Чемпион вырвал у «Феррари» поул в Венгрии! Антонелли — вне топ-3, Ферстаппена развернуло

Автодром «Хунгароринг» часто именуют «Монако без стен», и исходя из характера трассы перед началом уикенда многие называли главным фаворитом Гран-при Венгрии команду «Феррари», тогда как «Мерседесы», по предварительным прикидкам, должны чувствовать себя уже не так уверенно. Однако по итогам финальной тренировки лучшее время осталось за Ландо Норрисом из «Макларена», а Андреа Кими Антонелли уступил занявшему второе место Льюису Хэмилтону лишь 0,012 секунды. Таким образом, к старту квалификации по меньшей мере три команды рассчитывали сразиться за поул.

Q1. Прогресс «Астон Мартин»

Одна из главных интриг уикенда в Венгрии — скорость полностью переработанного шасси «Астон Мартин», ради появления которого команда отказалась от промежуточных обновлений. После тренировок в «Астон Мартин» испытывали осторожный оптимизм, и квалификация показала, что основания к тому были.

По итогам первых попыток Фернандо Алонсо расположился на 15-й позиции, опередив пилотов «Уильямса» и «Кадиллака», а во второй проехал быстрее «Альпин» и показал 12-е время. В зоне вылета вместе с Албоном, Сайнсом, Боттасом и Пересом оказались Габриэл Бортолето и Оливер Берман. Бразилец слишком широко выехал в четвёртом повороте и лишился показанного времени, а британец слабо прошёл первый и второй сектора и проиграл Эстебану Окону 0,357 секунды.

Бортолето под клетчатым флагом прибавил и показал 10-е время, а вот Берман из зоны вылета так и не выбрался — Оливер улучшил своё время, однако оказался на 0,107 секунды медленнее Алонсо и остался 17-м. Сайнс и Албон расположились на 18-м и 19-м местах, а на 20-ю строчку откатился Лэнс Стролл, допустивший ошибку в 12-м повороте, который теперь называется «Шумахер». Замкнули протоколы Валттери Боттас и уступивший финну более 0,4 секунды Серхио Перес.

Быстрейшим же в первом сегменте стал Ландо Норрис, причём действующий чемпион опередил ближайшего соперника — Макса Ферстаппена — на 0,38 секунды. Андреа Кими Антонелли прошёл во второй раунд с третьей позиции, а лучший из представителей «Феррари» — Льюис Хэмилтон — показал четвёртое время. Причём Хэмилтон, как и Шарль Леклер, в Q1 использовал только «медиум».

Q2. Три команды — в борьбе за одно место

Второй сегмент начался с разворота Исака Хаджара на выходе из поворота «Шумахер». Судьи мгновенно выбросили жёлтые флаги, из-за чего оставить круг пришлось Габриэлу Бортолето. В итоге оба потеряли первые попытки и оказались в зоне вылета вместе с пилотами «Альпин», Эстебаном Оконом и Фернандо Алонсо — испанец проехал не самый удачный круг и даже французу на «Хаасе» проиграл почти 0,4 секунды.

Алонсо и Хаджар тут же вернулись на трассу, и Исак показал лучшее время сегмента, опередив в том числе Хэмилтона и Ферстаппена. Фернандо же после своего улучшения одно время числился 11-м, однако вскоре выяснилось, что Антонелли в своей попытке нарушил границы трассы. Лидера чемпионата лишили круга, что отбросило его на 16-е место, а Алонсо оказался в топ-10 — пусть и ненадолго.

Антонелли в конце концов прибавил и прошёл в финал — однако лишь с восьмой позиции. Расселл при этом оказался ещё медленнее и по итогам Q2 показал девятое время. В борьбе за 10-ю позицию сошлись сразу три команды: «Ауди», «Рейсинг Буллз» и «Альпин», и быстрее всех в решающий момент оказался Нико Хюлькенберг. Лиам Лоусон проиграл немцу 0,126 секунды и остался 11-м, 12-е и 13-е места заняли Гасли и Колапинто, Бортолето квалифицировался 14-м, а 15-ю строчку занял Окон, отодвинувший Алонсо на 16-ю позицию.

Быстрейшее время снова осталось за Норрисом — несмотря на то что «Феррари» в этот раз работали на «софте». Леклер показал второе время, отстав на 0,17 секунды, а Хэмилтон прошёл в финал с третьей строчки, уступив ещё примерно столько же. Время Хаджара в итоге оказалось четвёртым, однако Исак устоял впереди Пиастри и Ферстаппена.

Q3. «Феррари» не справилась, Ферстаппена развернуло

В финале квалификации первым на быстрый круг отправился Макс Ферстаппен, однако время нидерландца один за другим перебили Оскар Пиастри и Ландо Норрис, расположившийся на промежуточном поуле. Затем настал черёд «Феррари» — Льюис Хэмилтон опередил Норриса на 0,101 секунды и отобрал у действующего чемпиона первую строчку. Шарль Леклер проиграл напарнику почти четверть секунды и остался только третьим.

Последними первые попытки начали гонщики «Мерседеса», и порадовать болельщиков им не удалось. Андреа Кими Антонелли пересёк линию с финиша с четвёртым временем — Хэмилтону итальянец проиграл более трети секунды. Джордж Расселл оказался ещё на пару десятых медленнее — по итогам первых попыток он расположился на седьмой позиции, уступив в том числе Пиастри и Ферстаппену.

Во вторых попытках первыми на трассу отправились «Феррари», однако ни Хэмилтону, ни Леклеру прибавить не удалось. Более того, вскоре после этого в финальном повороте развернуло Макса Ферстаппена. Появились жёлтые флаги, и Андреа Кими Антонелли пришлось отпустить газ — итальянец прибавил, но подняться выше четвёртого места так и не смог. А вот Ландо Норрису ничего не помешало — британец под клетчатым флагом превзошёл Хэмилтона на 0,012 секунды и завоевал поул-позицию к Гран-при Венгрии.

Хэмилтон и Леклер в итоге заняли второе и третье место, Антонелли остался четвёртым, опередив Пиастри и Ферстаппена, тогда как у Джорджа Расселла возникли технические проблемы уже в начале быстрого круга. Британец попросту лишился финальной попытки и по итогам квалификации расположился на седьмой строчке. Восьмым в воскресенье стартует Хаджар, Линдблад стал лучшим среди середняков и занял девятую позицию, а топ-10 замкнул Хюлькенберг.

Гран-при Венгрии стартует в воскресенье, 26 июля, в 16:00 мск.