Оценки за Гран-при Венгрии: никто не заслужил даже девятку. Да, и победитель тоже

11-й этап сезона в Формуле-1 — в как обычно субъективных оценках автора.

Ландо Норрис — 8,5

На финише Норрис опередил весь пелотон на 15 секунд, однако же весь уикенд Ландо то тут, то там допускал ошибки. После квалификации британец признался, что его круг не был лучшим в карьере, на старте пропустил во втором повороте Пиастри, а опередил напарника лишь после его стычки с Сайнсом. Так что отчасти эту победу Норрису подарили соперники.

Макс Ферстаппен — 8

Ферстаппен в Венгрии смотрелся сильнее Ландо. Макс отлично стартовал, всю гонку «возил» за собой гонщиков «Феррари», красиво контратаковал Хэмилтона после пит-стопа и в итоге завоевал второе место. Однако же и нидерландец был не без греха — разворот в финальной попытке квалификации всё же выглядит ошибкой пилота.

Нико Хюлькенберг — 8

Нико Хюлькенберг наконец собрал всё воедино и выдал без всяких скидок сильный уикенд. Немец пробился в Q3, устоял в первой десятке на старте, а на финальном отрезке опередил Арвида Линдблада, несмотря на то что «софт» на его «Ауди» был уже порядком изношен. Это, конечно, не первый подиум в карьере, но тоже важное достижение.

Андреа Кими Антонелли — 7,5

На неудобной для «Мерседеса» трассе Антонелли минимизировал потери и прорвался на подиум, но за это итальянец должен благодарить земляков из Маранелло. Если бы не поспешный пит-стоп «Феррари», то после штрафа за нарушение режима жёлтых флагов в квалификации Кими финишировал бы в лучшем случае четвёртым.

Лиам Лоусон — 7,5

Лоусон уже на старте прорвался на восьмое место, почти всю дистанцию опережал других пилотов команд-середняков и финишировал впереди своих прямых конкурентов. Однако квалификацию новозеландец провалил — во втором сегменте он проиграл Арвиду Линдбладу более 0,4 секунды и признался, что финальная попытка получилась «реально плохой».

Пьер Гасли — 7,5

Гасли достойно провёл квалификацию и сделал в гонке всё, что мог, но «Альпин» в последнее время лишь откатывается назад. Так, в момент схода Оскара Пиастри Пьер отставал от занимавшего 12-е место Хюлькенберга на полминуты. Пока «Альпин» не прибавит, шансов пробиться в топ-10 по чистой скорости у Гасли, судя по всему, не будет в принципе.

Эстебан Окон — 7,5

Наконец-то на высоком уровне уикенд провёл Окон. Француз провёл квалификацию чисто и уверенно и во втором сегменте опередил Фернандо Алонсо, чей «Астон Мартин», похоже, был в этот уикенд пошустрее «Хааса». На старте Эстебан и вовсе прорвался на 12-е место, но удержать его скорость машины уже не позволяла.

Окон впереди соперников после успешного старта Фото: Clive Rose/Getty Images

Арвид Линдблад — 7

Линдблад в третий раз подряд опередил в квалификации Лоусона, однако на старте в первом-втором поворотах Арвид проиграл напарнику в очной дуэли. Затем Линдблад перешёл на тактику одного пит-стопа и последние 49 кругов проехал на одном комплекте «харда» — и его с трудом хватило, чтобы не отдать 10-е место Бортолето.

Фернандо Алонсо — 7

«Астон Мартин» в этот уикенд прибавил, и Фернандо Алонсо впервые в сезоне пробился во второй сегмент. Однако в нём испанец оказался самым медленным и стартовал в итоге лишь 16-м — не слишком большая разница. Гонку Алонсо пытался пройти с одним пит-стопом, но темпа, чтобы претендовать на что-то большее, чем 14-е место, попросту не было.

Алекс Албон — 7

«Уильямс» в данный момент тоже не в состоянии бороться за очки по чистому темпу. Алекс Албон, уступив в квалификации Карлосу Сайнсу, после второго пит-стопа шёл лишь 18-м и более 15 секунд проигрывал Эстебану Окону. Как-то выкрутиться из этой ситуации шансов у тайца уже не было.

Оскар Пиастри — 7

На что был способен Пиастри в квалификации, мы уже не узнаем из-за блокировки Хэмилтона, однако в гонке Оскар смотрелся несколько неубедительно. На старте австралиец сработал чётко, опередил Норриса и вышел в лидеры, но затем был явно медленнее напарника, который, даже находясь в грязном воздухе, постоянно оказывал прессинг.

