Кто худший гонщик Гран-при Венгрии Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе под Будапештом редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.
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Карлос Сайнс
Основная претензия к Карлосу Сайнсу понятна: даже если сигнализация синих флагов барахлила, как-то странно, что пилот и его гоночный инженер оказались вообще не в курсе приближающегося позади Оскара Пиастри. Борьба с Фернандо Алонсо — это хорошо, но сталкиваться с одним из лидеров гонки недопустимо.
Шарль Леклер
Главная претензия к монегаску — ужасный старт гонки. Со второй позиции Леклер провалился на пятую — и это при старте на мягких шинах «софт», пусть и с грязной стороны трассы. Собственно, на этом мечты Шарля о победе ушли в небытие. Да и дальше по ходу гонки Леклер, скажем так, не выглядел быстрее Хэмилтона так же, как это демонстрировал Норрис по отношению к Пиастри.
Оливер Берман
Интересно: пусть система предупреждения круговых барахлила для всего пелотона, именно Берман стал одним из немногих, кто заработал пять штрафных секунд за блокировку лидеров. Что ж, штраф есть штраф. Плюс отметим, что в гонке британец не сумел контратаковать и оказался позади Эстебана Окона — не слишком частая история для нынешнего сезона.
Льюис Хэмилтон
Первый удар по гонке Льюиса — то, что он проворонил контратаку Ферстаппена после успешного андерката Макса на первой волне пит-стопов. Второй — превышение скорости на пит-лейне. Если судить по словам Фредерика Вассёра, сам Льюис слишком рано отключил лимитатор скорости, так что речь не идёт о повторении казуса Гран-при Монако.
Исак Хаджар
Если на прошлом этапе в Спа француз отработал блестяще и при старте с конца решётки выдавал темп, сравнимый с показателями Ферстаппена, то на сей раз Хаджар много уступал партнёру, хотя трасса перед Исаком была свободна. По словам самого француза, просто не было темпа на шинах «медиум». Да, где-то и команда держала его чуть дольше, чтобы притормозить Хэмилтона, но это не повод уступать Максу на финише 40 секунд.