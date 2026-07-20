Антонелли — лучший, а вот с Расселлом всё сложно. Оценки за Гран-при Бельгии Формулы-1

10-й этап сезона Формулы-1 — в по традиции субъективных оценках автора.

Андреа Кими Антонелли — 9

В Спа Антонелли записал на свой счёт ещё одну красивую победу, причём сделал это не спеша, без суеты. Кими не запаниковал – ни на первом круге, когда в «Красной воде» вперёд прошёл Ферстаппен, ни в концовке гонки, когда из-за VSC оказался позади Леклера. Теперь у итальянца вновь комфортный отрыв в чемпионате.

Макс Ферстаппен — 8,5

Не факт, что Ферстаппен оказался бы на подиуме без помощи Хаджара в квалификации, но свой шанс Макс использовал по максимуму. Вероятно, если бы не VSC, который помог Леклеру во время пит-стопов, нидерландец финишировал бы вторым, но для нынешнего «Ред Булл» и третье место — отличный результат.

Ландо Норрис — 8,5

Если не считать Ферстаппена, то лучшим после Антонелли в квалификации был Норрис. Ландо на протяжении всего уикенда демонстрировал отличный темп, на первом круге прорвался с 13-го места в топ-10, а затем закрепился в топ-6. Если бы не ошибка стратегов «Макларена», британец наверняка был бы на финише на пару позиций выше.

Шарль Леклер — 8

После череды неудач Леклер наконец вновь почувствовал уверенность за рулём и в Спа однозначно был лучшим гонщиком «Феррари». Удержать позади Ферстаппена на первом отрезке Шарлю не удалось, однако даже без помощи VSC монегаск по чистой скорости уверенно финишировал бы в топ-3.

Исак Хаджар — 8

Хаджар ещё до начала уикенда знал, что будет стартовать с последних рядов, но даже в этой ситуации извлёк из ситуации максимум. В квалификации Исак помог Ферстаппену попасть на первый ряд, а в воскресенье прорвался с 21-го места на шестое. Впечатляющий результат, пусть даже французу помог VSC, позволивший перейти на свежие шины.

Франко Колапинто — 8

Колапинто стал автором, наверное, самого яркого момента гонки — двойного обгона на прямой «Кеммель». Сравнивать со знаменитым обгоном Хаккинена смысла нет: у Мики не было волшебных кнопок. Тем не менее аргентинец провёл отличный этап — неплохо провёл квалификацию и обогнал в гонке всех, кого позволяла машина.

Габриэл Бортолето — 7,5

Бразилец отлично выступил в квалификации и пробился в финальный сегмент, однако на первых кругах гонки выпал из топ-10. Перед пит-стопами Бортолето занимал 11-е место и ничего не мог поделать с Гасли, но за счёт оттянутой остановки и VSC смог запрыгнуть на восьмую позицию и устоять на последних кругах под прессингом Линдблада.

Болельщики «Ауди» на Гран-при Бельгии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Арвид Линдблад — 7,5

Если бы не VSC, именно Линдблад стал бы лучшим в группе середняков и занял бы восьмое место, однако уикенд у Арвида получился не совсем чистым. Линдблад допустил помарку в своей финальной попытке квалификации, а на старте пропустил Лоусона, потеряв на этом возможность создать отрыв от преследователей.

Оливер Берман — 7,5

Берман здорово выступил в квалификации и добился от машины максимума, но все усилия пошли прахом, когда на первом круге трансмиссию заклинило на четвёртой передаче. Оливеру в итоге пришлось прорываться с 17-го места, и на фоне темпа машины британец смог выйти лишь на 14-ю позицию.

Алекс Албон — 7,5

Этап в Спа Албон провёл на довольно высоком уровне. В квалификации Алекс уступил Сайнсу, но лишь пару сотых, а на первом круге гонки прорвался на 12-е место. Увы, нынешний темп «Уильямса» не позволяет бороться даже с середняками, и в итоге Алекс финишировал позади Хюлькенберга и Бермана.

Джордж Расселл — 7,5

Трудно оценивать выступление Расселла в этот уикенд. В квалификации Джорджу явно не хватало мощности, на старте гонки батарея разрядилась уже в «Красной воде», а в «Ле Комб» у британца произошла стычка с Хэмилтоном. Возможно, оставь Джордж немного больше места, последствия удара не оказались бы настолько плачевными.

