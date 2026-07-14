Календарь Формулы-1 продолжит сокращаться? Сколько вообще гонок останется?

На фоне военных действий на Ближнем Востоке два Гран-при уже были отменены. Теперь под угрозой даже финал сезона.

Календарь Формулы-1 на сезон-2026 изначально состоял из 24 этапов, однако из-за военного столкновения США и Ирана, затронувшего многие страны Ближнего Востока, гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии были отменены. На фоне деэскалации промоутеры надеялись провести эти заезды ближе к концу сезона — и даже обсуждали вариант с переносом финального Гран-при Абу-Даби, чтобы было окно для перенесённых гонок.

Но обстановка в регионе снова накалилась. Надежд на то, что Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии удастся провести в этом году, всё меньше. Более того, если ситуация не нормализуется в ближайшее время, могут быть отменены ещё две гонки — Гран-при Катара и Абу-Даби, которые должны завершить сезон. И что тогда будет? Давайте разбираться.

20 гонок вместо 24?

Перемирие между США и Ираном, объявленное в середине июня, не продержалось и месяца — в июле обмены ударами продолжились. В ответ на атаки Штатов вооружённые силы Ирана бьют по американским базам в соседних странах — в том числе в Бахрейне и Катаре, который выступает в качестве посредника в конфликте. Объединённые Арабские Эмираты, столицей которых является Абу-Даби, отчитались о перехвате иранских ракет системами ПВО.

Таким образом, конфликт продолжается, затронуты Бахрейн, Катар и ОАЭ, и, если бы Гран-при в Лусаиле или Абу-Даби были запланированы на предстоящие выходные, они бы точно не состоялись. Соответственно, на фоне продолжающегося конфликта практически невозможно придумать способ вернуть в календарь Формулы-1 Бахрейн и Саудовскую Аравию. И если конфликт не прекратится, Гран-при Катара и Абу-Даби может постичь та же участь. Не исключено, что финалом сезона-2026 станет гонка в Лас-Вегасе.

Запасные гонки

По данным Motorsport Italia, Формула-1 обязана провести за сезон не менее 22 гонок — в противном случае промоутеры понесут большие финансовые потери. Правда, где именно закреплены эти обязательства и перед кем — неясно. Возможно, речь идёт о том, что в рамках бизнес-модели чемпионата отказ от слишком большого количества гонок приведёт к слишком большой потере денег. Так или иначе, организаторы стремятся провести в этом году хотя бы 22 гонки.

По-прежнему идут обсуждения, какие трассы могли бы заменить Бахрейн и Саудовскую Аравию. Часто предлагают провести этапы в Турции и Индии, где есть трассы, уже принимавшие гонки Формулы-1. Однако в данный момент автодромы не соответствуют уровню чемпионата — чтобы провести гонку в Стамбуле или Большой Нойде, трассы нужно готовить уже сейчас. А этого, судя по всему, не происходит.

«Истанбул-парк» Фото: Kenan Asyali — Pool/Getty Images

Другие варианты — трассы в Имоле и Портимане, которые появились в календаре после пандемии. В теории они готовы хоть завтра принять соревнования, однако у них есть свой календарь, и сможет ли Формула-1 договориться с владельцами трассы и найти подходящее обеим сторонам окно — большой вопрос. Впрочем, без Бахрейна и Саудовской Аравии чемпионат можно провести, и не заменяя эти гонки, а вот потенциальная отмена этапов в Катаре и Абу-Даби — более серьёзная проблема.

Перекроить концовку сезона будет непросто, особенно на фоне того, что в контракте на проведение Гран-при Абу-Даби указано, что эта гонка должна быть финалом сезона. Как отнесутся в ОАЭ, если Формула-1 придумает какой-то новый финал в другом месте? А даже если и придумает, удастся ли организовать логистику — речь в конце концов идёт о тысячах сотрудников команд и персонала ФИА, а также об огромном количестве техники.

Что в итоге будет — не знает никто

Невозможно предсказать дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке не то что до декабря, а хотя бы на месяц вперёд. Другими словами, даже в Формуле-1 в данный момент никто не знает, сколько гонок состоится в этом году и где пройдёт последняя из них. Конечно, будет жаль, если в итоге сезон-2026 будет включать себя лишь 20 этапов, но в целом это достаточное количество заездов для определения сильнейшего, нельзя сказать, что чемпионат будет сорван. К тому же, возможно, финал в Лас-Вегасе получится ярче, чем в Абу-Даби. В любом случае остаётся лишь надеяться на лучшее.