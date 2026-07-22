Джордж винит во всём двигатель, но, возможно, в Спа он сам себя подставил.

В «Мерседесе» заговор против Расселла? Почему у одного из фаворитов Ф-1 вечные проблемы

Гран-при Бельгии продолжил череду неудач Джорджа Расселла. В квалификации британец проиграл Андреа Кими Антонелли полсекунды, а в гонке сошёл уже на первом круге — после столкновения с Льюисом Хэмилтоном, стартовавшим на две позиции ниже.

В обоих случаях Джордж винит работу двигателя — на телеметрии видно, что больше всего он проиграл напарнику на отрезке между 15-м поворотом и шиканой, который пилоты проходят с утопленной в пол педалью газа. В гонке же, по словам Расселла, заряд батареи в его силовой установке кончился уже в районе «Красной воды» — на прямой «Кеммель» это стоило британцу трёх позиций и в итоге привело к столкновению с Хэмилтоном. «Я просто хочу такую же машину, как у Кими», — эмоционально заявил Расселл после этого этапа.

Это был уже далеко не первый случай, когда Расселл уступает Антонелли из-за особенностей работы двигателя. И есть мнение, что в «Мерседесе» специально задвигают Джорджа на второй план, чтобы тот не помешал главному итальянскому пилоту поколения забрать чемпионство.

В «Мерседесе» делают это специально?

Скажем сразу — намеренно придушивать двигатель Расселла было бы нелогично для команды. Нечто подобное ещё можно было бы представить в ситуации, когда два «Мерседеса» далеко впереди и команда начинает что-то выдумывать, чтобы убедиться, что первым будет именно Антонелли.

Зачем мешать Джорджу в квалификации и тем самым дарить соперникам возможность стартовать бок о бок с Кими с первого ряда? Зачем химичить с мотором британца перед стартом? Чтобы он откатился назад уже на первом круге и не мог сдерживать «Феррари» и «Ред Булл»?

Столкновение Расселла и Хэмилтона Фото: Clive Mason/Getty Images

Судя по словам самого Расселла, команда активно помогает гонщику разобраться с проблемами — и странно, что к середине сезона никто до сих пор не может понять, что же именно не так. При этом в том же Шпильберге темп у Джорджа был — то есть в каких-то условиях силовая установка на его машине работает нормально.

После этапа в Спа в «Мерседесе» объявили, что выявили проблему с двигателем Расселла, однако в немецкой команде и раньше уверяли, что сложности позади. Предстоящая в эти выходные гонка станет последней перед летним перерывом, и её результат будет иметь огромное значение для психологического настроя Джорджа.

Может, Расселл виноват сам?

В Бельгии Расселл и сам признался, что в какой-то момент считал, что его проблемы вызваны стилем пилотирования. Джордж начал повторять действия Антонелли, но это не помогло. Да и в целом, глядя на то, как Расселл уступает на тех отрезках, которые проходятся газ в пол, пилота сложно винить.

Однако нынешние силовые установки чрезвычайно сложны, а отдачу мощности электрической батареи отчасти регулирует искусственный интеллект. И как именно он распорядится зарядом, гонщик зачастую не знает. Возможно, Антонелли каким-то образом удаётся лучше управляться именно с программной частью двигателя.

Антонелли на Гран-при Бельгии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Кроме того, с бортовых камер видно, что на старте Гран-при Бельгии некоторые пилоты притормаживали перед «Красной водой» и понижали передачу, чтобы «зарядиться» и получить больше мощности на следующей прямой. Расселл же, судя по всему, газ не отпускал – можно сделать вывод, что Джордж сам себя подставил.

В любом случае это не очень хорошо для чемпионата, когда столь опытный пилот теряет шансы побороться за титул и при этом сам не может понять, в чём причина его отставания. Если проблемы Расселла продолжатся, оставшаяся часть сезона станет для Антонелли лёгкой прогулкой.

В ожидании Венгрии

На фоне проблем Расселла вспоминается история, которую в феврале рассказал гонщик NASCAR Коннор Зилич: «Антонелли приехал в США на картинговую гонку, и мой друг выступал с ним за одну команду. Он и его отец были уверены, что Кими впереди благодаря мотору. И тогда они буквально поменялись двигателями. В итоге Кими поехал ещё быстрее, а тот парень — ещё медленнее».

Антонелли в этом году доказал, что он выдающийся гонщик. Превзойти итальянца даже на равной технике трудно — и Расселл это знает. Возможно, корень проблем Джорджа в психологии: гонщику, победившему Хэмилтона, трудно смириться с тем, что его новый 19-летний напарник выглядит сильнее. Посмотрим, какова будет ситуация в Венгрии, — этот этап должен ответить на многие вопросы.