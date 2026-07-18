Даже два «Ред Булл» не остановили Антонелли! Кими на поуле в Спа, Ферстаппен — второй

Трасса «Спа-Франкоршам» — одна из самых скоростных в Формуле-1, и перед этапом мало кто сомневался, что у «Мерседеса» в Бельгии будет преимущество. И в финальной тренировке лучшее время и правда осталось за Андреа Кими Антонелли, однако Ландо Норрис и Макс Ферстаппен уступили итальянцу совсем немного. Так что на лёгкую прогулку в квалификации «Серебряным стрелам» рассчитывать не стоило. К тому же весь уикенд не мог найти темп Джордж Расселл…

Q1. Борьба Колапинто с Албоном

В первом сегменте по итогам первых попыток в зоне вылета вместе с «Кадиллаками» и «Астон Мартин» оказались Франко Колапинто и Эстебан Окон. Аргентинцу не удался второй сектор, и он уступил Алексу Албону 0,03 секунды, а француз провалил попытку, проехав круг на 0,6 секунды медленнее Оливера Бермана.

Во вторых попытках Колапинто сумел найти ритм и показал 13-е время, опередив в итоге Албона. Алекс занял 17-е место, а для того, чтобы отобрать путёвку во второй сегмент у Оливера Бермана, тайцу не хватило 0,007 секунды. Окон подняться выше 18-го места так и не смог, причём и во второй попытке француз ещё больше уступил напарнику — 0,688 секунды разделили пилотов «Хааса».

На 19-й позиции квалифицировался Валттери Боттас — финн опередил Серхио Переса на 0,148 секунды и во второй раз подряд первенствовал во внутрикомандной дуэли. В борьбе за предпоследнее место Фернандо Алонсо превзошёл Лэнса Стролла на 0,175 секунды, при этом Пересу — худшему из «Кадиллаков» — испанец уступил более двух секунд.

С лучшим временем первый сегмент завершил Ландо Норрис, у которого из-за штрафа за замену электронного блока управления двигателем изначально не было шансов на поул. Второе и третье места заняли Макс Ферстаппен и Исак Хаджар, с четвёртого места дальше прошёл Льюис Хэмилтон, разбивший машину в концовке утренней тренировки, а лучший из «Мерседесов» — Джордж Расселл — стал только пятым.

Q2. Цена обновления

Во второй части квалификации главной интригой стало сражение Лиама Лоусона и пилотов «Ауди» за финальную путёвку в финал. Арвид Линдблад, который получил обновления, уже в первой попытке показал шестое время и фактически зацементировал место в третьем сегменте. А вот Лоусон продемонстрировал лишь 11-е время, проиграв 0,08 секунды Габриэлу Бортолето.

В решающих попытках Бортолето не смог улучшить, потеряв порядка десятой на втором секторе. Лоусон нашёл резервы и прибавил, но так и не дотянулся до бразильца — в итоге «Ауди» и «Рейсинг Буллз» разделили 0,038 секунды, а Лиам остался за пределами топ-10 на 11-й позиции.

На 12-м и 13-м местах расположились Пьер Гасли и Франко Колапинто, которых разделили 0,06 секунды, Нико Хюлькенберг квалифицировался только 14-м, уступив Бортолето почти 0,6 секунды. На круге возвращения в боксы немцу пришлось остановиться на трассе из-за утечки гидравлики, так что, возможно, такое отставание вызвано техническими проблемами. Самыми медленными во втором сегменте стали Карлос Сайнс и Оливер Берман, причём англичанин уступил испанцу 0,002 секунды.

Лучшее время на этот раз осталось за Андреа Кими Антонелли, который привёз всему пелотону четверть секунды. Следом расположились Леклер, Норрис и Хэмилтон, а топ-5 замкнул Ферстаппен. Расселл же прошёл в финал лишь с восьмой позиции, а его лучший круг в Q2 оказался на 0,547 секунды медленнее результата Антонелли.

Q3. Кто сразится с «Мерседесом»?

В финале первыми на трассу отправились гонщики «Ред Булл», и Исак Хаджар, который из-за замены силовой установки в любом случае будет стартовать из конца пелотона, помог Максу Ферстаппену со слипстримом на разгоне к «Бланшимону». Однако даже с поддержкой напарника нидерландец показал лишь четвёртое время.

Ферстаппена опередили Шарль Леклер и Андреа Кими Антонелли, расположившийся на промежуточном поуле, а вскоре на первой строчке расположился Ландо Норрис — действующий чемпион обогнал лидера чемпионата на 0,039 секунды. Расселл же после первых попыток оказался лишь шестым.

На вторые попытки первыми вновь уехали гонщики «Ред Булл», и Ферстаппен показал лучшее время — 1:44.678. Вскоре круг закончил Антонелли — Кими проехал на 0,3 секунды и вернул себе промежуточный поул. Норрису, увы, ответить оказалось нечем — Ландо бросил круг на середине и занял третье место. С учётом штрафов действующему чемпиону предстоит стартовать 12-м.

Четвёртое место в квалификации занял Джордж Расселл. Он проиграл Антонелли полсекунды, однако в воскресной гонке будет стартовать третьим — непосредственно позади итальянца. Следом квалифицировались Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, которых разделили 0,002 секунды. Оскар Пиастри показал седьмое время, а на восьмой строчке расположился Арвид Линдблад, блеснувший рекордом первого сектора. Позади дебютанта квалифицировались Габриэл Бортолето и Исак Хаджар, который так и не продемонстрировал зачётного времени.

Гран-при Бельгии стартует в воскресенье, 19 июля, в 16:00 мск.