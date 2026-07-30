Колонка Петрова: чего надо бояться лидеру Ф-1 и задвинут ли Расселла с Леклером

Всем привет! Давайте поговорим про прошедший Гран-при Венгрии, принёсший нам пятого разного победителя в пяти последних гонках Ф-1.

Как я получил тортом в лицо за победу

Прежде чем обсуждать этап, вспомню пару собственных выступлений на «Хунгароринге». Во-первых, это 2006 год и Формула-3000 — свою первую победу я одержал как раз в Будапеште. Помню, как помогавший мне Винченцо Соспири в честь этого успеха залепил тортом в лицо — где-то в интернете осталось фото!

Ну и 2010 год уже в Формуле-1 — тогда я квалифицировался выше Роберта Кубицы, получился отличный круг в субботу. Помню и старт той гонки: всё прошло гладко, я поднялся с седьмого места на пятое, позади оказался Хэмилтон. Правда, потом меня немного «сдёрнуло» на выходе из первого поворота, машина пробуксовала — колёса из-за низкого давления ещё не до конца «встали» в рабочую температуру, из-за чего я потерял место относительно Льюиса. Хэмилтон в итоге всё равно сошёл, а я считаю, что если бы он тогда не опередил меня, то не факт, что потом смог бы как-то обогнать до своего схода.

Ну, это дела прошлые, а если говорить о нынешней гонке, то для начала вновь поражусь действиям того же Хэмилтона. В одной из прежних колонок уже удивлялся — ну почему он не защищает свою позицию от Ферстаппена и просто даёт Максу себя обогнать?! Да, это Ферстаппен, но и ты же можешь действовать с ним агрессивнее, заранее показать: мальчик, вставай снаружи и жди, пока я проеду поворот, а там уже будем разбираться. Может, Льюис не ожидал атаки, однако всё это происходит уже не в первый раз. Возможно, Макс даже и не думал там атаковать, но потом уже решил — почему бы и нет?

Почему Пиастри сам виноват в столкновении с Сайнсом

Второй важный момент гонки — проблемы с круговыми и синими флагами, которые, в частности, привели к контакту между Пиастри и Сайнсом. На самом деле я считаю, что именно за аварию Карлоса критиковать нельзя: заход в третий поворот быстрый, там нужна вся ширина трассы, ведь дальше относительно длинная прямая. Куда там лез Пиастри? Ну не будет никто пропускать в таком месте, а иначе ты потеряешь на прямой слишком много времени.

Вот за игнорирование восьми синих флагов Сайнс наказания заслуживал, 100% — когда лидеры борются, ты не имеешь права им мешать и держать позади полкруга. Твоя личная борьба здесь уже никого не волнует. А вот со столкновением Пиастри сам себе напридумывал проблем. Да, не хотел терять время, но по факту потерял ещё больше.

Вообще, Оскар быстрый парень, однако ему словно не хватает какого-то боевого духа, стержня — это сказалось и в концовке прошлого сезона, не дало выиграть чемпионат. Возможно, не хватает стабильности, умения всегда выжимать из машины максимум, особенно в квалификации. Тот же Норрис в концовке прошлого сезона показал как раз стабильно высокую скорость и продемонстрировал, что лучше справляется с прессингом.

Не думаю, что Пиастри в «Макларене» как-то задвигают — если говорить по технике, то такие вещи сразу заметил бы и он сам, и менеджер. Вон у меня в «Кэтерхэме» всё было по-честному. Когда один раз было готово лишь одно новое антикрыло, то нам с Ковалайненом сказали просто кидать жребий — так и надо. Если вернуться к Оскару, то не думаю, что для него есть смысл куда-то сейчас уходить из «Макларена» — вариантов в других топ-командах нет. Так что просто нужно добиваться более стабильных результатов.

Расселл и Леклер — вторые номера?

