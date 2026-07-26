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Итоги Гран-при Венгрии Ф-1: победа Норриса, ошибки Феррари, ещё один успех Антонелли

В «Феррари» «хороши» все, а сезон Ф-1 заиграл новыми красками. Итоги Гран-при Венгрии
Дмитрий Захарченко
Итоги Гран-при Венгрии Ф-1
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Пять последних гонок выиграли пять разных пилотов!

Первая половина сезона завершена — формально, конечно, впереди больше гонок, чем уже прошло, но чемпионат достиг летнего перерыва. И победителем последней гонки в отпуск уходит Ландо Норрис, записавший на свой счёт первый в карьере Гран-при, выигранный в ранге чемпиона мира. Вместе с британцем на подиум поднялись Макс Ферстаппен, машина которого оказалась не так уж и плоха, а также Андреа Кими Антонелли, который теперь опережает всех в чемпионате на 50 очков.

Эти и другие итоги Гран-при Венгрии — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Как прошла гонка:
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Драма на Гран-при Венгрии: ошибка и победа чемпиона, жалобы и сход его напарника

Приятный сюрприз от «Макларена»

От гонки на «Хунгароринге» немного повеяло прошлым годом — за победу боролись лишь пилоты «Макларена», и по-настоящему бросить им вызов не смог никто. Правда, в этом Уокингу очень помогли соперники — Льюис Хэмилтон, который мог бы побороться с Норрисом, нарвался на штраф за блокировку Пиастри, а после старта застрял за Ферстаппеном.

Возможно, гонка получилась бы ещё интереснее, если бы на первом круге третьим шёл кто-то из пилотов «Феррари», тем не менее факт остаётся фактом — в этот уикенд «Макларен» оказался недосягаем. Не смог добавить интриги гонке и Оскар Пиастри. Австралиец здорово сориентировался на старте и во втором повороте опередил напарника, однако оторваться от напарника он не смог — Норрис явно был быстрее Пиастри.

Норрис впервые победил в ранге чемпиона мира

Норрис впервые победил в ранге чемпиона мира

Фото: Sona Maleterova/Getty Images

Впрочем, позади Оскар оказался не по своей вине — если бы не стычка с Карлосом Сайнсом, который, отставая на круг, чуть не снёс «Макларен», Пиастри и после вторых пит-стопов мог бы оказаться впереди напарника. Причём даже с учётом этого эпизода Оскар должен был финишировать вторым. И это показательно — Пиастри, уступавший напарнику в темпе, всё равно держался впереди остальных.

Говорить, что теперь «Макларен» — главная угроза для «Мерседеса», всё же преждевременно. На фоне ошибок «Феррари», проблем с балансом у «Ред Булл» и нехватки темпа у «Мерседеса», которому эта трасса не очень подходит, совсем не факт, что команда Зака Брауна сможет повторить этот результат. Однако то, что шанс выстрелить есть у каждой топ-команды — хороший признак.

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«Феррари» испортила всё, что могла

У «Феррари» в этот уикенд мог быть шанс на победу, но команда сама его выбросила. Всё началось ещё в субботу, когда Льюис Хэмилтон получил штраф за блокировку Оскара Пиастри — и, по словам Фредерика Вассёра, это произошло потому, что гоночный инженер британца не успел вовремя предупредить его о находившемся на быстром круге «Макларене».

Несмотря на штраф, «Феррари» сохранила за собой первый ряд стартовой решётки — вторым стартовал Шарль Леклер. Но удержать позицию монегаск не смог — на старте он откатился аж на пятое место, пропустив в том числе Льюиса Хэмилтона. И это при том, что оба гонщика «Скудерии» стартовали на мягких шинах и должны были обладать преимуществом на разгоне.

Ферстаппен сдерживает «Феррари», несмотря на более жёсткие шины

Ферстаппен сдерживает «Феррари», несмотря на более жёсткие шины

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Хэмилтон с Леклером в итоге застряли за Ферстаппеном и реализовать тактический замысел команды не смогли. Более того, когда Льюис за счёт «андерката» на первых пит-стопах всё-таки прошёл Макса, британец тут же пропустил атаку нидерландца и снова оказался позади него. Таким образом, потерян был не только первый, но и второй отрезок.

Ну а в довершение ко всему «Феррари» поспешила провести пит-стопы под VSC — что стоило Хэмилтону двух позиций. Идея была в том, чтобы затем отыграться за счёт мягких шин, но, как и на первом отрезке, «софт» ничего «Феррари» не дал. Штраф Льюиса за превышение скорости на этом фоне уже мелочь — сама «Скудерия» из-за него ничего не потеряла. Если подытожить всё вышесказанное, то «хороши» были все — и пилоты, и команда. Такими темпами чемпионат не выиграть.

