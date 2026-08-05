Провал лидера сезона, суперпроезд Тиводара и ещё 5 топ-моментов RDS GP в Красноярске

Пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии, который в первый уикенд августа принимал Красноярск, мог досрочно определить нового чемпиона, но вместо этого до предела обострил борьбу за титул в преддверии заключительного этапа сезона 2026 года.

Всё дело в том, что Томми Кайли впервые в своём дебютном сезоне в Российской Дрифт Серии не смог выйти из топ-32, так что неудача ирландского легионера Fresh Racing не позволила ему досрочно оформить титул. Из Красноярска Кайли хоть и уезжает лидером личного зачёта, однако он набрал всего четыре очка и позволил преследователям значительно приблизиться.

Основным соперником Томми на финальном этапе станет его напарник Сергей Кузнецов, который на третьем этапе подряд занял призовое место. В финале Кузнецов уступил Владиславу Попову в остром сражении за победу и взял серебро, в то время как молодой спортсмен из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» одержал вторую в карьере победу в парных заездах RDS GP.

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Кузнецов пока не смог подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта, зато сделал важный шаг к потенциальному чемпионству. Если Кайли выступит на Moscow Raceway неудачно, то у Сергея есть все шансы стать обладателем титула Гран-при Российской Дрифт Серии, не одержав по ходу сезона ни одной победы.

Но отдавать титул без боя не намерен и пилот Carville Racing Антон Козлов. После того как он выиграл в Москве на ADM Raceway, в Красноярске спортсмен стал участником полуфинала, а затем в ярком внутрикомандном дерби взял верх над Иваном Пальминым и смог обеспечить себе третье место. Таким образом, Козлов оставил себе шанс на чемпионство и наряду с Кузнецовым является конкурентом Кайли.

Математические шансы на титул — третий в карьере — сохраняет и Аркадий Цареградцев, однако действующему чемпиону RDS GP отстоять это звание будет крайне сложно. Лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» на «Красном кольце» стал седьмым, уступив Антону Козлову в сражении за место в полуфинале. Но всё равно Царь пока имеет шансы защитить чемпионство, если в доминирующем стиле выиграет финал на фоне тотального провала конкурентов…