Норрис в Венгрии — молодец, проехал по-чемпионски — если не считать старта гонки. На нём к ошибке привели два фактора. Во-первых, вероятно, банально не прогрел резину. Во-вторых, увлёкся борьбой с Пиастри и проворонил точку торможения, из-за чего проехал мимо поворота. Хорошо для Ландо, что это не сказалось на итоге гонки. Есть ли ещё у Норриса шансы на титул? А почему нет? Этапов впереди ещё очень много, все математические шансы сохраняются.

К слову, не думаю, что в ближайшее время «Мерседес» задвинет Расселла ради того, чтобы максимизировать шансы Кими на чемпионство. Хотя бы пара этапов у Джорджа ещё будет. Вот если и там выиграет Кими, то всё возможно. Но вообще для команд важнее Кубок конструкторов: пока командный титул не завоюют, приказов может и не появиться. А вот потом Расселлу уже придётся помогать Антонелли.

Аналогично и в «Феррари». Слышал мнение, что Вассёр после штрафа Хэмилтона должен был притормозить Леклера, чтобы Льюис не потерял позицию. Но «Феррари» всё равно, кто из пилотов окажется наверху, пока ещё идёт борьба в Кубке конструкторов — призовые ведь зависят от командного зачёта. Делать сейчас ставку на кого-то из пилотов — значит ущемлять второго гонщика и получать хейт. Думаю, пока так делать не стоит. По мере развития сезона ситуация станет понятнее. А то начнёшь сейчас выделять одного пилота, а он сойдёт в паре гонок, и ситуация полностью перевернётся.

Андреа Кими Антонелли важно не потерять голову Фото: Clive Mason/Getty Images

Как каникулы в Формуле-1 способны ударить по Кими

Впереди длинная летняя пауза, и она может несколько помешать Антонелли. Сейчас он почувствует серьёзное давление — всё-таки лидер чемпионата, а другие команды постепенно подбираются к «Мерседесу» по скорости, разбираются с силовыми установками. И «Феррари» иногда может пробиться на первый ряд решётки, и «Макларен», и «Ред Булл». Плюс по ходу этого сезона Кими уже резко терял отрыв после пары сходов, так что у борьбы в чемпионате ещё может открыться второе дыхание.

На Антонелли начинает давить большой груз ответственности — посмотрим, как итальянец справится. Здесь важна роль личного физиотерапевта — человека, который с тобой практически 24 на 7. Он практически член твоей семьи, всегда видит, в каком ты настроении, оценивает, стоит ли потренироваться или сделать что-то ещё, чтобы подготовить тебя и физически, и морально.

В Формуле-1 разные журналисты, и перед Гран-при кто-нибудь задаст коварный вопрос из серии: «А не боитесь в ближайшее время потерять лидерство?» Тебя это может сбить с толку, ударить по психологии. Иногда для пилота важно вообще не следить за СМИ, чтобы не отвлекаться. А то бывает, что гонщик почитает, что в интернете пишут, и воспримет это слишком серьёзно.

У меня самого был интересный опыт. Когда ещё выступал в Кубке «Лады», то во время этапов тренер Юрий Ничипорук увозил меня с трассы между гонками поиграть в бильярд или теннис — чтобы я не смотрел старты других чемпионатов, не накручивал себя, не переживал и просто занимался своими делами. Это важный тренерский урок, который я потом использовал много раз. Вот и для Антонелли важно не накрутить себя во время каникул.

*****

Ну а пока в Формуле-1 перерыв, приглашаю всех посетить интерактивную зону SMP Racing и СМП РСКГ, которая откроется 1 августа в 15:00 на Болотной площади в рамках проекта «Сделано в Москве». Разумеется, я и сам буду на открытии. А вообще зона будет работать до 6 сентября.

Дальше в августе тоже не скучайте без Ф-1: два уикенда подряд будут этапы СМП РСКГ на «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. 8-9 августа — кузовные классы, 15-16 августа — спортпрототипы, включая шестичасовую гонку 15 августа с моим участием. Всех ждём в гости, помимо собственно гонок, будет много развлечений и активностей!