15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Норрис выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Ф-1, Хэмилтон — второй, Леклер — третий, Антонелли — четвёртый

Чемпион вырвал у «Феррари» поул в Венгрии! Антонелли — вне топ-3, Ферстаппена развернуло
Дмитрий Захарченко
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Ф-1
Комментарии
«Мерседес» впервые не смог попасть на поул, а у Джорджа Расселла — очередные технические проблемы.

Автодром «Хунгароринг» часто именуют «Монако без стен», и исходя из характера трассы перед началом уикенда многие называли главным фаворитом Гран-при Венгрии команду «Феррари», тогда как «Мерседесы», по предварительным прикидкам, должны чувствовать себя уже не так уверенно. Однако по итогам финальной тренировки лучшее время осталось за Ландо Норрисом из «Макларена», а Андреа Кими Антонелли уступил занявшему второе место Льюису Хэмилтону лишь 0,012 секунды. Таким образом, к старту квалификации по меньшей мере три команды рассчитывали сразиться за поул.

Q1. Прогресс «Астон Мартин»

Одна из главных интриг уикенда в Венгрии — скорость полностью переработанного шасси «Астон Мартин», ради появления которого команда отказалась от промежуточных обновлений. После тренировок в «Астон Мартин» испытывали осторожный оптимизм, и квалификация показала, что основания к тому были.

По итогам первых попыток Фернандо Алонсо расположился на 15-й позиции, опередив пилотов «Уильямса» и «Кадиллака», а во второй проехал быстрее «Альпин» и показал 12-е время. В зоне вылета вместе с Албоном, Сайнсом, Боттасом и Пересом оказались Габриэл Бортолето и Оливер Берман. Бразилец слишком широко выехал в четвёртом повороте и лишился показанного времени, а британец слабо прошёл первый и второй сектора и проиграл Эстебану Окону 0,357 секунды.

Бортолето под клетчатым флагом прибавил и показал 10-е время, а вот Берман из зоны вылета так и не выбрался — Оливер улучшил своё время, однако оказался на 0,107 секунды медленнее Алонсо и остался 17-м. Сайнс и Албон расположились на 18-м и 19-м местах, а на 20-ю строчку откатился Лэнс Стролл, допустивший ошибку в 12-м повороте, который теперь называется «Шумахер». Замкнули протоколы Валттери Боттас и уступивший финну более 0,4 секунды Серхио Перес.

Быстрейшим же в первом сегменте стал Ландо Норрис, причём действующий чемпион опередил ближайшего соперника — Макса Ферстаппена — на 0,38 секунды. Андреа Кими Антонелли прошёл во второй раунд с третьей позиции, а лучший из представителей «Феррари» — Льюис Хэмилтон — показал четвёртое время. Причём Хэмилтон, как и Шарль Леклер, в Q1 использовал только «медиум».

16 новинок для Алонсо:
Новый «Астон Мартин» от гения Ньюи: болид стал быстрее, но сломался после 11 кругов!
Новый «Астон Мартин» от гения Ньюи: болид стал быстрее, но сломался после 11 кругов!

Q2. Три команды — в борьбе за одно место

Второй сегмент начался с разворота Исака Хаджара на выходе из поворота «Шумахер». Судьи мгновенно выбросили жёлтые флаги, из-за чего оставить круг пришлось Габриэлу Бортолето. В итоге оба потеряли первые попытки и оказались в зоне вылета вместе с пилотами «Альпин», Эстебаном Оконом и Фернандо Алонсо — испанец проехал не самый удачный круг и даже французу на «Хаасе» проиграл почти 0,4 секунды.

Алонсо и Хаджар тут же вернулись на трассу, и Исак показал лучшее время сегмента, опередив в том числе Хэмилтона и Ферстаппена. Фернандо же после своего улучшения одно время числился 11-м, однако вскоре выяснилось, что Антонелли в своей попытке нарушил границы трассы. Лидера чемпионата лишили круга, что отбросило его на 16-е место, а Алонсо оказался в топ-10 — пусть и ненадолго.

Антонелли в конце концов прибавил и прошёл в финал — однако лишь с восьмой позиции. Расселл при этом оказался ещё медленнее и по итогам Q2 показал девятое время. В борьбе за 10-ю позицию сошлись сразу три команды: «Ауди», «Рейсинг Буллз» и «Альпин», и быстрее всех в решающий момент оказался Нико Хюлькенберг. Лиам Лоусон проиграл немцу 0,126 секунды и остался 11-м, 12-е и 13-е места заняли Гасли и Колапинто, Бортолето квалифицировался 14-м, а 15-ю строчку занял Окон, отодвинувший Алонсо на 16-ю позицию.

Быстрейшее время снова осталось за Норрисом — несмотря на то что «Феррари» в этот раз работали на «софте». Леклер показал второе время, отстав на 0,17 секунды, а Хэмилтон прошёл в финал с третьей строчки, уступив ещё примерно столько же. Время Хаджара в итоге оказалось четвёртым, однако Исак устоял впереди Пиастри и Ферстаппена.

Технический регламент нужно менять:
«Как вообще это допустили?» Новые моторы Формулы-1 — просто вредительство
«Как вообще это допустили?» Новые моторы Формулы-1 — просто вредительство

Q3. «Феррари» не справилась, Ферстаппена развернуло

В финале квалификации первым на быстрый круг отправился Макс Ферстаппен, однако время нидерландца один за другим перебили Оскар Пиастри и Ландо Норрис, расположившийся на промежуточном поуле. Затем настал черёд «Феррари» — Льюис Хэмилтон опередил Норриса на 0,101 секунды и отобрал у действующего чемпиона первую строчку. Шарль Леклер проиграл напарнику почти четверть секунды и остался только третьим.

Последними первые попытки начали гонщики «Мерседеса», и порадовать болельщиков им не удалось. Андреа Кими Антонелли пересёк линию с финиша с четвёртым временем — Хэмилтону итальянец проиграл более трети секунды. Джордж Расселл оказался ещё на пару десятых медленнее — по итогам первых попыток он расположился на седьмой позиции, уступив в том числе Пиастри и Ферстаппену.

Во вторых попытках первыми на трассу отправились «Феррари», однако ни Хэмилтону, ни Леклеру прибавить не удалось. Более того, вскоре после этого в финальном повороте развернуло Макса Ферстаппена. Появились жёлтые флаги, и Андреа Кими Антонелли пришлось отпустить газ — итальянец прибавил, но подняться выше четвёртого места так и не смог. А вот Ландо Норрису ничего не помешало — британец под клетчатым флагом превзошёл Хэмилтона на 0,012 секунды и завоевал поул-позицию к Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

Хэмилтон и Леклер в итоге заняли второе и третье место, Антонелли остался четвёртым, опередив Пиастри и Ферстаппена, тогда как у Джорджа Расселла возникли технические проблемы уже в начале быстрого круга. Британец попросту лишился финальной попытки и по итогам квалификации расположился на седьмой строчке. Восьмым в воскресенье стартует Хаджар, Линдблад стал лучшим среди середняков и занял девятую позицию, а топ-10 замкнул Хюлькенберг.

Гран-при Венгрии стартует в воскресенье, 26 июля, в 16:00 мск.

Из истории Гран-при Венгрии:
Помните Сенну за рулём «Жигулей»? Раскрыты детали того самого заезда
Помните Сенну за рулём «Жигулей»? Раскрыты детали того самого заезда
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android