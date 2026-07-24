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Обновлённый Астон Мартин дебютировал в тренировках Гран-при Венгрии Формулы-1 и сразу сломался

Новый «Астон Мартин» от гения Ньюи: болид стал быстрее, но сломался после 11 кругов!
Дмитрий Захарченко
Новый «Астон Мартин» в Венгрии
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В Венгрию команда привезла по меньшей мере 16 обновлений!

В конце прошлого года ожидания от «Астон Мартин» были очень высоки. На фоне прихода Эдриана Ньюи, масштабного обновления инфраструктуры и щедрых инвестиций Лоуренса Стролла казалось, что команда способна совершить рывок в группу лидеров и бороться если не за победы, то уж хотя бы за подиумы.

Но реальность оказалась куда прозаичнее: AMR26 вышел неуправляемым и ненадёжным. Всё было так плохо, что в «Астон Мартин» решили и не пытаться спасать машину, а готовить полностью переработанное шасси. И в свободных заездах перед Гран-при Венгрии оно наконец впервые выехало на трассу.

И есть две новости — хорошая и плохая. Машина действительно прибавила в скорости, однако на болиде Лэнса Стролла задняя подвеска разрушилась уже на 11-м круге…

Что сделал Ньюи

Перечень обновлений, которые команда привезла в Венгрию, максимально обширен. Он включает в себя новый носовой обтекатель, который стал заметно у́же, переднее антикрыло и его торцевые пластины, воздуховоды передних тормозов, полностью переработанное днище, новый диффузор, боковые понтоны, кожух двигателя и жалюзи охлаждения, заднюю подвеску и воздуховоды задних тормозов, а также заднее антикрыло с его торцевыми пластинами и нижним балочным антикрылом.

Обновлённый «Астон Мартин» на «Хунгароринге»

Обновлённый «Астон Мартин» на «Хунгароринге»

Фото: Clive Mason/Getty Images

При этом следует отметить, что шасси — не единственная проблема «Астон Мартин», и, возможно, даже не самая главная. Двигатель от «Хонды» существенно уступает соперникам в мощности и управляемости. И в Венгрии Алонсо и Строллу предстоит работать с прежней силовой установкой. Новая, судя по всему, уже готова, однако его первая обкатка состоится на следующей неделе — «Астон Мартин» задержится на «Хунгароринге» для проведения съёмочного дня.

Обновлённый «Астон Мартин» на «Хунгароринге»

Обновлённый «Астон Мартин» на «Хунгароринге»

Фото: Clive Mason/Getty Images

Эти заезды, отметим, проходят с существенными ограничениями, и проверить новый двигатель в условиях, приближённых к боевым, инженеры смогут лишь в рамках свободных заездов — то есть не раньше Гран-при Нидерландов, который состоится после летнего перерыва и что немаловажно — со спринтом.

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Как себя показала новинка

Первая сессия свободных заездов — всегда не самая показательная. К тому же на «Хунгароринге», который в начале уикенда остаётся ещё достаточно пыльным. По-настоящему работать над квалификационными настройками пилоты начнут лишь во второй сессии — и её результаты будут более показательными.

Начало вылета Стролла — заднее левое колесо уже стоит криво

Начало вылета Стролла — заднее левое колесо уже стоит криво

Фото: Clive Rose/Getty Images

Однако даже несмотря на всё это, 13-е время, показанное Алонсо в утренней сессии, выглядит обнадёживающе. Да, во многих командах вместо основных пилотов выступали резервисты и новички, тем не менее Фернандо опередил Пьера Гасли, Алекса Албона и Серхио Переса. На фоне того, что в последних гонках «Астон Мартин» уступал даже «Кадиллаку», результат очень неплохой.

Однако результат Алонсо — это всё же не главное событие сессии для «Астон Мартин». На 11-м круге перед третьим поворотом развернуло Лэнса Стролла — это произошло из-за поломки подвески. Ещё до того, как болид начало сносить с трассы, положение заднего левого колеса оказалось неестественным. Удержать автомобиль у канадца шансов не было, и в итоге он остановился на обочине.

Стролл рассматривает повреждённую подвеску

Стролл рассматривает повреждённую подвеску

Фото: Clive Rose/Getty Images

Инженерам ещё предстоит разобраться, что произошло с машиной, но эпизод выглядит тревожно. В районе второго-третьего поворота скорости не прямо уж безумные, перегрузки не такие высокие, и всё равно подвеска надломилась. С похожими проблемами ранее сталкивались в «Кадиллаке» — и команда, кажется, до сих пор до конца их не решила. Не придётся ли Ньюи снова переделывать подвеску? И если да, то сколько ещё времени ему понадобится? Сам инженер пока отметил, что в месте поломки никаких обновлений не было, что делает ситуацию ещё более загадочной.

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Решающий момент для Алонсо?

На фоне проблем «Астон Мартин» в паддоке пошли слухи, что Фернандо Алонсо готов покинуть команду и вернуться в «Альпин». Французская команда за победы тоже не борется, но вплоть до первой тренировки в Венгрии болид из Энстоуна был явно конкурентоспособнее «Астон Мартин». К тому же в следующем году спонсором «Альпин» станет «Гуччи» — и для Фернандо это была бы хорошая возможность заработать много денег.

Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо на «Хунгароринге»

Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо на «Хунгароринге»

Фото: Clive Rose/Getty Images

Предполагается, что обновлённое шасси сыграет решающую роль в судьбе Алонсо. Если испанец увидит потенциал, то продолжит работать с «Астон Мартин». Если выяснится, что команда и за полгода неспособна решить проблемы, Фернандо потеряет веру в проект Лоуренса Стролла и уйдёт. В паддоке «Хунгароринга» испанец заявил, что никуда уходить не намерен, но это просто слова.

Можно вспомнить 2022 год, когда выступавший за «Альпин» Алонсо сказал Отмару Зафнауэру, что никуда не уходит, а на следующий день «Астон Мартин» объявил о контракте с Фернандо…

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