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Как Айртон Сенна проехал по трассе Гран-при Венгрии Хунгароринг на Жигулях: чья была Лада, кто ехал с бразильцем

Помните Сенну за рулём «Жигулей»? Раскрыты детали того самого заезда
Евгений Кустов
Как Айртон Сенна проехал на «Жигулях»
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Владельца «Лады» вообще не предупредили.

10 лет назад соцсети облетела фотография Жолта Митровича, на которой 26-летний Айртон Сенна знакомится с новой трассой Формулы-1 «Хунгароринг», сев за руль вазовской «копейки». За это время наконец выяснились хоть какие-то детали этого заезда — к 40-летию Гран-при Венгрии собрали все данные из венгерских СМИ.

Сначала были не «Жигули»

Как утверждает венгерский журналист Петер Вамоши в своём материале на портале Motorsportol, первый круг по «Хунгарорингу» Сенна проехал вовсе не на ВАЗ-2101. Появившись на трассе, Айртон попросил у организаторов какую-нибудь машину, на которой обычно ездят местные жители.

Что ж, бразильцу торжественно доверили «Трабант», принадлежавший местной переводчице. Проехавшись на нём, Сенна всё-таки попросил что-нибудь помощнее — и вот тут уже дело дошло до «Жигулей».

Сенна в день заезда на ВАЗ-2101

Сенна в день заезда на ВАЗ-2101

Фото: Страница Жолта Митровича в соцсетях

Владельца машины вообще не спросили

Айртону предложили ВАЗ-2101, при этом даже не заручившись согласием владельца автомобиля. Пока обладатель «Жигулей» занимался своими рабочими обязанностями, его коллега «украл» машину для Сенны. Это было несложно: ключи от «Жигулей» то ли остались внутри автомобиля, то ли оказались у коллеги — об этом рассказал сын владельца в утреннем шоу Габора Бочкора на «Ретро Радио» (как утверждается, в самом популярном утреннем радиошоу в Венгрии).

По одной версии, Сенна проехал два круга, по другой — три. И «Жигули» особо не жалел, чтобы получить ну хоть какое-то реальное представление о «Хунгароринге». Тем более после прежнего опыта с «Трабантом».

«Бедная маленькая машинка, в ней было всего 60 «лошадок» или вроде того. Потом она не заводилась две недели!» — вероятно, всё-таки шутил сын владельца «Жигулей».

Айртон Сенна на Гран-при Венгрии — 1986

Айртон Сенна на Гран-при Венгрии — 1986

Фото: Mike King/Allsport/Getty Images

Кто ехал с Сенной, спорят до сих пор

По утверждению всё того же сына владельца, вместе с Айртоном сзади ехал механик, вручивший ему машину: «Он знал, во что ввязывается!»

Правда, были и другие версии. Журнал Auto Motor und Sport писал, что с бразильским гонщиком прокатился тогдашний спортивный босс «Пирелли». Ну а поклонники гонок узнавали в пассажире на заднем сиденье известного пилота Ф-1 Патрика Тамбе, выступавшего в 1986-м за «Хаас» (не имеет никакого отношения к нынешнему). Однако нет никаких серьёзных свидетельств, что внутри «Жигулей» находился француз.

«Копейка» едва не привела Сенну к победе

Заезды на «Жигулях» Айртону явно не повредили. По итогам квалификации тогдашний пилот «Лотуса» завоевал поул-позишен, а в гонке финишировал вторым. Причём для обгона в борьбе за победу представителю «Уильямса» Нельсону Пике пришлось совершить сумасшедший манёвр, вписавшись в первый поворот буквально в дрифте.

Сенна пропустил Пике, а вот Мэнселла сдержал

Сенна пропустил Пике, а вот Мэнселла сдержал

Фото: Mike King/Allsport/Getty Images

«Мы установили рекорд, с нуля построив довольно хорошую трассу всего за 10 месяцев, — вспоминал в интервью «Чемпионату» Александр Требитш, входивший в комитет по строительству «Хунгароринга». — Да, её потом критиковали, что медленная, трудно обгонять. Просто был концепт в сторону безопасности – мол, не надо нам тут в социалистической Венгрии, чтобы страна ассоциировалась с какими-то происшествиями.

Поначалу ещё была проблема, что в естественном котловане, где был сооружён «Хунгароринг», было недостаточно растительности, из-за чего на трассу попадало много песка. Со временем эта проблема решилась, конфигурацию тоже немного изменили. Да, она не самая интересная в чемпионате, но «Хунгароринг» уверенно держится в календаре».

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