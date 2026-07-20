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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Бельгии — 2026: Хэмилтон, Хюлькенберг, Окон, Лоусон

Кто худший гонщик Гран-при Бельгии Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Бельгии Ф-1
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Судьи Хэмилтона пощадили, а мы — нет.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе в Спа редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Бельгии Формулы-1?
Карлос Сайнс
Фото: Peter Fox/Getty Images
1 место

Карлос Сайнс

Испанец сам себе испортил гонку на старте, когда в первом повороте не рассчитал скорость соперников и уткнулся в один из «Хаасов», повредив переднее антикрыло. Это привело к слабому темпу на первом отрезке гонки и длинному пит-стопу для замены крыла. А потом даже теоретических шансов на очки уже не осталось.

Лиам Лоусон
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
2 место

Лиам Лоусон

Новозеландский боец не удержался в очковой зоне, пропустив вперёд двух гонщиков «Альпин». Лиам жаловался на несколько странную работу силовой установки, но, кажется, шансы сохранить позицию в топ-10 всё же были вполне реальны.

Льюис Хэмилтон
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Льюис Хэмилтон

Считаем, что британец вполне заслуженно заработал пятисекундный штраф на первом круге: «Феррари» Хэмилтона снесло в сторону Джорджа Расселла, что и привело к наказанию. Вдобавок болид получил повреждения, потеряв прижимную силу. При чистом пилотаже Льюис вполне мог бы зацепиться минимум за подиум. А сам он считает, что и за победу.

Нико Хюлькенберг
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
4 место

Нико Хюлькенберг

Немцу не удался старт, хотя отчасти это вызвано, как всегда, слабой работой силовой установки «Ауди» на первом круге. Главная ошибка Халка — ему на свежих шинах не удалось с ходу обогнать Лиама Лоусона и попасть в топ-10, пока Нико не сожрали два гонщика «Альпин». Да, мотору не хватает «максималки», но не было ощущения, что Халк выжал из своего шанса всё.

Оскар Пиастри
Фото: Clive Rose/Getty Images
5 место

Оскар Пиастри

Спорная номинация австралийца, чья машина получила повреждения в контактной борьбе с Шарлем Леклером. И всё же мы обратили внимание, как Пиастри растерял довольно солидный отрыв от Льюиса Хэмилтона (чья «Феррари» тоже была повреждена) и пропустил семикратного чемпиона на четвёртое место.

Как прошло гоночное воскресенье:
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