Дождёмся ли первой победы чемпиона Ф-1? Гран-при Венгрии — LIVE

Два претендента на титул накануне получили штрафы — тем интереснее старт в 16:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В квалификации Гран-при Венгрии действующий чемпион мира Ландо Норрис весьма неожиданно оставил позади пилотов «Феррари» и завоевал поул-позишен. Отличная форма британского гонщика и удачные обновления «Макларена» приблизили Норриса к первой победе в сезоне: в случае удачного старта у Ландо будут хорошие шансы сохранить лидерство, ведь обгонять на «Хунгароринге» трудно, и даже нынешние силовые установки вряд ли принесут сюрпризы с внезапной пропажей скорости. Или «Феррари» всё же сумеет контратаковать, например, на старте? Наконец, посмотрим на гоночный темп лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли.

Главные события заезда Формулы-1 и гонок поддержки — в лайве «Чемпионата».