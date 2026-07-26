В «Феррари» «хороши» все, а сезон Ф-1 заиграл новыми красками. Итоги Гран-при Венгрии

Первая половина сезона завершена — формально, конечно, впереди больше гонок, чем уже прошло, но чемпионат достиг летнего перерыва. И победителем последней гонки в отпуск уходит Ландо Норрис, записавший на свой счёт первый в карьере Гран-при, выигранный в ранге чемпиона мира. Вместе с британцем на подиум поднялись Макс Ферстаппен, машина которого оказалась не так уж и плоха, а также Андреа Кими Антонелли, который теперь опережает всех в чемпионате на 50 очков.

Эти и другие итоги Гран-при Венгрии — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Приятный сюрприз от «Макларена»

От гонки на «Хунгароринге» немного повеяло прошлым годом — за победу боролись лишь пилоты «Макларена», и по-настоящему бросить им вызов не смог никто. Правда, в этом Уокингу очень помогли соперники — Льюис Хэмилтон, который мог бы побороться с Норрисом, нарвался на штраф за блокировку Пиастри, а после старта застрял за Ферстаппеном.

Возможно, гонка получилась бы ещё интереснее, если бы на первом круге третьим шёл кто-то из пилотов «Феррари», тем не менее факт остаётся фактом — в этот уикенд «Макларен» оказался недосягаем. Не смог добавить интриги гонке и Оскар Пиастри. Австралиец здорово сориентировался на старте и во втором повороте опередил напарника, однако оторваться от напарника он не смог — Норрис явно был быстрее Пиастри.

Норрис впервые победил в ранге чемпиона мира Фото: Sona Maleterova/Getty Images

Впрочем, позади Оскар оказался не по своей вине — если бы не стычка с Карлосом Сайнсом, который, отставая на круг, чуть не снёс «Макларен», Пиастри и после вторых пит-стопов мог бы оказаться впереди напарника. Причём даже с учётом этого эпизода Оскар должен был финишировать вторым. И это показательно — Пиастри, уступавший напарнику в темпе, всё равно держался впереди остальных.

Говорить, что теперь «Макларен» — главная угроза для «Мерседеса», всё же преждевременно. На фоне ошибок «Феррари», проблем с балансом у «Ред Булл» и нехватки темпа у «Мерседеса», которому эта трасса не очень подходит, совсем не факт, что команда Зака Брауна сможет повторить этот результат. Однако то, что шанс выстрелить есть у каждой топ-команды — хороший признак.

«Феррари» испортила всё, что могла

У «Феррари» в этот уикенд мог быть шанс на победу, но команда сама его выбросила. Всё началось ещё в субботу, когда Льюис Хэмилтон получил штраф за блокировку Оскара Пиастри — и, по словам Фредерика Вассёра, это произошло потому, что гоночный инженер британца не успел вовремя предупредить его о находившемся на быстром круге «Макларене».

Несмотря на штраф, «Феррари» сохранила за собой первый ряд стартовой решётки — вторым стартовал Шарль Леклер. Но удержать позицию монегаск не смог — на старте он откатился аж на пятое место, пропустив в том числе Льюиса Хэмилтона. И это при том, что оба гонщика «Скудерии» стартовали на мягких шинах и должны были обладать преимуществом на разгоне.

Ферстаппен сдерживает «Феррари», несмотря на более жёсткие шины Фото: Mark Thompson/Getty Images

Хэмилтон с Леклером в итоге застряли за Ферстаппеном и реализовать тактический замысел команды не смогли. Более того, когда Льюис за счёт «андерката» на первых пит-стопах всё-таки прошёл Макса, британец тут же пропустил атаку нидерландца и снова оказался позади него. Таким образом, потерян был не только первый, но и второй отрезок.

Ну а в довершение ко всему «Феррари» поспешила провести пит-стопы под VSC — что стоило Хэмилтону двух позиций. Идея была в том, чтобы затем отыграться за счёт мягких шин, но, как и на первом отрезке, «софт» ничего «Феррари» не дал. Штраф Льюиса за превышение скорости на этом фоне уже мелочь — сама «Скудерия» из-за него ничего не потеряла. Если подытожить всё вышесказанное, то «хороши» были все — и пилоты, и команда. Такими темпами чемпионат не выиграть.

