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Гран-при Бельгии Формулы-1 1996 года: Михаэль Шумахер с травмой победил Жака Вильнёва

С травмой — и победил! 30 лет памятной победе Михаэля Шумахера в Гран-при Бельгии
Дмитрий Захарченко
Гран-при Бельгии Формулы-1 1996 года: ревью
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Вспоминаем этап на «Спа-Франкоршам» сезона 1996 года.

В этот уикенд на легендарной трассе «Спа-Франкоршам» проходит очередной Гран-при Бельгии Формулы-1. Предлагаем вспомнить гонку 30-летней давности, в которой Михаэль Шумахер одержал победу, несмотря на тяжелейшую аварию в тренировке.

Вылет в «Риваж»

В пятничных свободных заездах на выходе из поворота «Риваж» (сейчас называется «Брюссель») Михаэль Шумахер сместился вправо, чтобы лучше войти в скоростной излом 10-го поворота, и в этот момент «Феррари» развернуло и бросило в отбойники задней частью. Машина была разбита, немец покинул кокпит, но в результате аварии получил травму и испытывал боль в ноге.

Несмотря на это, на следующий день Шумахер показал в квалификации третье время, уступив лишь гонщикам «Уильямса», который ещё на предыдущем этапе гарантировал себе Кубок конструкторов. Поул-позицию — лишь вторую в карьере — завоевал Жак Вильнёв, а Деймон Хилл уступил напарнику 0,4 секунды и расположился на второй позиции.

Авария Михаэля Шумахера на тренировке

Авария Михаэля Шумахера на тренировке

Фото: Darren Heath/Getty Images

Вильнёв отлично сработал на старте и сохранил лидерство, а вот Хилл пропустил Шумахера, а перед «Ле Комб» уступил ещё и Дэвиду Култхарду на «Макларене». Деймон, который лидировал в чемпионате, откатился в итоге на четвёртую позицию.

Тем временем в глубине пелотона уже в первом повороте произошёл завал. Между собой столкнулись Оливье Панис и Рубенс Баррикелло, а Хайнц-Харальд Френтцен, попытавшийся их объехать, налетел на собственного партнёра по команде Джонни Херберта. Маршалам нужно было эвакуировать разбитые машины, тем не менее дирекция не стала останавливать заезд, и даже сейфти-кар остался в боксах…

Легендарная дуэль Жака и Михаэля:
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«Обгон здесь невозможен!» Шумахера прошли так красиво, что это помнят до сих пор

Авария Ферстаппена

Вильнёв закрепился в лидерах, Шумахер преследовал канадца, однако опередить «Уильямс» шанса не было. Хилл же застрял позади Култхарда и отставал всё дальше. На 10-м круге в боксы свернул Йос Ферстаппен — на его «Эрроузе» стало клинить педаль газа. Механики не нашли повреждений, отправили нидерландца обратно на трассу — и уже через несколько поворотов Ферстаппен на огромной скорости влетел в стену.

«Эрроуз» был разбит вдребезги, Ферстаппен с трудом покинул кокпит и не мог самостоятельно идти — гонщика поддерживали маршалы. Они оперативно добрались до машины, причём один из маршалов стоял непосредственно на бордюре гоночного полотна, пока шёл заезд — шокирующий уровень мер безопасности для современного зрителя. Лишь спустя пару минут, когда стало ясно, что «Эрроуз» так просто не убрать, на трассу выехал сейфти-кар.

Йос Ферстаппен на Гран-при Бельгии 1996 года

Йос Ферстаппен на Гран-при Бельгии 1996 года

Фото: Mike Cooper/Getty Images

Шумахер сразу же свернул в боксы, а вот Вильнёв остался на трассе — Жак неправильно понял гоночного инженера и по ошибке проехал мимо пит-лейна. До механиков канадец добрался лишь кругом спустя и в итоге выехал позади Михаэля и Жана Алези, который остановился на дозаправку одновременно с немцем.

Ошибка Вильнёва стоила позиции не только ему. Хилл, который по-прежнему шёл позади Култхарда, должен был заехать кругом позже, но в последний момент, уже заезжая на пит-лейн, получил команду оставаться на трассе — механики обслуживали машину Вильнёва. Деймон по запасной дорожке вырулил обратно на трассу и лишь со второй попытки заехал на пит-стоп. В итоге на рестарте Хилл занимал 13-е место.

Ещё одна яркая гонка сезона-1996:
Безумный Гран-при Монако: финишировали трое, Шумахер — в стене на первом круге
Безумный Гран-при Монако: финишировали трое, Шумахер — в стене на первом круге

Развязка гонки

Гонка возобновилась. На первых двух местах расположились Култхард и Хаккинен — они были на тактике одного пит-стопа. Следом — Шумахер, Алези и Вильнёв. Жак попытался пройти француза уже в «Ля Сурс», однако тот сумел перекрестить траектории и сохранить позицию. Тем не менее на торможении в «Ле Комб» канадец всё же оставил «Бенеттон» позади.

Михаэль и Жак снова шли вместе, а после пит-стопов «Макларенов» вернулись на первую и вторую позиции, но впереди теперь была «Феррари». Обоих пилотов ещё ждали финальные пит-стопы, и первым на дозаправку — за 14 кругов до финиша — отправился немец. Вильнёв оставался на трассе на пару кругов дольше, и за счёт этого его пит-стоп получился немного короче.

Выезжая с пит-лейна, Жак оказался прямо впереди Михаэля, однако у того за счёт разгона от «Ля Сурс» была более высокая скорость — «Феррари» как молния проскочила мимо «Уильямса». Чтобы победить, Вильнёву теперь нужно было обгонять Шумахера на трассе.

Шумахер впереди Вильнёва на Гран-при Бельгии 1996 года

Шумахер впереди Вильнёва на Гран-при Бельгии 1996 года

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

На протяжении восьми кругов Жак прессинговал Михаэля, а разрыв между лидерами не превышал полутора секунд. Однако шанса на атаку у Вильнёва не представилось, а Шумахер пилотировал безупречно и не допускал ошибок. В конце концов Жак бросил борьбу — на последних кругах канадец отстал на пять секунд и смирился со вторым местом.

Шумахер пересёк линию финиша и одержал 21-ю победу в карьере — она также стала для Михаэля второй в составе «Феррари». Первую немец одержал в сложнейших дождевых условиях в Барселоне, однако с тех пор ещё ни разу не был на подиуме и в последних пяти гонках лишь в Германии смог набрать очки. Триумф в Бельгии напомнил: пусть в этом году титул упущен, «Феррари» и его новый лидер вот-вот станут силой, с которой «Уильямсу» придётся считаться.

Хилл после вынужденной заминки с пит-стопом прорвался на пятое место. Таким образом, он проиграл Вильнёву четыре очка — за три этапа до конца сезона двух претендентов на титул разделяли 12 баллов. При этом Жак опередил своего напарника уже в третий раз в четырёх последних гонках — несмотря на солидное отставание, у новичка оставался реальный шанс выиграть титул уже в первом сезоне в Формуле-1.

Вильнёв вспоминает дебют в Ф-1:
«Мы подготовим совочки, чтобы собрать обломки». Жак Вильнёв — о Формуле-1 конца 1990-х
«Мы подготовим совочки, чтобы собрать обломки». Жак Вильнёв — о Формуле-1 конца 1990-х
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