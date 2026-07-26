15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Венгрии — 2026: Хэмилтон, Хаджар, Берман, Сайнс, Леклер

Кто худший гонщик Гран-при Венгрии Формулы-1?
Евгений Кустов
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Венгрии Ф-1?
Комментарии
Без Хэмилтона снова не обошлось.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе под Будапештом редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Венгрии Формулы-1?
Карлос Сайнс
Фото: Peter Fox/Getty Images
1 место

Карлос Сайнс

Основная претензия к Карлосу Сайнсу понятна: даже если сигнализация синих флагов барахлила, как-то странно, что пилот и его гоночный инженер оказались вообще не в курсе приближающегося позади Оскара Пиастри. Борьба с Фернандо Алонсо — это хорошо, но сталкиваться с одним из лидеров гонки недопустимо.

Шарль Леклер
Фото: Peter Fox/Getty Images
2 место

Шарль Леклер

Главная претензия к монегаску — ужасный старт гонки. Со второй позиции Леклер провалился на пятую — и это при старте на мягких шинах «софт», пусть и с грязной стороны трассы. Собственно, на этом мечты Шарля о победе ушли в небытие. Да и дальше по ходу гонки Леклер, скажем так, не выглядел быстрее Хэмилтона так же, как это демонстрировал Норрис по отношению к Пиастри.

Оливер Берман
Фото: Peter Fox/Getty Images
3 место

Оливер Берман

Интересно: пусть система предупреждения круговых барахлила для всего пелотона, именно Берман стал одним из немногих, кто заработал пять штрафных секунд за блокировку лидеров. Что ж, штраф есть штраф. Плюс отметим, что в гонке британец не сумел контратаковать и оказался позади Эстебана Окона — не слишком частая история для нынешнего сезона.

Льюис Хэмилтон
Фото: Clive Rose/Getty Images
4 место

Льюис Хэмилтон

Первый удар по гонке Льюиса — то, что он проворонил контратаку Ферстаппена после успешного андерката Макса на первой волне пит-стопов. Второй — превышение скорости на пит-лейне. Если судить по словам Фредерика Вассёра, сам Льюис слишком рано отключил лимитатор скорости, так что речь не идёт о повторении казуса Гран-при Монако.

Исак Хаджар
Фото: Mark Thompson/Getty Images
5 место

Исак Хаджар

Если на прошлом этапе в Спа француз отработал блестяще и при старте с конца решётки выдавал темп, сравнимый с показателями Ферстаппена, то на сей раз Хаджар много уступал партнёру, хотя трасса перед Исаком была свободна. По словам самого француза, просто не было темпа на шинах «медиум». Да, где-то и команда держала его чуть дольше, чтобы притормозить Хэмилтона, но это не повод уступать Максу на финише 40 секунд.

Как прошло гоночное воскресенье:
Хэмилтон получил штраф и упустил подиум, а победил «Макларен». Каким был Гран-при Венгрии
Live
Хэмилтон получил штраф и упустил подиум, а победил «Макларен». Каким был Гран-при Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android