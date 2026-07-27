Есть ли у Норриса шанс на второй титул и ошиблась ли «Феррари» с тактикой? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Венгрии Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Ожидали такой прыти от Норриса?

Как и большинство, я ничего от Ландо не ожидал. Класс, что так выступил. Если бы старт не проиграл, уехал бы совсем в точку.

Мог ли Ландо что-то сделать по-другому на старте гонки?

Да, мог: попасть на апекс второго поворота и сохранить лидерство. В целом-то защита уже была проведена, но ошибка оказалась очень дурацкой. То, что снаружи во втором повороте грязно, известно всем. Ну, кроме Себастьяна Уэлдона во ФРЕКе! Достаточно посмотреть хоть один старт другой серии, чтобы сделать вывод: «Оу, как пыльно, лучше там не оказываться». Это если ты первый раз на «Хунгароринге». А когда столько лет выступаешь, то странно даже без блокировки просто туда ехать.

Есть ли у Ландо шанс погнаться за титулом во второй половине сезона?

Если у Антонелли получится примерно такая же плохая половина, как у Ландо — первая, а Норрис, наоборот, начнёт выигрывать всё подряд, то шансы будут. Но в целом борьба за титул маловероятна.

Мог ли Пиастри жаловаться на команду, что она «не вовремя» позвала Норриса?

Думаю, в процессе гонки, когда эмоции зашкаливают и ты не видишь всей картины, жалобы объяснимы — можно Оскару это простить. Хотя не стоило так наезжать: темп-то и вправду был плохой.

Есть ли оправдание Сайнсу за инцидент с Пиастри?

Стоит учесть, что синие флаги были ещё на последнем секторе предыдущего круга. Ещё, кстати, на машинах есть зеркала заднего вида. Мне как гонщику странно, что Сайнс не бросал туда взгляд, хотя синие флаги были там давно. Даже после контакта он пропустил только в шикане. Так что вопросы — только к Карлосу.

Насколько логично было решение «Феррари» позвать Хэмилтона на пит-стоп под VSC?

У меня вопросов не вызвало. Иначе надо было бы проехать на одном комплекте полгонки. Так что, мне кажется, решение было логичным.

Ферстаппен регулярно публично критикует машину «Ред Булл» — насколько правилен такой подход?

Наверное, не очень. Но Макс давно показал, что делает всё, что хочет. Хорошо хоть, что высказался без мата!

Верно ли наказали Антонелли за жёлтые в квалификации?

Да, верно: желтые флаги, сектор улучшил — видимо, маловато скинулся по скорости.

Как оцениваете прогресс «Астон Мартин»?

Классно, что так работают обновления. Если в какой-то момент дотянутся до очков — супер.

Главный приятный сюрприз и главное разочарование первой половины сезона?

Долго думал, что приятного произошло. Надумал, что Льюис смотрится хорошо. Со стороны ощущение, что Хэмилтон в лучшей своей форме с конца 2021 года. А разочарован я всей Ф-1 в целом. Тем, что умнейшие из умов допустили такой регламент. Что теперь мастерство пилота не играет большой роли — главное, чтобы батарейка работала и код был правильно написан. При этом сами мотористы/инженеры не знают, почему у одного пилота всё работает, а у другого — «кончилось». Половина борьбы — это обгон на большей мощности, а потом — обратно. Удручает, что если трасса «быстрая», то мы будем катиться половину прямой — здесь мало общего с гонками.