Нет, титул Антонелли всё равно не гарантирован. Главные итоги Гран-при Бельгии

Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии и записал на свой счёт уже шестую победу в Формуле-1. После успеха на «Спа-Франкоршам» почти вдвое увеличил свой отрыв в общем зачёте и теперь опережает ближайшего соперника на 45 очков. Тем временем Расселлу снова не везёт — уже на первом круге британца выбил его бывший партнёр по команде Льюис Хэмилтон, и в итоге в общем зачёте Джордж снова откатывается на третью позицию.

Эти и другие итоги 10-го этапа сезона — в традиционном обзоре «Чемпионата».

У «Феррари» не было шанса

Несмотря на не самый удачный старт, Антонелли всё же устоял в лидерах на первом круге и на первом отрезке вполне уверенно контролировал гонку. Если бы не виртуальный сейфти-кар, активированный незадолго до середины дистанции, у Шарля Леклера не было бы шанса оказаться впереди «Мерседеса». Да и выйдя вперёд, монегаск, по сути, ничего противопоставить лидеру чемпионата не смог — Антонелли легко прошёл «Феррари», а контратаковать Кими даже с помощью Overtake Mode Леклер был не в состоянии.

Впрочем, на фоне преимущества силовой установки «Мерседеса» и до гонки было трудно представить, что «Феррари» смогла бы побороться за победу. Шанс мог появиться лишь в случае проблем «Серебряных стрел» или ошибок пилотов, но Антонелли отработал уикенд чётко, ни в чём не оплошал и реализовал потенциал машины. Итальянец, в принципе, проводит последние гонки довольно зрело и спокойно и по делу считается главным фаворитом в борьбе за титул. Хотя сам по себе этот статус ничего не гарантирует — борьба продолжается.

Антонелли на подиуме Гран-при Бельгии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Чёрная полоса Расселла

После победы в Австрии казалось, что Расселл вернулся и теперь по-настоящему сможет бороться с Антонелли, однако и в Сильверстоуне, и в Спа Джордж снова был медленнее напарника — и намного. Британец при этом не может понять причин своих проблем и говорит о проблемах с мощностью. Расселл не лукавит: на телеметрии квалификационного круга видно, что его отставание от графика Антонелли растёт именно на прямых. И отчасти именно нехватка мощности привела к тому, что Джордж получил удар от Хэмилтона.

В «Красную воду» Расселл вошёл на третьем месте, но в какой-то момент гибрид перестал отдавать энергию, и к концу «Кеммеля» Джордж пропустил обе «Феррари» — одна из них и выбила «Мерседес» из гонки. Как итог — 50 очков отставания в общем зачёте.

Впрочем, за оставшиеся до конца сезона гонки такой отрыв отыграть по-прежнему реально. В конце концов, в следующий раз батарея может закончиться у Антонелли, и именно он окажется рядом с потерявшим контроль соперником. Кроме того, «Мерседес» — не самый надёжный двигатель на решётке. Однако, чтобы побороться за титул, Расселлу нужно прямо сейчас решить свои проблемы, а с этим ему, кажется, никто помочь не может.

Кто вторая сила?

В гонке главным соперником Антонелли стал Леклер, однако говорить, что «Феррари» способна бороться с «Мерседесом», было бы преувеличением. Да и в целом, если исходить из этого уикенда, «Скудерию» сложно назвать второй силой чемпионата: в квалификации Леклер с Хэмилтоном оказались в конце топ-6, а в гонке Шарля на первом отрезке без видимых проблем опередил Ферстаппен. Тогда, выходит, «Ред Булл» ближе? Ну, без помощи Хаджара Макс по итогам квалификации, вероятно, оказался бы ещё дальше, чем пилоты «Скудерии».

Если не считать «Мерседесы», быстрейшим в субботу, по сути, был Ландо Норрис, но оценить темп «Макларена» в гонке невозможно. Норрис слишком уж затянул свой пит-стоп, а у Пиастри после контакта с Леклером было повреждено днище. До этого Оскар давил на Шарля, однако, в отличие от Ферстаппена, не смог его пройти, пока машина была цела. У всех преследователей «Мерседеса» есть слабые и сильные стороны, но явного лидера в этой группе пока нет. Однако посмотрим, как расстановка сил будет выглядеть в Венгрии, на совершенно иной по характеру трассе.

В очном сражении Леклер уступил Ферстаппену Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Рейсинг Буллз» — вровень с «Альпин»

На «Спа-Франкоршам» команда «Рейсинг Буллз» привезла обновления, и они, судя по всему, отлично себя показали. Новинки, правда, получил только Арвид Линдблад, однако он снова доказал, что по чистой скорости в середине пелотона равных Фаэнце пока нет. Из-за VSC на середине дистанции Линдблад уступил Габриэлу Бортолето, и лучшим среди пилотов команд-середняков стал именно бразилец. Тем не менее Линдблад набрал два очка, и этого хватило, чтобы в Кубке конструкторов «Рейсинг Буллз» сравнялись с «Альпин».

Французская команда в этот уикенд тоже выступила неплохо, а Франко Колапинто и Пьер Гасли даже опередили на финише Лиама Лоусона. Тем не менее Линдбладу на обновлённой машине Колапинто проиграл почти полминуты — при такой разнице в темпе сложно понять, как Энстоун собирается уберечь пятое место командного зачёта. Перед стартом сезона на «Альпин» возлагали большие надежды, а в первых гонках французы и правда смотрелись очень здорово, но по мере развития болидов команда Флавио Бриаторе пока лишь откатывается назад.

Эти моторы портят лучшие трассы

С тех пор как в начале сезона новые машины «обрадовали» болельщиков «йо-йо-обгонами» и суперклиппингом, разговоры о проблемных моторах несколько поутихли. ФИА внесла изменения в регламент, ещё сильнее ограничив количество доступной к рекуперации энергии, и заезды вроде бы стали выглядеть получше. Но на «Сильверстоуне» и «Спа-Франкоршам», которые пилоты любят за скоростной характер, проблемы вернулись.

Нужно признать, что в целом всё выглядело не так уж плохо — от «Ла Сурс» до «Ле Комб» пилоты доезжали относительно нормально, а вот в районе «Бланшимона» батареи пустели, а машины теряли из-за суперклиппинга по 50 км/ч. В этот раз не выдержал даже Карлос Сайнс, который в начале сезона призывал не спешить с критикой новых болидов. Таким образом, регламент 2026 года фактически лишил «Спа-Франкоршам» характера, за который эту трассу так любят. Ну, на «Хунгароринге» всё должно выглядеть получше, а в следующем году вступят в силу новые поправки к регламенту.