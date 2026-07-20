Почему Хэмилтона наказали по делу и что за абсурд с Расселлом? Разбор Бельгии

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бельгии Формулы-1, который выиграл Андреа Кими Антонелли.

Правильно ли Хэмилтона наказали за контакт с Расселлом?

Думаю, да. Место Льюису оставили, он не вписался. Хэмилтон не рассчитал со скоростью, и в грязном воздухе провезло переднюю часть автомобиля. Места Льюису хватало, но он допустил контакт — соответственно, вина Хэмилтона.

Всё ли верно сделал Джордж или стоило проходить поворот шире?

При более широком прохождении Джордж не смог бы попасть в шестой поворот: чем шире берёшь, тем грязнее трасса. Пришлось бы срезать и отдавать места, а так Расселл бы вписался.

Антонелли — чемпион?

Всё идёт к этому. Но пока очкового запаса всё-таки недостаточно.

Что всё-таки происходит с техникой Расселла?

Это вопрос к Тото Вольфу. Честно, я плохо понимаю, что к чему. Но со стороны выглядит абсурдно, когда один гонщик команды доминирует, а другой — страдает.

Правильно ли судьи не наказали Леклера за контакт с Пиастри?

На мой взгляд, неправильно. Леклер смещался на торможении, это привело к контакту. Почему это не штраф, мне непонятно.

Оскару тоже непонятно: Пиастри удивлён, что Леклеру не вынесли даже предупреждение за контакт с ним

Что пошло не так на пит-стопе Хэмилтона? И нужно ли серьёзно штрафовать за такие моменты?

Возможно, проблема в коммуникации. Вообще не понял, почему механик просто стоял, а когда уже поменяли шины, он полез менять настройки крыла. Возможно, рация не сработала, ну или что-то в этом духе. Выглядело очень странно. А штрафовать, на мой взгляд, не надо: они и так потеряли время, и наказывать команду за свою же ошибку — я это не очень понимаю.

Была ли верной тактика «Макларена» для Норриса? Особенно по решению не останавливаться при VSC

Нормальная тактика. 24 круга на «медиуме» Ландо не смог бы проехать быстро. Резина бы «закончилась», и, скорее всего, понадобился бы ещё один пит-стоп.

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Сайнс ворчал, что ему зря меняли антикрыло. Насколько в состоянии пилот из кокпита понять, что нужно или не нужно менять?

Если баланс хороший и темп есть, то обычно не меняют. Спорная ситуация, ведь обычно пилот чувствует. Однако у них много датчиков, в тот же момент на базе проводят симуляцию и приходят к выводу, что будет быстрее потратить время на замену крыла, но получить темп выше. Хотя иногда инженеры совсем уж сильно доверяют симуляции. Приведу пример: в 2019 году на этапе WEC в Спа мы на полном серьёзе в практике пробовали использовать пять передач вместо шести, потому что в симуляции у инженеров так было быстрее. По их расчётам, за шесть часов гонки мы могли выиграть примерно секунд шесть. Однако гонку ехали уже на шести передачах!

Как вам двойной обгон Колапинто?

Просто хороший обгон! Слип-стрим сделал своё дело. А Пьер явно не ожидал такой прыти от напарника!

Как вам в целом нынешние машины и их силовые установки в Спа?

Солидарен с Максом Ферстаппеном: очень уныло.