Валттери Боттас — 7

Для Боттаса Гран-при Венгрии длился лишь 14 кругов, а потом на «Кадиллаке» финна загорелись тормоза. Причём по ходу уикенда это был уже второй подобный инцидент для американской команды. По крайней мере, Боттас может занести себе в актив уже третью подряд квалификационную победу над напарником.

Джордж Расселл — 7

Тото Вольф утверждает, что в провале на старте нет вины Расселла, однако это не отменяет, что в сравнении с Антонелли Джордж снова был медленнее. Во второй попытке в Q3 британцу помешали технические проблемы, но и в первой он уступил Кими 0,2 секунды. Ну, а прорыв с последнего места не так уж и впечатляет, если учитывать, что обогнать Расселл смог только середняков.

Расселл прорывается после провала на старте Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Габриэл Бортолето — 6,5

В гонке Бортолето смотрелся неплохо и, будучи на той же тактике, что и Линдблад, финишировал менее чем в секунде позади «Рейсинг Буллз». Однако квалификацию Габриэл в этот раз завалил — бразилец признался, что допустил на своём быстром круге несколько ошибок. Они в итоге стоили ему почти полсекунды относительно Хюлькенберга.

Франко Колапинто — 6,5

«Альпин» в последних гонках явно не хватает темпа, но и Колапинто в Венгрии явно проигрывал Гасли. Перед финальным кругом квалификации Франко не смог прогреть шины и много потерял на первом секторе, а в гонке, используя ту же тактику, что и Гасли, к моменту схода Пиастри отстал от напарника на 16 секунд.

Серхио Перес — 6,5

На фоне прогресса «Астон Мартин» пилотам «Кадиллака» остаётся бороться лишь между собой, и в этом сражении Перес потерпел поражение. В квалификации Чеко проиграл напарнику более 0,4 секунды и даже с изменёнными настройками подвески на первых кругах отстал от финна на четыре секунды. Ну а закончилось всё сходом.

Льюис Хэмилтон — 6

По словам Вассёра, вины Хэмилтона в блокировке Пиастри в квалификации не было. Однако контратаку Ферстаппена на втором отрезке британец пропустил сам, а во время пит-стопа под VSC он поторопился отключить лимитатор и нарвался ещё на один штраф. Скорость, отметим, у Льюиса была, но он сам не смог её реализовать.

Шарль Леклер — 6

Леклеру в этот уикенд тоже похвастаться нечем. В квалификации Шарль проехал медленнее напарника, однако за счёт штрафа Льюису стартовал с первого ряда. И первый круг монегаск откровенно провалил — стартуя на «софте», он оказался позади Ферстаппена, который стоял в чётном ряду непосредственно позади Леклера.

Исак Хаджар — 6

В Венгрии Хаджар несколько разочаровал и смотрелся, по сути, так же, как предыдущие вторые пилоты «Ред Булл». В квалификации Исак был лишь на десятую с небольшим медленнее Ферстаппена, но в гонке отставал от нидерландца с такой скоростью, будто пилотировал какой-то другой автомобиль.

Хаджар и Колапинто на Гран-при Венгрии Фото: Clive Mason/Getty Images

Лэнс Стролл — 6

В отличие от Алонсо, Стролл даже за рулём нового «Астон Мартин» до второго сегмента не добрался: в финальной попытке Q1 Лэнс ошибся в 12-м повороте и в итоге квалифицировался 20-м. Правда, за счёт более удачной тактики канадец опередил бы Алонсо и без дополнительного пит-стопа испанца под VSC.

Оливер Берман — 5

Крайне разочаровывающий уикенд в исполнении Бермана. Оливер весь сезон смотрится сильнее Окона, но в Венгрии британца будто подменили. В квалификации Олли был на 0,2 секунды медленнее и не вышел из первого сегмента, а в гонке никак не мог найти ритм, нарвался на штраф и финишировал в 44 секундах позади напарника.

Карлос Сайнс — 4

Проблемы с сигнализацией синих флагов Сайнса не оправдывают — он проигнорировал несколько электронных табло, а гоночный инженер ещё в районе первого поворота предупредил о приближении Пиастри. Карлос должен был знать, что его обгоняют на круг, и обязан был вести себя осмотрительнее.