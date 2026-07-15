Крах Чивчяна, победа аккурат в день рождения и ещё 3 ярчайших момента этапа RDS GP

Четвёртый этап Гран-при Российской Дрифт Серии прошёл в Москве. Уикенд на ADM Raceway открыл вторую половину сезона и прошёл в традиционном для этого автодрома стиле с переменчивой погодой — солнце сменялось проливным дождём, и финальные заезды пришлись на подсыхающую трассу. Не все даже самые опытные пилоты смогли справиться с подобным вызовом.

В полуфиналы пробились два пилота Fresh Racing и по одному гонщику от Carville Racing и «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». В битве за третье место новобранец Fresh Racing Сергей Кузнецов завоевал подиум в RDS GP во втором этапе подряд, победив действующего двукратного чемпиона серии Аркадия Цареградцева. Томми Кайли смог продолжить череду призовых финишей, однако вторую победу в сезоне-2026 одержать ирландцу не удалось.

В непростых условиях на подсыхающей трассе ирландский пилот допустил помарку, которая не дала претендовать на первое место — сильнейшим в этом сражении стал Антон Козлов. Пилот Carville Racing впервые с 2025 года стал победителем этапа главного чемпионата страны по дрифту. Триумф в Мячкове стал для Козлова подарком на собственный день рождения, который вице-чемпион сезона-2023 отметил прямо на этапе.

Итоги этапа в Москве не повлияли на позиции Томми Кайли в личном зачёте. Ирландский пилот Fresh Racing серьёзно укрепил своё лидерство и имеет все шансы досрочно оформить чемпионский титул уже на следующем этапе, в Красноярске.

А вот за спиной легионера сражение за вице-чемпионство обострилось до предела: на второе место вышел Козлов, который всего на четыре балла опережает Кузнецова. Идущий на четвёртой позиции Цареградцев уступает Козлову лишь 27 баллов, а Дамира Идиятулина на пятой позиции отделяет от Антона 60 очков. Так что в этом сражении многое будет зависеть от уикенда на «Красном кольце».

В командном зачёте Fresh Racing продолжает лидировать, на второе место вышла «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» с незначительным перевесом над Takayama Forward Auto. Идущая пока четвёртой Carville Racing, если сможет продолжить череду успешных результатов, имеет все шансы войти в число призёров по итогам сезона 2026 года.

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Рейтинг: самые яркие моменты четвёртого этапа RDS GP Фото: Пресс-служба RDS GP 1 место Поражение Георгия Чивчяна в топ-32 Первой сенсацией парных заездов стало поражение Георгия Чивчяна уже на стадии топ-32. Лидер Takayama Forward Auto встретился с Артёмом Лейтисом, и в этой дуэли судьям с первой попытки не удалось выявить сильнейшего. Не удалось и со второй, потому что потребовалось аж два перезаезда (ОМТ), чтобы наконец-то определить победителя в этом зрелищном противостоянии. Пилот Carville Racing, который в сезоне-2026 уже пробивался в топ-4, на сей раз сенсационно оставил четырёхкратного чемпиона RDS GP вне топ-16. Для Гочи это поражение стало не просто разочаровывающим исходом уикенда, но и ударом в гонке за чемпионство. Если после Нижнего Новгорода Чивчян шёл на второй позиции, то из Мячкова Гоча уехал уже на шестой строчке протоколов с почти двукратным отставанием от лидера! Фото: Пресс-служба RDS GP 2 место Дуэль Зелёного и Кузнецова в топ-16 Пока самый титулованный пилот российского дрифта фактически боролся за выживание на ADM Raceway, недавний дебютант серии уверенно обеспечил себе место в топ-16 и вполне мог претендовать на попадание в топ-8, но в соперники ему достался будущий призёр этапа. И не похоже, что Артура Зелёного это хоть сколько-то напугало, ведь на пути к этой дуэли он превзошёл действующего победителя этапа RDS GP — пилот Flanker F в стадии топ-32 встретился с Ильёй Поповым. Казалось, что итог этой дуэли предрешён, однако… Пилот «Systeme Electric Одержимые Моторспорт», который на «Нижегородском кольце» одержал первую свою победу в RDS GP, не смог ничего противопоставить Зелёному! Артур выиграл это сражение и весьма уверенно смотрелся в противостоянии с Сергеем Кузнецовым, но всё же проиграл в этой битве. Однако прогресс спортсмена очевиден: набираясь опыта за рулём весьма специфической машины, Артур Зелёный прибавляет от этапа к этапу. Фото: Пресс-служба RDS GP 3 место Битва Кузнецова и Цареградцева за третье место Аркадий Цареградцев открыть счёт победам в 2026 году пока так и не смог, да и второй подиум завоевать не удалось. Хотя все шансы на это были, ведь на ADM Raceway Царь уверенно дошёл до полуфинала, где, правда, потерпел два поражения. Сначала уступил в OMT Антону Козлову путёвку в финал, а потом — Сергею Кузнецову в борьбе за подиум. «Деревянную медаль» Аркадий Цареградцев завоевал за рулём Nissan 370Z, которым до того управлял Евгений Лосев, но только в руках Царя машина добралась до топ-4. В этом году стать трёхкратным чемпионом RDS GP у пилота уже нет возможности, но одержать победу на этапе все шансы остаются. Но путь к ней будет далеко не простым, потому что соперники становятся всё сильнее и сильнее. Фото: Пресс-служба RDS GP 4 место Сражение Кайли и Клямко в топ-8 Радует своим прогрессом и Антон Клямко, наставником которого является опытнейший Евгений Лосев (ходят слухи, что вскоре учитель и его ученик могут оказаться напарниками по команде за рулём двух купе BMW 2 Series, но случится ли это — покажет время). В Мячкове пилот пробился втоп-8 и сделал это в весьма выразительном стиле, продемонстрировав немалый потенциал. На стадии топ-32 Клямко встретился с Романом Тиводаром и смог победить пилота Takayama Forward Auto, в топ-16 Антон не без труда взял верх над Михаилом Давидянцом, а в топ-8 очень уверенно выглядел в дуэли с Томми Кайли. Да, пилот Heat Carbon Racing в этом противостоянии сопернику уступил, но поражение от лидера сезона-2026 — это не проигрыш, а ценный опыт, который делает только сильнее. Фото: Пресс-служба RDS GP 5 место Победа Козлова в противостоянии с Кайли Став вице-чемпионом RDS GP в 2023 году за рулём «ПроБабки», Антон Козлов вынужден был сменить автомобиль и следующий сезон потратил на доводку нового BMW 2 Series. Но уже в 2025-м Козлов снова стал побеждать, выиграв этап в Санкт-Петербурге, а в 2026 году Антон продолжил эту историю и стал сильнейшим в Мячкове. Причём победу пилот одержал в свой день рождения! На ADM Raceway пилот Carville Racing встретился в финале с ирландским новичком Российской Дрифт Серии Томми Кайли. Представитель Fresh Racing в непростых условиях на подсыхающей трассе пилот допустил помарку, которая не дала претендовать на первое место — сильнейшим в этом сражении стал Антон Козлов, который за счёт этого успеха вышел на второе место в личном зачёте.

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Следующий, пятый в этом сезоне, этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц — 1 и 2 августа RDS GP отправится в сибирское турне на трассу «Красное кольцо» в Красноярске. Уикенд в мекке российского дрифта вполне может назвать имя нового чемпиона серии, который в таком случае обеспечит себе титул досрочно — за этап до завершения сезона-2026. Или Кайли всё же рано заказывать шампанское?