Способна ли легендарная Бельгия остановить лидера общего зачёта Ф-1? Гран-при в Спа — LIVE

Большой гоночный день на трассе «Спа-Франкоршам» открывают заезды Формулы-3 — гонщики готовятся к длинной гонке седьмого этапа. С поул-позиции стартует пилот молодёжной программы «Ауди» Фредди Слейтер, а первый ряд с ним разделит финн Туукка Тапонен. Со второй линии гонку начнут Хию Ямакоси и Эрнесто Ривера, а третий ряд разделят Маттиа Кольнаги и Педро Клеро.

Тем временем лидер чемпионата Уго Угочукву занимает лишь 13-е место на стартовой решётке. В прерванной досрочно квалификации Угочукву показал девятое время, но позднее получил сразу два штрафа. Один за то, что на подготовительном круге двигался слишком медленно — за это многие были наказаны, а второй — за преимущество, полученное за пределами трассы. Да, судьи наказали Уго за то, что между 11-м и 12-м поворотом он срезал часть трассы, чтобы опередить одного из соперников и занять более выгодную позицию в пелотоне.

Отметим, что в данный момент преимущество Угочукву над Слейтером в общем зачёте составляет 16 очков. Если Уго не сможет прорваться, а Слейтер удержится впереди, то нас ждёт смена лидера чемпионата.

Стартовая решётка гонки Формулы-3 Фото: FIA

Старт прогревочного круга — в 9:30 по московскому времени.