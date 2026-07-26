Дождёмся ли первой победы чемпиона Ф-1? Гран-при Венгрии — LIVE

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В квалификации Гран-при Венгрии действующий чемпион мира Ландо Норрис весьма неожиданно оставил позади пилотов «Феррари» и завоевал поул-позишен. Отличная форма британского гонщика и удачные обновления «Макларена» приблизили Норриса к первой победе в сезоне: в случае удачного старта у Ландо будут хорошие шансы сохранить лидерство, ведь обгонять на «Хунгароринге» трудно, и даже нынешние силовые установки вряд ли принесут сюрпризы с внезапной пропажей скорости. Или «Феррари» всё же сумеет контратаковать, например, на старте? Наконец, посмотрим на гоночный темп лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли.
Главные события заезда Формулы-1 и гонок поддержки — в лайве «Чемпионата».
Сейфти-кар возвращается в боксы в конце 17-го круга, борьба продолжается. До финиша тем временем уже лишь семь кругов: Слейтер лидирует с повреждённым антикрылом, но его активно прессингует Угочукву — это сражение двух лидеров чемпионата.
Рестарт гонки Формулы-3
Фото: Кадр из трансляции
Столкновение партнёров по команде AIX! Йеван Дэвид атаковал сразу двоих пилотов в первом повороте и в итоге выбил Фернандо Баррикелло. Машина бразильца повреждена и стоит посреди трассы — гонку вновь нейтрализует автомобиль безопасности.
Столкновение Баррикелло, Делиньи и Дэвида
Фото: Кадр из трансляции
Тем временем ещё до этого этого инцидента с трассы вылетел Алессандро Жьюсти, потерявший место в топ-10.
15/24: 1 Слейтер — 2 Угочукву — 3 Бадоер — 4 Кольнаги — 5 Наэль — 6 Тапонен — 7 Ривера — 8 Лакорте — 9 Уортон — 10 Шарп.
Канато Ли, занимавший девятое место, вылетает с трассы в 12-м повороте и останавливается на обочине. Заезд вновь приостановлен VSC.
Сход Канато Ли
Фото: Кадр из трансляции
12/24: 1 Слейтер — 2 Угочукву — 3 Бадоер — 4 Кольнаги — 5 Наэль — 6 Тапонен — 7 Ривера — 8 Лакорте — 9 Жьюсти — 10 Уортон.
Уго Угочукву отыгрывает сразу две позиции! Во втором-третьем поворотах он опережает Маттиа Кольнаги и Брандо Бадоера и поднимается на второе место. Два лидера чемпионата лидируют в гонке.
Угочукву прорывается на второе место
Фото: Кадр из трансляции
10/24: 1 Слейтер — 2 Угочукву — 3 Бадоер — 4 Кольнаги — 5 Наэль — 6 Тапонен — 7 Лакорте — 8 Ривера — 9 Ли — 10 Жьюсти.
Отказавший болид эвакуирован, гонка продолжается в боевом режиме. Слейтер на секунду с небольшим опережает Кольнаги.
Слейтер лидирует в гонке Формулы-3
Фото: Кадр из трансляции
08/24: 1 Слейтер — 2 Кольнаги — 3 Бадоер — 4 Угочукву — 5 Наэль — 6 Тапонен — 7 Лакорте — 8 Ривера — 9 Ли — 10 Жьюсти.
Автомобиль безопасности возвращается в боксы в конце четвёртого круга. Слейтер разгоняет пилотов перед предпоследним поворотом, гонка продолжается в боевом режиме, но недолго — ещё до рестарта на трассе, судя по всему, из-за технических проблем, останавливается Салим Ханна.
Салим Ханна
Фото: Кадр из трансляции
Объявлен режим виртуального сейфти-кара.
Автомобиль безопасности проводит пелотон по пит-лейну, и Тапонен останавливается в боксах для замены шин — в борьбе со Слейтером на первом круге у Тукки возник прокол. В итоге Тапонен выезжает с пит-лейна только шестым, а лидерство переходит к Фредди Слейтеру — у него после инцидента повреждено переднее антикрыло. Ждём рестарта — и возможного штрафа.
Контакт между Слейтером и Тапоненом
Фото: x.com/formula3
03/24: 1 Слейтер — 2 Кольнаги — 3 Бадоер — 4 Угочукву — 5 Наэль — 6 Тапонен — 7 Лакорте — 8 Ривера — 9 Ли — 10 Жьюсти.
В глубине пелотона происходит столкновение между Джерардом Си и Мацеем Гладышем. Для Гладыша это второй сход подряд — накануне короткая гонка для него тоже закончилась аварией.
Столкновение Си и Гладыша
Фото: Кадр из трансляции
На трассу выезжает автомобиль безопасности.
Стартовала гонка Формулы-3! Тапонен сохраняет за собой лидерство, финна прессингует Слейтер, но он остаётся вторым, следом Бадоер, Кольнаги и Бадоер, а Угочукву поднимается на пятое место.
Старт гонки Формулы-3
Фото: Кадр из трансляции
01/24: 1 Тапонен — 2 Слейтер — 3 Кольнаги — 4 Бадоер — 5 Угочукву — 6 Наэль — 7 Лакорте — 8 Ривера — 9 Ли — 10 Жьюсти.
Большой автоспортивный день на «Хунгароринге» начинается с длинной гонки седьмого этапа Формулы-3. С поул-позиции заезд начнёт финн Туукка Тапонен, а первый ряд с финном разделит Фредди Слейтер, который после вчерашнего спринта сравнялся по числу набранных очков с Уго Угочуквой. Формально лидером общего зачёта остаётся Уго — по числу выигранных гонок, при этом сегодня Угочукву предстоит стартовать лишь с шестой позиции.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
Начало прогревочного круга — в 9:40 по московскому времени.