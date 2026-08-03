10 лучших пилотов начала сезона Формулы-1: впереди не Антонелли и даже не Ферстаппен

По итогам каждого уикенда Формулы-1 ваш автор выставляет субъективные оценки пилотам за их выступления, и во время летней паузы мы по традиции подводим итоги первой части сезона. Ранее мы опубликовали нижнюю часть таблицы, а теперь настал черёд первой десятки – и промежуточные итоги весьма любопытны.

10. Арвид Линдблад (средний балл — 6,86 / всего — 75,5 / максимальный балл — 8 (дважды))

Англо-шведско-индийский дебютант начал сезон с единственной целью — не уступить куда более опытному Лиаму Лоусону. И к середине чемпионата можно признать — Линдблад действительно стал проблемой для своего напарника. Арвид практически не уступает Лиаму в квалификациях и регулярно на равных сражается с ним за позицию. Если в «Ред Булл» и правда хотят перевести в Формулу-1 Николу Цолова, то его напарником, если ничего не изменится, станет Линдблад.

9. Фернандо Алонсо (7 / 77)

Больно смотреть на то, каким оказался «Астон Мартин» от Эдриана Ньюи, и тем удивительнее видеть всё ещё мотивированного Алонсо. Чудес Фернандо в этом году не демонстрирует, но в сложившихся условиях отрабатывает по максимуму и не опускает руки. Алонсо по-прежнему на голову сильнее Стролла (довольно опытного и притом не самого плохого гонщика) и ждёт возможности проявить себя. Верим, что во второй половине сезона таких возможностей появится больше.

В июле Алонсо исполнилось 45 лет Фото: Sona Maleterova/Getty Images

8. Карлос Сайнс (7,05 / 77,5)

После Гран-при Венгрии к Карлосу Сайнсу возникло много вопросов. Возможно, это была и не его ошибка. Но вот что сомнению не подлежит, так это то, что испанец всего за полтора года стал фактическим лидером «Уильямса». Сайнс стабильно выжимает из машины, больше, чем его напарник, который гораздо дольше в команде, и даже несмотря на проблемы с весом болида и его балансом продолжает доказывать, что «топы» зря от него отказались.

7. Оливер Берман (7,18 / 79)

Уже не первый год Оливер Берман демонстрирует, что достоин места в топ-команде. Молодой британец затмил опытного Эстебана Окона и гораздо чаще напарника добивается от машины максимума. Ошибки временами случаются, да и Окона Берман опережает далеко не всегда. Тем не менее у Оливера огромный потенциал, и британец способен его продемонстрировать даже за рулём «Хааса». Интересно, что было бы за рулём «Феррари».

6. Джордж Расселл (7,23 / 79,5)

Перед стартом сезона весь паддок сходился во мнении, что Расселл — главный фаворит в борьбе за чемпионский титул, но первая половина сезона обернулась для Джорджа большим разочарованием. Британец столкнулся с множеством технических проблем и в большинстве гонок не смог навязать борьбу Андреа Кими Антонелли. И если ничего кардинально не изменится, из борьбы за чемпионство Расселл выйдет досрочно.

5. Льюис Хэмилтон (7,36 / 81)

Выступления Льюиса Хэмилтона — одна из главных неожиданностей сезона. После мучительных 2022-2025 годов британец наконец вернул уверенность за рулём и снова сражается в группе лидеров, а в Барселоне он записал на свой счёт первую победу в составе «Феррари» — это само по себе однозначный успех. Но ещё удивительнее то, что Хэмилтон выступает на уровне Шарля Леклера и зачастую опережает напарника. Вот это представить зимой было очень трудно.

Льюис Хэмилтон после победы в Барселоне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

4. Пьер Гасли (7,55 / 83)

К середине сезона на фоне прогресса соперников «Альпин» откатилась назад, и теперь французские машины не позволяют за счёт чистой скорости дотянуться до топ-10. Но это не отменяет того, что Пьер Гасли в этом году держится на высочайшем уровне. Он не допускает ошибок, выступает намного стабильнее Франко Колапинто и добивается результатов, когда позволяет ситуация. Надеемся, что во второй половине сезона таких ситуаций будет больше.

3. Макс Ферстаппен (7,68 / 84,5)

Ферстаппену категорически не нравятся новые болиды, однако скорость самого Макса от этого никуда не делась. Проблема в том, что «Ред Булл» откатился назад и теперь неспособен бороться за победы, и порой в попытке отыграть лишнюю десятую нидерландец переходит грань — как в концовке квалификации в Венгрии. Но три подиума в четырёх последних гонках говорят сами за себя — Макс по-прежнему быстр и голоден до побед.

2. Андреа Кими Антонелли (7,86 / 86,5)

Пожалуй, не будет преувеличением уже сейчас назвать Андреа Кими Антонелли главным прорывом года. Итальянец чертовски быстр и с каждым этапом становится всё спокойнее и увереннее. В начале сезона некоторые атаки Кими выглядели поспешными и непродуманными, но чем больше у Антонелли опыта, тем взвешеннее он ведёт себя на трассе. При этом, по сути, единственная его ошибка в первой половине сезона — это авария на тренировках в Мельбурне.

1. Ландо Норрис (7,91 / 87)

После этапа в Венгрии Норрис заявил, что в этом году выступает намного лучше, чем в прошлом — чемпионском — сезоне. И с британцем нельзя не согласиться. В этом году Ландо едет практически безукоризненно, извлекает из машины максимум и был первым, кто смог бросить «Мерседесам» вызов в гонке (Гран-при Майами). Жаль, что скорость «Макларена» не оставляет Норрису возможности защитить титул — сам Ландо в превосходной форме и заслуживает шанса.