Льюис Хэмилтон — 7

В Бельгии Хэмилтон уступал в темпе Леклеру и в квалификации не смог превзойти время первой попытки Шарля в Q3 (вторую монегаск по ошибке бросил), а в гонке столкнулся с Расселлом. Уже после заезда выяснилось, что инцидент мог быть спровоцирован действиями Джорджа, тем не менее Льюису в той ситуации следовало быть осторожнее.

Оскар Пиастри — 7

Гонка Пиастри во многом была испорчена столкновением с Леклером, в результате которого «Макларен» получил повреждения. В итоге Оскар не только не попал в топ-3, но и упустил четвёртое место. В этом вины австралийца нет, однако в сравнении с Норрисом Пиастри был медленнее весь уикенд и не смог добиться от машины максимума.

Столкновение Леклера и Пиастри Фото: Clive Rose/Getty Images

Пьер Гасли — 7

По словам Гасли, на старте его двигатель не выдавал мощность, что стоило потери позиций, но, даже откатившись назад, француз сохранял шансы на финиш в топ-10. Увы, в решающий момент в тройной борьбе с Лоусоном и Колапинто Пьер уступил и в результате остался без очков. Однако отметим, что без VSC француз наверняка опередил бы Бортолето.

Лиам Лоусон — 7

В этот уикенд на машине Лоусона не было обновлений, которые получил Линдблад, и сравнивать Лиама с напарником было бы некорректно. К тому же на старте новозеландец опередил сокомандника и несколько кругов шёл впереди. Впрочем, в итоге Лоусон оказался позади, а затем уступил в борьбе с гонщиками «Альпин».

Фернандо Алонсо — 7

На скоростной трассе в Спа «Астон Мартин» смотрелся даже хуже, чем обычно: в квалификации Алонсо проигрывал «Кадиллакам» более двух секунд. В таких условиях у Фернандо была лишь одна задача — доехать до финиша и собрать дополнительную информацию для инженеров. С ней испанец справился.

Серхио Перес — 7

Перес вновь оказался в квалификации позади Боттаса, однако стартовал гораздо лучше напарника и вышел вперёд. Правда, гонка продолжалась для Чеко лишь 13 кругов — на «Кадиллаке» возникли проблемы с подвеской. Впрочем, если исходить из характера трассы, опередить кого-либо, кроме Валттери и «Астон Мартин», шансов не было.

Нико Хюлькенберг — 6,5

Сложный уикенд для Хюлькенберга, который снова остался без очков. В квалификации на его машине барахлила коробка передач, из-за чего Нико показал лишь 14-е время, а на старте проявила себя традиционная для «Ауди» проблема с мощностью мотора. VSC мог бы помочь Халку, но немец не смог пройти Лоусона и в итоге оказался позади «Альпин».

Валттери Боттас — 6,5

Боттас во второй раз подряд опередил Переса в квалификации, однако не смог как следует разогнаться на старте, несмотря на то что начинал гонку на «софте». Валттери в итоге добрался до финиша, но всю дистанцию провёл в одиночестве, опережая лишь пилотов «Астон Мартин». Впрочем, для «Кадиллака» и это неплохо.

Боттас впереди пилотов «Астон Мартин» на Гран-при Бельгии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Лэнс Стролл — 6,5

Стролл тоже мало что мог сделать в этой гонке — разве что опередить напарника. Но в квалификации Лэнс был медленнее, а на первых кругах, обогнав было Алонсо, пропустил его обратно. Впрочем, мучения длились недолго — вскоре после середины дистанции на «Астон Мартин» вышла из строя трансмиссия.

Карлос Сайнс — 6

В квалификации Сайнс проехал здорово и пробился во второй сегмент, где опередил Бермана. Из-за штрафа Карлос стартовал только 19-м и перестарался в первом повороте — испанец был на мягких шинах и хотел по максимуму воспользоваться преимуществом, а в итоге врезался в «Хаас» и повредил переднее антикрыло.

Эстебан Окон — 6

Окон уже на первом круге оказался в гравии, однако в эпизоде с Берманом Эстебан едва ли мог что-либо поделать, чтобы избежать контакта. Зато вопросы вызывает квалификация — в обеих попытках француз был более чем на 0,6 секунды медленнее напарника. И это уже четвёртое подряд субботнее поражение от Оливера.