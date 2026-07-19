Способна ли легендарная Бельгия остановить лидера общего зачёта Ф-1? Гран-при в Спа — LIVE

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Лидер общего зачёта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли уверенно взял поул в субботней квалификации Гран-при Бельгии и на фоне очередных проблем своего напарника Джорджа Расселла считается очевидным фаворитом воскресной гонки. Но, может, итальянца всё-таки ждут какие-либо неприятные сюрпризы? «Спа-Франкоршам» – трасса с характером, а болид «Мерседеса» в этом году не самый надёжный. Опять же, пусть текущие прогнозы погоды не сулят дождя во время гонки, мы помним, что этот бельгийский трек всегда способен удивить, в том числе внезапными осадками.
Главные события заезда Формулы-1 и гонок поддержки — в лайве «Чемпионата».
Большой гоночный день на трассе «Спа-Франкоршам» открывают заезды Формулы-3 — гонщики готовятся к длинной гонке седьмого этапа. С поул-позиции стартует пилот молодёжной программы «Ауди» Фредди Слейтер, а первый ряд с ним разделит финн Туукка Тапонен. Со второй линии гонку начнут Хию Ямакоси и Эрнесто Ривера, а третий ряд разделят Маттиа Кольнаги и Педро Клеро.
Тем временем лидер чемпионата Уго Угочукву занимает лишь 13-е место на стартовой решётке. В прерванной досрочно квалификации Угочукву показал девятое время, но позднее получил сразу два штрафа. Один за то, что на подготовительном круге двигался слишком медленно — за это многие были наказаны, а второй — за преимущество, полученное за пределами трассы. Да, судьи наказали Уго за то, что между 11-м и 12-м поворотом он срезал часть трассы, чтобы опередить одного из соперников и занять более выгодную позицию в пелотоне.
Отметим, что в данный момент преимущество Угочукву над Слейтером в общем зачёте составляет 16 очков. Если Уго не сможет прорваться, а Слейтер удержится впереди, то нас ждёт смена лидера чемпионата.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Старт прогревочного круга — в 9:30 по московскому времени.