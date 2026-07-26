Драма на Гран-при Венгрии: ошибка и победа чемпиона, жалобы и сход его напарника

Отрыв Андреа Кими Антонелли стал ещё больше — даже после штрафа в квалификации.

Один из претендентов на чемпионство Джордж Расселл продолжает коллекционировать проблемы: на старте Гран-при Венгрии двигатель пилота «Мерседеса» перешёл в режим, не позволяющий мотору заглохнуть. Машина поехала еле-еле, и по итогам первого круга британец кошмарно провалился на 20-ю позицию при старте с шестой!

Драмы на первых метрах «Хунгароринга» хватало и без этого. Шарль Леклер слабо стартовал, несмотря на выбор шин «софт», и упал со второго места на пятое. А вот Оскар Пиастри, наоборот, поймал слипстрим от обладателя поула Ландо Норриса, навязал британцу борьбу и спровоцировал ошибку британца во втором повороте, где «Макларен» повело — в итоге Пиастри возглавил гонку впереди Норриса, Ферстаппена, Хэмилтона и Леклера.

Дуэт «Макларенов» немного отъехал от Ферстаппена, при этом Норрис по радио констатировал, что он потенциально быстрее Пиастри — но было понятно, что команда в эту борьбу вмешиваться не станет. Ферстаппен не без проблем сдерживал Хэмилтона, однако всё же отбил атаки пилота «Феррари». И Льюис уже на 13-м круге открыл волну пит-стопов, явно дав понять: сегодня основной будет тактика с двумя визитами в боксы.

Андеркат позволил было Хэмилтону опередить Ферстаппена, остановившегося круг спустя, однако затем представитель «Феррари» словно бы слегка замешкался при обгоне Лиама Лоусона и не ожидал, что Ферстаппен нырнёт внутрь в первом повороте. Несколько лет назад аналогичный манёвр Макса против Льюиса закончился аварией, но на сей раз Ферстаппен уверенно вписался и отбил позицию.

В «Макларене» отреагировали на ранние остановки конкурентов, однако при этом Норрис едва не потерял второе место. «Оранжевым» пришлось отложить пит-стопы Оскара и Ландо на круг из-за того, что по пит-лейну с горящими тормозами медленно ехал Валттери Боттас. В итоге Норрис с трудом успел вернуться на трассу перед Максом и Льюисом. Но всё же успел, и это был один из важнейших моментов гонки.

Вновь очутившись за «Ред Булл», Хэмилтон и во второй раз поехал в боксы раньше всех — уже на 31-м круге! Гонщик на свежих шинах «Феррари» ехал настолько шустро, что «Макларену» пришлось отвечать. На пит-лейн позвали Пиастри, а вот Норрис, оказавшись на свободной трассе, решил отложить остановку и создать разницу по шинам. В итоге всё сложилось для Ландо ещё лучше. Дело в том, что Пиастри оказался позади дуэта круговых Стролл — Сайнс, и Карлос настолько увлёкся борьбой, что перед третьим поворотом не заметил лидера и сместился в его сторону — произошёл небольшой контакт!

Болид Пиастри не пострадал, однако Оскар потерял время. И когда Норрис наконец сменил шины сам, то вернулся на трассу лидером, да к тому же не более свежей резине! Австралиец ворчал по радио насчёт несправедливых тактических решений (спорный тезис, ведь для Оскара выбирали более надёжную стратегию), а потом пришли новые неприятности. Коробка передач на «Макларене» умерла, и Пиастри закончил гонку на обочине.

Сход Оскара вызвал виртуальный сейфти-кар, которым за 17 кругов до финиша решили воспользоваться не только Норрис (для него визит в боксы был «бесплатным» благодаря отрыву от остальных), но и оба представителя «Феррари». Хэмилтон из-за этого вновь оказался не только позади Ферстаппена (на второй волне пит-стопов Макс не стал реагировать на остановку конкурента и затем получил более свежие шины), но и Антонелли. Вернее, Льюис на выезде с пит-лейна оказался бок о бок с Кими и вышел вперёд, но повтор показал, что так называемую первую линию сейфти-кара итальянец проехал раньше — пришлось отдавать третью позицию.

В итоге решение «Феррари» с пит-стопом оказалось абсолютно провальным: Льюис без борьбы отдал Ферстаппену второе место и не прошёл Антонелли за третье, а потом ещё и прилетел пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне — из-за него Хэмилтон оказался в протоколе ниже ещё и Леклера!

Таким образом, призовой подиум с Норрисом сформировали Ферстаппен и Антонелли. Макс после перехода на «софт» за 30 кругов до финиша сомневался, что шины доживут, однако тактика «Ред Булл» оказалась верной. Ну а Антонелли здорово минимизировал потери после вчерашнего штрафа, вновь отыграв очки и у Хэмилтона, и тем более у Расселла.

Исак Хаджар после скучной гонки (весело было, только когда француз дважды боролся с Хэмилтоном после пит-стопов Льюиса) финишировал шестым. Расселл стал седьмым, ну а последние места в очковой зоне заняли Лоусон, Хюлькенберг (первые очки в сезоне) и Линдблад.

Лиам здорово стартовал, опередив и Халка, и Арвида, что и стало залогом успела. Нико же помог ранний второй пит-стоп — ответить на андеркат «Рейсинг Буллз» успевал лишь одной машиной, так что Линдблада оставили на тактике с одной остановкой, и под финиш британец не удержал восьмую позицию. По крайней мере, Арвид не пустил Бортолето на 10-е место, хотя шины бразильца были под финиш на девять кругов свежее, а Линдблад проехал на своём комплекте жёсткой резины аж 49 кругов.

Лэнс Стролл на обновлённом «Астон Мартин» финишировал 13-м даже впереди Фернандо Алонсо, которого слишком долго держали на тактике одного пит-стопа. Оба пилота «зелёных» оказались впереди Колапинто, а также обоих «Хаасов» и «Уильямсов» — недурно после прежних кошмаров.

Впереди в Формуле-1 – летняя пауза. Придётся отдыхать до 21-23 августа, когда нас ждёт Гран-при Нидерландов в Зандворте.