«Мерседес» справился

На фоне того, что «Мерседес» считается доминирующей силой в Формуле-1, третье и седьмое места на финише гонки выглядят как провал. Однако в немецкой команде ещё до этапа понимали, что на «Хунгароринге» реализовать преимущество силовой установки будет невозможно и впереди почти наверняка окажутся соперники. И на этом фоне результат выглядит вполне достойно.

Так, на финальном отрезке Антонелли на «харде» сумел удержать позади Хэмилтона на «софте» и тем самым принёс команде подиум: пропусти Кими Льюиса — и у того был бы шанс оторваться на пять секунд и даже со штрафом подняться на подиум. Для Расселла, провалившегося на старте, заезд превратился в сражение с середняками, но и Джордж справился достойно — на трассе, на которой обгонять сложно, британец прорвался на седьмое место и лишь две секунды проиграл Хаджару. Если это провал, то у подопечных Тото Вольфа всё хорошо.

Антонелли впереди Хэмилтона на «софте» Фото: Clive Mason/Getty Images

«Рейсинг Буллз» — лучшие из середняков

На последних этапах «Рейсинг Буллз» стабильно опережает другие команды середины пелотона, но лишь после этапа в Венгрии Фаэнца вышла на пятое место Кубка конструкторов, опередив «Альпин». В начале сезона как раз французы выглядели главными претендентами на звание лучших из остальных, однако в гонке обновлений Энстоун проиграл и теперь пожинает плоды.

Успех «Рейсинг Буллз» — это не просто цифры и статистика. Скромная младшая команда «Ред Булл» в данный момент сильнее «Альпин» с её огромным опытом и клиентскими моторами «Мерседеса» и уверенно опережает заводскую «Ауди». В паддоке давно ходят слухи, что в «Ред Булл» морально готовы продать младшую команду, да и в Формуле-1 косо смотрят на то, что один концерн владеет двумя командами. Только что цена «Рейсинг Буллз» ещё немного выросла.

Прогресс «Астон Мартин»

Одной из главных интриг уикенда был дебют нового «Астон Мартин» — после провала начала сезона Эдриан Ньюи решил отказаться от обновлений и к середине сезона полностью переработать шасси. И новая версия AMR26 действительно смотрится куда лучше прежней. Даже Фернандо Алонсо словно ожил. «Совсем другие ощущения, когда понимаешь, что твои действия могут повлиять на результат», — сказал экс-чемпион, для которого в последних гонках успехом была предпоследняя линия стартового поля.

В то же время праздновать «Астон Мартин» пока нечего. Да, Алонсо прошёл во второй сегмент квалификации, но в нём Фернандо оказался самым медленным, проиграв в том числе переживающему не лучшие времена «Хаасу». По ходу гонки какого-то выдающегося темпа у испанца тоже не было — за счёт оттянутого пит-стопа Алонсо в какой-то момент попал в топ-10, однако продержался там лишь пару кругов. На финиш машины «Астон Мартин» приехали раньше «Уильямсов» и «Кадиллаков», но это явно не то, на что зимой рассчитывал Лоуренс Стролл.

Алонсо впереди Гасли на Гран-при Венгрии Фото: Clive Mason/Getty Images

Сезон заиграл новыми красками

Перед летним перерывом Андреа Кими Антонелли увеличил преимущество в общем зачёте до 50 очков, а в Кубке конструкторов «Мерседес» опережает ближайшего соперника на 72 балла. В таких условиях говорить о борьбе за титул, увы, не приходится — по крайней мере пока. Но и скучным назвать сезон не получится — последние пять гонок выиграли пять разных пилотов из трёх разных команд. Такого в Формуле-1 не было почти два года, когда в период между этапами в Баку и Лас-Вегасе шесть Гран-при подряд выиграли разные гонщики.

И это хорошее завершение первой половины сезона. За эти месяцы Формула-1 многое узнала о себе — например, что не стоит вписывать в регламент не до конца продуманные идеи. Но проблемы с мотором будут решены, гонки остаются захватывающими, победителя часто невозможно предугадать до самого финиша. Так что вторая половина чемпионата обещает получиться яркой и насыщенной. Жаль, что продолжения борьбы придётся ждать целый месяц.