Кто худший гонщик Гран-при Бельгии Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе в Спа редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.
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Карлос Сайнс
Испанец сам себе испортил гонку на старте, когда в первом повороте не рассчитал скорость соперников и уткнулся в один из «Хаасов», повредив переднее антикрыло. Это привело к слабому темпу на первом отрезке гонки и длинному пит-стопу для замены крыла. А потом даже теоретических шансов на очки уже не осталось.
Лиам Лоусон
Новозеландский боец не удержался в очковой зоне, пропустив вперёд двух гонщиков «Альпин». Лиам жаловался на несколько странную работу силовой установки, но, кажется, шансы сохранить позицию в топ-10 всё же были вполне реальны.
Льюис Хэмилтон
Считаем, что британец вполне заслуженно заработал пятисекундный штраф на первом круге: «Феррари» Хэмилтона снесло в сторону Джорджа Расселла, что и привело к наказанию. Вдобавок болид получил повреждения, потеряв прижимную силу. При чистом пилотаже Льюис вполне мог бы зацепиться минимум за подиум. А сам он считает, что и за победу.
Нико Хюлькенберг
Немцу не удался старт, хотя отчасти это вызвано, как всегда, слабой работой силовой установки «Ауди» на первом круге. Главная ошибка Халка — ему на свежих шинах не удалось с ходу обогнать Лиама Лоусона и попасть в топ-10, пока Нико не сожрали два гонщика «Альпин». Да, мотору не хватает «максималки», но не было ощущения, что Халк выжал из своего шанса всё.
Оскар Пиастри
Спорная номинация австралийца, чья машина получила повреждения в контактной борьбе с Шарлем Леклером. И всё же мы обратили внимание, как Пиастри растерял довольно солидный отрыв от Льюиса Хэмилтона (чья «Феррари» тоже была повреждена) и пропустил семикратного чемпиона на четвёртое место.