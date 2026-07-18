С травмой — и победил! 30 лет памятной победе Михаэля Шумахера в Гран-при Бельгии

В этот уикенд на легендарной трассе «Спа-Франкоршам» проходит очередной Гран-при Бельгии Формулы-1. Предлагаем вспомнить гонку 30-летней давности, в которой Михаэль Шумахер одержал победу, несмотря на тяжелейшую аварию в тренировке.

Вылет в «Риваж»

В пятничных свободных заездах на выходе из поворота «Риваж» (сейчас называется «Брюссель») Михаэль Шумахер сместился вправо, чтобы лучше войти в скоростной излом 10-го поворота, и в этот момент «Феррари» развернуло и бросило в отбойники задней частью. Машина была разбита, немец покинул кокпит, но в результате аварии получил травму и испытывал боль в ноге.

Несмотря на это, на следующий день Шумахер показал в квалификации третье время, уступив лишь гонщикам «Уильямса», который ещё на предыдущем этапе гарантировал себе Кубок конструкторов. Поул-позицию — лишь вторую в карьере — завоевал Жак Вильнёв, а Деймон Хилл уступил напарнику 0,4 секунды и расположился на второй позиции.

Авария Михаэля Шумахера на тренировке Фото: Darren Heath/Getty Images

Вильнёв отлично сработал на старте и сохранил лидерство, а вот Хилл пропустил Шумахера, а перед «Ле Комб» уступил ещё и Дэвиду Култхарду на «Макларене». Деймон, который лидировал в чемпионате, откатился в итоге на четвёртую позицию.

Тем временем в глубине пелотона уже в первом повороте произошёл завал. Между собой столкнулись Оливье Панис и Рубенс Баррикелло, а Хайнц-Харальд Френтцен, попытавшийся их объехать, налетел на собственного партнёра по команде Джонни Херберта. Маршалам нужно было эвакуировать разбитые машины, тем не менее дирекция не стала останавливать заезд, и даже сейфти-кар остался в боксах…

Авария Ферстаппена

Вильнёв закрепился в лидерах, Шумахер преследовал канадца, однако опередить «Уильямс» шанса не было. Хилл же застрял позади Култхарда и отставал всё дальше. На 10-м круге в боксы свернул Йос Ферстаппен — на его «Эрроузе» стало клинить педаль газа. Механики не нашли повреждений, отправили нидерландца обратно на трассу — и уже через несколько поворотов Ферстаппен на огромной скорости влетел в стену.

«Эрроуз» был разбит вдребезги, Ферстаппен с трудом покинул кокпит и не мог самостоятельно идти — гонщика поддерживали маршалы. Они оперативно добрались до машины, причём один из маршалов стоял непосредственно на бордюре гоночного полотна, пока шёл заезд — шокирующий уровень мер безопасности для современного зрителя. Лишь спустя пару минут, когда стало ясно, что «Эрроуз» так просто не убрать, на трассу выехал сейфти-кар.

Йос Ферстаппен на Гран-при Бельгии 1996 года Фото: Mike Cooper/Getty Images

Шумахер сразу же свернул в боксы, а вот Вильнёв остался на трассе — Жак неправильно понял гоночного инженера и по ошибке проехал мимо пит-лейна. До механиков канадец добрался лишь кругом спустя и в итоге выехал позади Михаэля и Жана Алези, который остановился на дозаправку одновременно с немцем.

Ошибка Вильнёва стоила позиции не только ему. Хилл, который по-прежнему шёл позади Култхарда, должен был заехать кругом позже, но в последний момент, уже заезжая на пит-лейн, получил команду оставаться на трассе — механики обслуживали машину Вильнёва. Деймон по запасной дорожке вырулил обратно на трассу и лишь со второй попытки заехал на пит-стоп. В итоге на рестарте Хилл занимал 13-е место.

Развязка гонки

Гонка возобновилась. На первых двух местах расположились Култхард и Хаккинен — они были на тактике одного пит-стопа. Следом — Шумахер, Алези и Вильнёв. Жак попытался пройти француза уже в «Ля Сурс», однако тот сумел перекрестить траектории и сохранить позицию. Тем не менее на торможении в «Ле Комб» канадец всё же оставил «Бенеттон» позади.

Михаэль и Жак снова шли вместе, а после пит-стопов «Макларенов» вернулись на первую и вторую позиции, но впереди теперь была «Феррари». Обоих пилотов ещё ждали финальные пит-стопы, и первым на дозаправку — за 14 кругов до финиша — отправился немец. Вильнёв оставался на трассе на пару кругов дольше, и за счёт этого его пит-стоп получился немного короче.

Выезжая с пит-лейна, Жак оказался прямо впереди Михаэля, однако у того за счёт разгона от «Ля Сурс» была более высокая скорость — «Феррари» как молния проскочила мимо «Уильямса». Чтобы победить, Вильнёву теперь нужно было обгонять Шумахера на трассе.

Шумахер впереди Вильнёва на Гран-при Бельгии 1996 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

На протяжении восьми кругов Жак прессинговал Михаэля, а разрыв между лидерами не превышал полутора секунд. Однако шанса на атаку у Вильнёва не представилось, а Шумахер пилотировал безупречно и не допускал ошибок. В конце концов Жак бросил борьбу — на последних кругах канадец отстал на пять секунд и смирился со вторым местом.

Шумахер пересёк линию финиша и одержал 21-ю победу в карьере — она также стала для Михаэля второй в составе «Феррари». Первую немец одержал в сложнейших дождевых условиях в Барселоне, однако с тех пор ещё ни разу не был на подиуме и в последних пяти гонках лишь в Германии смог набрать очки. Триумф в Бельгии напомнил: пусть в этом году титул упущен, «Феррари» и его новый лидер вот-вот станут силой, с которой «Уильямсу» придётся считаться.

Хилл после вынужденной заминки с пит-стопом прорвался на пятое место. Таким образом, он проиграл Вильнёву четыре очка — за три этапа до конца сезона двух претендентов на титул разделяли 12 баллов. При этом Жак опередил своего напарника уже в третий раз в четырёх последних гонках — несмотря на солидное отставание, у новичка оставался реальный шанс выиграть титул уже в первом сезоне в Формуле-1.