с нуля. Даже Джанпьеро Ламбьязе доберётся до Уокинга лишь в 2028-м, так что, если нидерландец и правда решится на переход в «Макларен», ему потребуется время, чтобы адаптироваться в команде и понять, что к чему в царстве Зака Брауна.

Ферстаппен известен своим довольно резким характером, и не факт, что всем в «Макларене» он придётся по душе — не исключены определённые трения. В то же время при желании Макс мог бы перестроить команду под себя — исключив всё то, чем нидерландец сейчас недоволен в «Ред Булл». В конце концов, вряд ли Браун ожидает, что Ферстаппен будет лишь крутить руль и держаться от всего остального подальше.

Зак Браун и Макс Ферстаппен в Абу-Даби в 2025 году Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Шанс стартовать в Ле-Мане

Макс известен любовью к автоспортивным экспериментам, а одним из главных событий этого года в резюме Ферстаппена станут «24 часа Нюрбургринга». И в смысле выступлений в гонках за пределами Формулы-1 в «Макларене» могут предоставить нидерландцу больше возможностей. Среди них — выступление в топовом классе «24 часов Ле-Мана» на гиперкаре, который в Уокинге готовят буквально в данный момент.

В «Ред Булл» не запрещают Максу пробовать себя в других гонках, но собственной команды топового уровня в тех же гонках на выносливость пока не планируется. К тому же после выпуска RB17 австрийцы охладели к индустрии суперкаров, а в «Макларене» у Ферстаппена будет шанс поработать с актуальными технологиями и, может быть, поучаствовать в создании собственного дорожного автомобиля.

«Макларен» — клиентская команда

Оценивая шансы Ферстаппена перед стартом сезона-2026, в паддоке прежде всего говорили о двигателе «Ред Булл» — первой силовой установке, созданной силами Милтон-Кинса. Австрийцам пророчили нелёгкую судьбу, но, к удивлению многих, мотор оказался конкурентоспособен, а ДВС даже стал лучшим по метрике ADUO. Превращение «Ред Булл» в независимого производителя прошло гладко.

А вот «Макларен» – по-прежнему клиентская команда. И если раньше это не отражалось на результатах, то на фоне появления нового регламента отставание Уокинга в понимании работы силовой установки в сравнении с «Мерседесом» уже заметно. Насколько стабильно будущее «Макларена» в Формуле-1, если команда так зависит от поставщика? Правда, ходят слухи, что в Уокинге задумались о создании собственного двигателя.

Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри на этапе в Барселоне в 2026 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Уокинге лучше инфраструктура

Одна из главных проблем «Ред Булл» — аэродинамическая труба, которую Кристиан Хорнер однажды назвал «реликтом холодной войны». Возможно, именно из-за неё в Шпильберге и Сильверстоуне Макса выбросило с трассы. В данный момент «Ред Булл» строит новую трубу, и раньше, чем весной 2027-го, она не заработает. Затем какое-то время потребуется на калибровку, так что по-настоящему эффект проявится лишь в 2028-2029 годах.

А вот «Макларен» работает на построенной в 2023 году аэротрубе. Причём поначалу у команды возникали проблемы, а в первых гонках новое шасси выглядело слабо. Зато в 2024-2025 годах «Макларен» взял два Кубка конструкторов подряд, решив все проблемы. Вот с этим у «Ред Булл» в последние годы как раз не всегда так хорошо, как хотелось бы Ферстаппену.

Новый уровень маркетинга

Ферстаппен пришёл в Формулу-1 в составе системы «Ред Булл», и именно с этим брендом ассоциируются все его успехи. При переходе в «Макларен» Макс превратится в некую совершенно самостоятельную величину и получит множество новых маркетинговых возможностей — учитывая, что его фирменный оранжевый цвет так удачно совпадает с расцветкой болидов из Уокинга.

Но хочет ли всего этого сам Макс? Он добросовестно работает на рекламных мероприятиях «Ред Булл», однако особого стремления к развитию личного бренда, как, например, Льюис Хэмилтон, Ферстаппен прежде не демонстрировал. Возможно, маркетинговые ожидания Брауна и владельцев концерна в переговорах с нидерландцем это скорее минус, чем плюс. Но не исключено, что Макс заинтересован в таких возможностях.

Поклонницы Макса Ферстаппена на Гран-при США 2025 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Придётся считаться с напарником

Нынешний «Ред Булл» целиком и полностью построен вокруг Макса Ферстаппена, а основная задача второго пилота — помогать нидерландцу, когда тот борется за победы и титулы. Со времён выступлений Даниэля Риккардо в «Ред Булл» никто не ожидал от напарника Макса, что он будет на одном с ним уровне, и ресурсы между машинами распределялись соответственно. В «Макларене» такого не будет.

Если Ферстаппен перейдёт в Уокинг, то, вероятнее всего, на место Оскара Пиастри. Ландо Норрис — воспитанник «Макларена», и Зак Браун не пойдёт на то, чтобы ставить британца в заведомо менее выгодное положение. По крайней мере поначалу у Макса и Ландо будут равные возможности, и с пожеланиями Норриса Ферстаппену в той или иной степени придётся считаться. Для нидерландца это станет чем-то новым.

Стоит в итоге переходить или нет?

Это зависит исключительно от желаний самого Ферстаппена. Если Максу хочется вызова — начать новую главу карьеры, выступить бок о бок с другим чемпионом мира, присоединиться к проекту в Ле-Мане, то переход в «Макларен» в данный момент — хорошая опция. В конце концов, Ферстаппен ещё молод, и, если в Уокинге всё пойдёт по плохому сценарию, он ещё сможет найти себе другую команду и начать новый проект.

Макс Ферстаппен Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Если же для Макса важнее стабильная обстановка и атмосфера в команде, то уходить из «Ред Булл» объективных причин нет. Последний год был для австрийцев непростым, но с шасси в прошлом году разобрались, двигатель к сезону-2026 превзошёл ожидания, Лоран Мекис пока что не подвёл. Сейчас невозможно угадать, кто в конце 2027 года будет ближе к чемпионству — «Макларен» или «Ред Булл».

Пока что всё выглядит так, что Ферстаппен останется в «Ред Булл». В следующем году можно будет оценить динамику расстановки сил при новом регламенте, и, если «Ред Булл» так и не сможет выйти на уровень лидеров, у Макса будет опцион, и он сможет уйти. С другой стороны, если за слухами о недовольстве владельцев «Ред Булл» стоит что-то серьёзное, может возникнуть конфликт, который вынудит Ферстаппена уйти.

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