Одна из редчайших машин в истории и ещё две автожемчужины «Гараж Феста»

Трасса «Игора Драйв» 18 и 19 июля приняла юбилейный, пятый по счёту «Гараж Фест». Помимо первого в истории «Гаража», марафона «1000 километров Игора Драйв» и заездов Кубка GT, на трассе работала выставочная зона «Автокультура», которая в 2026 году прошла в атмосфере «Большого путешествия». Организаторы выставки собрали на площадке почти две сотни автомобилей — от советской классики до раритетных суперкаров.

И среди всех четырёхколёсных «гостей» фестиваля особого внимания заслуживают три машины, каждая из которых представляет свою грань российской автомобильной культуры: музейная редкость из частной коллекции в лице Mega Track, уникальный для отечественного автоспорта гоночный Lamborghini Huracan Super Trofeo и внедорожный спорткар Porsche 911 Safari, созданный в России. Про них и расскажем.

Mega Track: внедорожный суперкар, опередивший время

Главным украшением экспозиции «Автокультуры» стал Mega Track из частной коллекции — один из самых редких автомобилей в истории мирового автопрома. Автором идеи стал Жорж Блэн, глава компании Aixam, которая сделала себе имя на выпуске микрокаров, управлять которыми можно было без водительских прав. В начале 1990-х бизнесмен решил доказать, что и небольшой французский производитель способен построить суперкар мирового уровня, да ещё и с внедорожным характером. Для этого был зарегистрирован бренд Mega, нанят инженер Филипп Колансон, который в отсутствие опыта постройки суперкаров опирался на чисто гоночные решения: пространственную трубчатую раму с усиленными подрамниками спереди и сзади, двойные треугольные рычаги подвески по кругу и среднемоторную компоновку.

Mega Track — вид спереди Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

В 1992 году на автосалоне в Париже состоялась премьера Mega Track. Сердцем Mega Track стал 6,0-литровый V12 от Mercedes-Benz — тот самый агрегат M120, что стоял под капотом флагманского седана S600 (W140). Атмосферный мотор выдавал 394 л. с. и 570 Н/м крутящего момента; мощность передавалась на все четыре колеса через полноприводную трансмиссию с распределением тяги 32:68 в пользу задней оси и четырёхступенчатую автоматическую коробку передач. Разгон до 100 км/ч занимал порядка 4,5 секунды, максимальная скорость доходила до 250 км/ч — впечатляющие цифры для четырёхместной машины с клиренсом, который благодаря пневматической подвеске регулировался в диапазоне от 200 до 330 мм, а не для приземистого гоночного болида.

При длине 5080 мм, ширине 2220 мм и колёсной базе 3120 мм машина весила около 2280 кг. По сути, это был гибрид среднемоторного спорткара и внедорожника, сочетавшего чисто спортивный силуэт с кроссоверным дорожным просветом, расположенный сзади двигатель и полноценный четырёхместный салон. Но Mega Track опередил своё время — концепция, которую большинство премиальных марок освоят лишь спустя десятилетие, когда на рынке начнётся бум высокопроизводительных SUV, в начале 90-х не нашла спроса.

Mega Track — вид сбоку Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

По разным данным, за неполные 10 лет производства всего вручную было собрано от пяти до 11 экземпляров сверхдорогой модели, что делает любой сохранившийся автомобиль настоящей музейной ценностью. Именно в этом статусе машина и стала главным шоу-стоппером зоны «Автокультура».

По соседству с раллийными Subaru Impreza, экспедиционными Land Rover и живыми легендами вроде Lamborghini Diablo приземистый, но в то же время высокий тёмно-синий автомобиль вызывал огромный интерес у гостей «Гараж Феста». Такую машину вживую видели далеко не все знатоки мирового автопрома, так что Mega Track стал главной звездой фестиваля и своим примером ещё раз доказал, как много сокровищ таят частные автоколлекции в России (говорят, что такой Mega Track в нашей стране не один!).

Mega Track Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2: боец Кубка GT

Пока «Автокультура» удивляла публику музейными редкостями, на трассе «Игора Драйв» разворачивалась совсем другая история — гоночные баталии суперкаров. И если руководствоваться всё тем же критерием интереса к конкретным автомобилям, то внимание энтузиастов привлекла даже не 1000-километровая гонка, а заезды турнира GT Sport Cup.

В Кубке GT в составе команды Sportcar Racing Team на старт в этом году выходит Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2 — актуальная версия спорткара для фирменного монокласса, который заводское подразделение Lamborghini Squadra Corse развивает с 2015 года: тогда дебютировала первая версия модели на базе дорожного Huracan LP 620-2, затем в 2018-м появилось обновлённое купе Evo, а с 2022 года единственным участником трёх национальных серий Lamborghini Super Trofeo — в Европе, Северной Америке и Азии — стала модификация Evo2. А московская команда, которая выступает при поддержке бренда Rolf, оказалась эксклюзивным «представителем» этого монокубкового суперкара в нашей стране.

Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2 Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

Технически это чистокровный гоночный автомобиль, не имеющий омологации для дорог общего пользования. Под капотом — атмосферный 5,2-литровый V10, развивающий 620 л. с. и 570 Н/м крутящего момента на 6500 об/мин. Вся мощность через шестиступенчатую секвентальную коробку X-Trac передаётся исключительно на заднюю ось. Снаряжённая масса с топливом составляет всего 1270 кг, а разгон до 100 км/ч укладывается в три секунды — на уровне суперкаров куда более высокого класса. Максимальная скорость без ограничителя превышает 320 км/ч. По сравнению с версией Evo, инженеры Squadra Corse у Evo2 доработали аэродинамику, причём за счёт нового обвеса гоночный Lamborghini Huracan визуально сильно отличается от дорожного купе, но главное, что сохранился фирменный атмосферный V10 с его неповторимым звучанием.

«В Кубке GT создали класс GTC, который рассчитан на автомобили из фирменных моносерий, — объясняет гонщик Виталий Ларионов, который выступает за Sportcar Racing Team за рулём Mercedes-AMG GT4 и Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. — Это могут быть машины из Ferrari Challenge, Porsche Carrera Cup и Lamborghini Super Trofeo. Этот класс быстрее, чем GT4. Ощутимо быстрее и лишь немножко не дотягивает до GT3.

Наш пилот Роман Смоляков выбрал для себя такой путь развития карьеры и привёз в Россию этот очень быстрый и очень красивый автомобиль. Пока в России категория GTC не очень многочисленная, но уже несколько автомобилей каждой марки есть. Думаю, это хороший задел на будущее, и с учётом того, что машинам GT3 эта техника не так много уступает по темпу, это возможность сделать ещё один шажок на пути в самый мощный класс.

Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2 Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

У любой гоночной техники есть свои особенности. В России в основном мы соревнуемся на шинах Yokohama, тогда как в Европе всё больше ездит на Pirelli, хотя всё тот же Super Trofeo использует резину Hankook. И вот этот переход на шины другого производителя, наверное, наиболее значимая часть работы по подбору настроек для автомобиля. Но с этим сталкиваются все, и всем приходится работать с автомобилем, пробовать настраивать его под новые покрышки. Опять же, никуда не деться от какой-то корректировки настроек под погодные условия, под задачи, продолжительность гонки.

Поживём — увидим, есть ли перспективы у класса GTC в России. Но когда-то у нас и класс GT4 начинался буквально с пары Porsche Cayman GT4 Clubsport, а сейчас эта модель уже считается старой машиной. Они ещё, конечно, поживут на наших трассах, однако таким автомобилем уже никого не удивишь. Toyota Supra GT4 — больше десятка машин, Mercedes-AMG GT4 — больше десятка машин в России, поэтому почему нет? Класс GTC быстрее, и я думаю, некоторые пилоты вполне могут захотеть пересесть на более быструю технику, которая даёт больше эмоций от управления автомобилем, так что перспективы, конечно, есть, и уже основа этого класса в России имеется».

Porsche 911 Safari: классический спорткар для бездорожья из России

Третий герой материала — сверхинтересный автомобиль, который выводит российскую индустрию тюнинга на международный уровень. За последние годы формат Porsche 911 для пересечённой местности из нишевого тюнинга вырос в самостоятельное явление. Сама Porsche выпустила лимитированную заводскую версию 911 Dakar на базе купе в кузове 992, а мастерские по всему миру продолжают строить собственные версии подобных машин на базе разных поколений модели. Одним из самых известных производителей подобных моделей является британская фирма Tuthill. Теперь подобные проекты стали появляться и в России.

Дмитрий Костров, руководитель компании Jeep Wrangler Service, которая, как ясно из названия, специализируется на американских внедорожниках, взялся за создание собственного Porsche 911 Safari и привёз на «Гараж Фест» аж три готовых автомобиля. Машины Jeep Wrangler Service органично вписались в тематику «Большого путешествия», поскольку Porsche 911 гармонично смотрится и рядом с раллийными Subaru Impreza WRX STi и Mitsubishi Lancer Evolution, и экспедиционными Land Rover.

Porsche 911 Safari Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

При воздании техники московская фирма берёт за основу купе G-Series, выпускавшиеся с 1974 по 1989 год, причём это могут быть как автомобили, уже находящиеся в России, так и купленные под проект в Европе. Ну а затем машины ожидает модернизация.

«Остаётся задний привод, ремонтируются двигатель, коробка передач и подвеска, а затем мы стараемся привести Porsche к их оригинальному внешнему виду и сделать визуально приятный автомобиль, чтобы он был наполнен элементами, такими как багажник, раллийные фары, капот, создающими особый образ. Подвеску мы используем европейской фирмы Elephant Racing, которая выпускает специальные комплекты для создания внедорожных 911, а какие-то компоненты изготавливаем самостоятельно.

В итоге получается автомобиль, который выглядит одновременно и классически, и необычно, и на котором можно ехать относительно комфортно на дальние расстояния. Если исходная машина не в лучшем состоянии, работа с кузовом может занимать до полутора лет, и ещё где-то год займёт доработка технической составляющей. Привезти Porsche 911 для модернизации стоит около 10 млн рублей, а готовый проект, если учитывать стоимость базовой машины, обойдётся примерно от 20 млн рублей», — отмечает Костров.

Porsche 911 Safari Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

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Три машины — три разных языка, на которых говорит российская автомобильная культура. И вместе столь непохожие машины иллюстрируют, что «Гараж Фест» давно перерос формат обычной выставки классических автомобилей. Трасса «Игора Драйв» год за годом становится площадкой для общения коллекционеров, гонщиков и просто энтузиастов, а сам фестиваль такой синергией подтверждает статус главного автомобильного события России.