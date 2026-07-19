Конкуренты в борьбе за титул Ф-1 столкнулись в Спа. Титул таланта из «Мерседеса» ещё ближе

Гонщикам «Ред Булл» в этом сезоне не всегда удаются старты с их капризной силовой установкой, но на Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен уверенно рванул вперёд со второй стартовой позиции и в «Красной воде» опередил Андреа Кими Антонелли. Итальянец мудро пропустил «Ред Булл», чтобы после подъёма спокойно опередить нидерландца обратно на прямой «Кеммель». А Ферстаппен так «перестарался», что пропустил вперёд и Шарля Леклера.

Если одному «Мерседесу» хватило мощности, чтобы отбить лидерство, то вот болид Джорджа Расселла на «Кеммеле» смотрелся как-то совсем беспомощно. Правда, на торможении британец рванул по внешнему радиусу — на свою беду. В итоге в самом повороте Расселла поддел Льюис Хэмилтон, чью «Феррари» слегка повело — именно за это семикратный чемпион потом получит пятисекундный штраф. Однако Расселлу от этого не легче: его «Мерседес» замер в гравийной ловушке, сход и удар по шансам на титул!

В глубине пелотона сломал переднее антикрыло Окон, получила повреждение и машина Сайнса, но Эстебан и Карлос в любом случае на очки не претендовали. При этом забавно, что, когда испанцу на пит-стопе меняли крыло, он ворчал по радио, что это было лишним — проблема, мол, в днище.

Пилоты некоторое время поездили за машиной безопасности. Сразу после этого Ферстаппен как-то слишком легко прошёл Леклера в борьбе за второе место. Попытался обогнать Шарля и Оскар Пиастри, однако монегаск почти не оставил места на торможении — машины коснулись друг друга, полетели осколки, но судьи в итоге решили, что пилот «Феррари» ничего не нарушал. И после этого слегка приунывший Пиастри пропустил вперёд Хэмилтона.

Никакой серьёзный дождь до Спа так и не дошёл, так что в соответствии с прогнозами пилоты избрали тактику с одним пит-стопом. В группе лидеров волну открыл Ферстаппен, ему ответил Антонелли, а вот в «Феррари» взяли паузу — и не прогадали. Виртуальная машина безопасности из-за каких-то обломков на трассе позволила Леклеру сэкономить время на пит-стопе и вернуться впереди Антонелли!

У Хэмилтона всё прошло не так гладко. Во-первых, надо было отстоять штраф, во-вторых, Льюис едва не задел механика, который пытался подкрутить переднее антикрыло (и не успел сделать это). В итоге поначалу британец жаловался на поведение болида на свежих шинах, плюс после финиша Хэмилтона и «Феррари» ещё будут расследовать за потенциально небезопасный выезд машины с пит-стопа.

Так или иначе, позднее Льюис обрёл прежние ощущения, резко прибавил и во второй раз за гонку опередил Пиастри, финишировав четвёртым. Правда, на пять секунд уехать не удалось — если вдруг дадут штраф, то место австралийцу придётся вернуть.

Ну а впереди невезение с VSC никак не ударило по уверенности и скорости Антонелли. Кими в какой-то момент резко догнал «Феррари» Леклера, ликвидировав отставание в три секунды, и без шансов обошёл Шарля. Правда, монегаск потом ещё некоторое время повисел на заднем антикрыле, но шансов на контратаку не получил — есть новый триумф итальянца из «Мерседеса», сделавшего ещё один шаг в сторону титула!

Ферстаппен, пропустивший Леклера из-за VSC, провёл скучную вторую половину гонки, однако при этом заехал на подиум. За парой Хэмилтон – Пиастри расположились Хаджар и Норрис. Исак неплохо отыгрался после старта с конца решётки, а Ландо под финиш не успел догнать «Ред Булл». Борьба за шестое место могла бы сложиться по-другому, если бы «Макларен» не запорол пит-стоп Ландо: пять потерянных секунд как раз не позволили действующему чемпиону подъехать к французу до финиша.

На отличной восьмой позиции — Бортолето. Пилоту «Ауди» повезло с VSC, позволившим «перепрыгнуть» обоих гонщиков «Рейсинг Буллз». Линдблад финишировал девятым, а замкнул очковую зону Франко Колапинто. Аргентинец — красавец. После волны пит-стопов он ехал 13-м, но сначала прошёл Хюлькенберга, а потом, когда заборолись Гасли и Лоусон, красиво опередил обоих в конце «Кеммеля». Сразу видно, чья сборная сегодня в финале ЧМ по футболу!

В гонке было три схода: помимо Расселла, не доехали Перес (жаловался на подвеску) и Стролл (сцепление).

Следующий этап Формулы-1 пройдёт совсем скоро: Гран-при Венгрии запланирован на 24-26 июля и станет последним перед летней паузой в чемпионате мира.