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«Мерседес» справился

На фоне того, что «Мерседес» считается доминирующей силой в Формуле-1, третье и седьмое места на финише гонки выглядят как провал. Однако в немецкой команде ещё до этапа понимали, что на «Хунгароринге» реализовать преимущество силовой установки будет невозможно и впереди почти наверняка окажутся соперники. И на этом фоне результат выглядит вполне достойно.

Так, на финальном отрезке Антонелли на «харде» сумел удержать позади Хэмилтона на «софте» и тем самым принёс команде подиум: пропусти Кими Льюиса — и у того был бы шанс оторваться на пять секунд и даже со штрафом подняться на подиум. Для Расселла, провалившегося на старте, заезд превратился в сражение с середняками, но и Джордж справился достойно — на трассе, на которой обгонять сложно, британец прорвался на седьмое место и лишь две секунды проиграл Хаджару. Если это провал, то у подопечных Тото Вольфа всё хорошо.

Антонелли впереди Хэмилтона на «софте»

Антонелли впереди Хэмилтона на «софте»

Фото: Clive Mason/Getty Images

«Рейсинг Буллз» — лучшие из середняков

На последних этапах «Рейсинг Буллз» стабильно опережает другие команды середины пелотона, но лишь после этапа в Венгрии Фаэнца вышла на пятое место Кубка конструкторов, опередив «Альпин». В начале сезона как раз французы выглядели главными претендентами на звание лучших из остальных, однако в гонке обновлений Энстоун проиграл и теперь пожинает плоды.

Успех «Рейсинг Буллз» — это не просто цифры и статистика. Скромная младшая команда «Ред Булл» в данный момент сильнее «Альпин» с её огромным опытом и клиентскими моторами «Мерседеса» и уверенно опережает заводскую «Ауди». В паддоке давно ходят слухи, что в «Ред Булл» морально готовы продать младшую команду, да и в Формуле-1 косо смотрят на то, что один концерн владеет двумя командами. Только что цена «Рейсинг Буллз» ещё немного выросла.

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Прогресс «Астон Мартин»

Одной из главных интриг уикенда был дебют нового «Астон Мартин» — после провала начала сезона Эдриан Ньюи решил отказаться от обновлений и к середине сезона полностью переработать шасси. И новая версия AMR26 действительно смотрится куда лучше прежней. Даже Фернандо Алонсо словно ожил. «Совсем другие ощущения, когда понимаешь, что твои действия могут повлиять на результат», — сказал экс-чемпион, для которого в последних гонках успехом была предпоследняя линия стартового поля.

В то же время праздновать «Астон Мартин» пока нечего. Да, Алонсо прошёл во второй сегмент квалификации, но в нём Фернандо оказался самым медленным, проиграв в том числе переживающему не лучшие времена «Хаасу». По ходу гонки какого-то выдающегося темпа у испанца тоже не было — за счёт оттянутого пит-стопа Алонсо в какой-то момент попал в топ-10, однако продержался там лишь пару кругов. На финиш машины «Астон Мартин» приехали раньше «Уильямсов» и «Кадиллаков», но это явно не то, на что зимой рассчитывал Лоуренс Стролл.

Алонсо впереди Гасли на Гран-при Венгрии

Алонсо впереди Гасли на Гран-при Венгрии

Фото: Clive Mason/Getty Images

Сезон заиграл новыми красками

Перед летним перерывом Андреа Кими Антонелли увеличил преимущество в общем зачёте до 50 очков, а в Кубке конструкторов «Мерседес» опережает ближайшего соперника на 72 балла. В таких условиях говорить о борьбе за титул, увы, не приходится — по крайней мере пока. Но и скучным назвать сезон не получится — последние пять гонок выиграли пять разных пилотов из трёх разных команд. Такого в Формуле-1 не было почти два года, когда в период между этапами в Баку и Лас-Вегасе шесть Гран-при подряд выиграли разные гонщики.

И это хорошее завершение первой половины сезона. За эти месяцы Формула-1 многое узнала о себе — например, что не стоит вписывать в регламент не до конца продуманные идеи. Но проблемы с мотором будут решены, гонки остаются захватывающими, победителя часто невозможно предугадать до самого финиша. Так что вторая половина чемпионата обещает получиться яркой и насыщенной. Жаль, что продолжения борьбы придётся ждать целый месяц.

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