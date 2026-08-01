12 худших пилотов начала сезона Формулы-1: падение Пиастри и Леклера

По итогам каждого уикенда Формулы-1 ваш автор выставляет субъективные оценки пилотам за их выступления, и во время летней паузы мы по традиции подводим итоги первой части сезона. И начинаем, как всегда, с нижней половины таблицы.

22. Валттери Боттас (средний балл — 5,95 / всего — 65,5)

Перед стартом сезона «Кадиллаку» предрекали судьбу главного аутсайдера чемпионата, и на фоне прогресса «Астон Мартин» на этапе в Венгрии эти прогнозы можно считать сбывшимися. В таких условиях гонщику остаётся соперничать лишь с партнёром по команде, а в этой дуэли Валттери выглядел не лучшим образом. В восьми первых квалификациях сезона финн шесть раз проиграл Серхио Пересу и в основном выглядел вторым пилотом американской команды.

21. Алекс Албон (6,14 / 67,5 / максимальный балл — 7,5 (один раз))

В похожей ситуации оказался и Алекс Албон. «Уильямс» в этом году откатился назад, и дотянуться даже до второго сегмента команде зачастую не под силу. В сравнении с Карлосом Сайнсом таец смотрится даже хуже, чем Боттас в соперничестве с Пересом. У Албона хуже получается справляться с проблемами машины, он чаще ошибается и в квалификационной дуэли уступает Сайнсу с разгромным счётом 2:9. Сейчас именно Карлос выглядит лидером «Уильямса».

20. Серхио Перес (6,14 / 67,5 / 7,5 (два раза))

Серхио Перес в начале сезона уверенно превосходил Валттери Боттаса, однако часто допускал ошибки. Например, на Гран-при Монако мексиканец дважды не смог как следует встать на стартовой решётке, и в итоге это стоило «Кадиллаку» места в топ-10 – может так статься, что именно из-за того уикенда американская команда окажется по окончании сезона последней в Кубке конструкторов. К тому же в последних перед перерывом этапах Чеко в квалификациях уступал Боттасу.

19. Лэнс Стролл (6,18 / 68)

Уже четвёртый год подряд Лэнс Стролл остаётся в тени Фернандо Алонсо. Прежде канадцу удавалось хотя бы изредка блистать на фоне столь сильного напарника, однако в этом году из-за проблем с новым болидом «Астон Мартин» шансов как следует проявить себя у Лэнса нет. Дважды по ходу сезона Стролл превосходил Алонсо в квалификации, но в общем зачёте вплоть до недавнего Гран-при Венгрии Лэнс уступал даже гонщикам «Кадиллака», а его лучшим финишем было 15-е место.

Лэнс Стролл Фото: Clive Mason/Getty Images

18. Нико Хюлькенберг (6,27 / 69 / 8)

В первой половине сезона немецкий ветеран выглядел не слишком убедительно. У Хюлькенберга регулярно возникали проблемы в квалификациях, а из-за особенностей двигателя «Ауди» на стартах немец зачастую откатывается ещё дальше. Лишь на Гран-при Венгрии Нико удалось провести чистый уикенд и набрать первые в этом году очки. Будем надеяться, что это был лишь первый шаг и в оставшейся части сезона мы увидим поступательный прогресс.

17. Оскар Пиастри (6,27 / 69 / 9)

Оскар Пиастри — одно из главных разочарований первой половины сезона. В прошлом году австралиец сражался с Ландо Норрисом за чемпионский титул, а теперь в принципе не может угнаться за британцем, и на «Хунгароринге», получив шанс на победу, Оскар явно был медленнее напарника. В то же время отметим, что без аварии перед Гран-при Австралии средняя оценка Пиастри составила бы 6,8 балла, а в рейтинге австралиец поднялся в топ-12.

16. Шарль Леклер (6,41 / 70,5)

Леклер известен своим рискованным стилем пилотирования на грани — Шарль либо извлекает максимум, либо оказывается в стене. И в этом году монегаск оказывался в стене слишком часто: в Майами, Монте-Карло, Барселоне. Также можно вспомнить полуразворот в Монреале и проблемы с износом шин в Шпильберге. Хорошие выступления тоже были: в Японии, Великобритании и Бельгии. Во второй половине сезона хотелось бы видеть их чаще.

15. Исак Хаджар (6,45 / 71)

Переход в «Ред Булл» в качестве напарника Макса Ферстаппена — это, возможно, один из сложнейших вызовов в современном автоспорте. И Исак Хаджар справляется с ним вполне достойно. Порой француз допускает ошибки — как, например, разворот в Шанхае или вылет в стену в Майами, но в целом Исак добивается того, чего хочет от него команда. Например, в Австралии, Монако и Бельгии Хаджар смотрелся просто отлично.

Исак Хаджар и Макс Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

14. Франко Колапинто (6,50 / 71,5)

Перед стартом сезона многие, включая вашего автора, предрекали Франко Колапинто скорое увольнение из «Альпин», но аргентинцу удалось посрамить скептиков. Порой Франко трудно справиться с балансом машины, временами он по-прежнему допускает ошибки, тем не менее Колапинто всё чаще выступает на уровне куда более опытного Пьера Гасли, а временами даже опережает его. Если тенденция продолжится, Франко сохранит место в команде.

13. Габриэл Бортолето (6,55 / 72)

На фоне убедительного дебюта в прошлом году Бортолето продолжает прогрессировать, и в первой половине сезона бразилец был фактическим лидером «Ауди». Тем не менее избавиться от ошибок Бортолето по-прежнему не удаётся — Габриэл вылетел с трассы во время квалификации в Шанхае, а в Монако перестарался в шикане, зацепил поребрик и остался в Q1. Чуть больше стабильности — и тогда у Бортолето появится шанс стать реальным лидером команды.

12. Эстебан Окон (6,59 / 72,5)

В этом году слухи об увольнении Окона из «Хааса» звучат особенно настойчиво, и, если учитывать, что Эстебан второй год подряд смотрится совсем не так ярко, как Оливер Берман, для них, вероятно, есть основание. В защиту француза отметим, что сезон складывается для него непросто, и едва ли не на каждом этапе возникают те или иные проблемы — непредсказуемый баланс, трафик в квалификации, случайные контакты на первом круге. А с этим сам гонщик вряд ли что-то мог поделать.

11. Лиам Лоусон (6,86 / 75,5 / 8 (один раз))

Лоусон в прошлом году пережил увольнение из «Ред Булл» и закрепился в составе «Рейсинг Буллз», однако теперь у новозеландца новый вызов — Арвид Линдблад. Лоусон в этом году выступает на достаточно высоком уровне, но при этом, будучи более опытным пилотом команды, затмить дебютанта новозеландцу не удаётся. И если в «Ред Булл» правда готовы продвинуть в Формулу-1 Николу Цолова, текущих результатов окажется недостаточно, чтобы сохранить место за собой.

Лиам Лоусон и Арвид Линдблад Фото: ​​Rudy Carezzevoli/Getty Images

Продолжение следует…