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Рейтинг: ярчайшие моменты этапа RDS GP в Красноярске Фото: Пресс-служба RDS GP 1 место Феноменальный проезд Тиводара преследователем В топ-16 сетка парных заездов свела Антона Козлова и Романа Тиводара. Пилот Carville Racing начал дуэль в роли лидера, что и подарило нам один из самых ярких не только в сезоне-2026, но и, возможно, в целом в истории российского дрифта проезд преследователем. Гонщик Takayama Forward Auto выдал просто невероятный по своей плотности и синхронности проезд, который стал лучшей иллюстрацией того, каким должен быть настоящий дрифт! Увы, ошибка Романа в роли лидера привела к развороту и не позволила выйти в топ-8, но всё равно Тиводар стал главной звездой этапа в Красноярске и самым ярким пилотом команды на её домашнем этапе. Если в прошлом году на «Красном кольце» два гонщика Takayama Forward Auto боролись за победу в финале, то на сей раз для коллектива всё не заладилось. Тимофей Добровольский, который выиграл в 2025-м, потерпел поражение в топ-32, Пётр Бородин из-за своей ошибки не смог выйти из топ-16, а Георгий Чивчян остался в топ-8. И даже победа Гочи в квалификации не сделала его главным героем уикенда — этап запомнится именно феноменальным проездом Романа Тиводара вторым номером. Фото: Пресс-служба RDS GP 2 место Дуэль Попова и Кузнецова в финале Сергей Кузнецов преобразился после перехода во Fresh Racing. Получив в своё распоряжение Toyota Supra, пилот на каждом этапе стал претендовать как минимум на подиум — три прошедших уикенда подряд Кузнецов закончил в числе призёров, хотя до победы пока ни разу не дотянулся. Не смог Сергей забраться на высшую ступень пьедестала и в этот раз, но сражение в финале стало одной из самых красивых дуэлей этапа. Сильнейшим в Красноярске стал Владислав Попов, который на «Красном кольце» не просто одержал вторую в карьере победу на этапе RDS GP, а исполнил свою мечту. «Очень рад выиграть именно здесь, на «Красном кольце». До сих пор не верится. Большинство сильных пилотов вышли с «Красного кольца», поэтому победить здесь — это была очень большая мечта, и она осуществилась», — поделился эмоциями после победы пилот «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Фото: Пресс-служба RDS GP 3 место Сенсационное поражение Кайли в топ-32 Ирландский новичок Гран-при Российской Дрифт Серии до Красноярска в парных заездах ниже четвёртого места не опускался, да и то вне подиума этап RDS GP Томми Кайли закончил лишь один раз. Учитывая такую результативность, пилот Fresh Racing имел все шансы стать чемпионом уже на «Красном кольце», но в итоге сибирское турне для спортсмена обернулось самым жёстким разочарованием в 2026 году. В квалификации Кайли стал 15-м, проехав обе попытки на 94 балла, а сетка парных заездов свела Томми в стадии топ-32 с Андреем Астаповым. Сразу стало понятно, что дуэль будет красивой, но никто и предположить не мог, что завершится она таким результатом! Оба участника сражения выдали сверхъяркий проезд, в котором меньше помарок допустил пилот Lukoil Racing Drift Team — ирландец впервые в Российской Дрифт Серии выбыл из борьбы в самом начале парных заездов, а вместе с этим поражением растаяли шансы на досрочный титул! Да и в целом ситуация для Томми стала сложнее, но тем интереснее для болельщиков. Фото: Пресс-служба RDS GP 4 место Яркая дуэль Зелёного и Воробьёва в топ-32 Ещё один представитель Lukoil Racing Drift Team Данила Воробьёв на стадии топ-32 встретился с выступающим в личном зачёте Артуром Зелёным. Казалось, пилота красно-белой команды ждёт лёгкая прогулка за путёвкой в топ-16, однако его соперник без боя сдаваться был не намерен и выдал очень яркий проезд. Пилот Flanker F в роли лидера проехал не без ошибок, но в роли преследователя выглядел невероятно хорошо! Артур этап за этапом наглядно демонстрирует свой прогресс за рулём весьма специфической с точки зрения управления машины, так что, если бы Зелёный выступал на BMW 3 Series (E92), на которой он проехал сезон RDS Open, результаты могли бы быть куда лучше. Однако то упорство, с которым спортсмен работает в созданных самим собой обстоятельствах, заслуживает уважения. Фото: Пресс-служба RDS GP 5 место Возвращение Никулина в RDS GP Громкой новостью этапа в Красноярске стало возвращение в Гран-при Российской Дрифт Серии Ивана Никулина. Один из ярких представителей сибирской школы дрифта, прошедший путь от региональных соревнований до высшего турнира страны, в последний раз выступал в RDS GP в 2022 году. В сезоне-2026 пилот из Барнаула воссоединился со своим давним напарником по команде Аркадием Цареградцевым в составе «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» и заменил Евгения Лосева, который покинул коллектив после первых двух этапов. На «Красном кольце» Иван Никулин выступал за рулём культовой Toyota Mark II (JZX100), а на стадии топ-32 его соперником стал пилот Carville Racing Иван Пальмин. Дуэль двух Иванов сложилась в пользу Пальмина, но Никулин даже за рулём менее мощной машины выглядел весьма уверенно. И после такого яркого камбэка очень хочется вновь увидеть барнаульского пилота в RDS GP на полном расписании в составе сильной команды и на конкурентоспособной технике. Фото: Пресс-служба RDS GP 6 место Блестящее выступление Мигаля в топ-16 Уикенд в Красноярске стал одним из самых выразительных в карьере Дениса Мигаля. Основатель и руководитель Fresh Racing в квалификации занял второе место, став одним из четырёх пилотов, проехавших в своей лучшей попытке на 98 баллов. В топ-16 Денис прошёл через bye run, а там встретился с Андреем Астаповым. Казалось, Мигалю будет сложно с пилотом, который оставил не у дел Томми Кайли, но ситуация сложилась иначе. Представитель Fresh Racing одержал уверенную победу и вышел в топ-8, где выглядел также весьма неплохо, но Иван Пальмин оказался сильнее. Как бы то ни было, выступление Дениса на «Красном кольце» достойно самой высокой оценки. Фото: Пресс-служба RDS GP 7 место 100 баллов Колобова в квалификации юниоров Пятые учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior прошли на «Красном кольце» с участием четырёх спортсменов. Несмотря на то что все юниоры выступают на «Красном кольце» на новой для них технике, арендованной специально под уикенд, Тимофей Колобов смог проехать на максимально возможные 100 баллов. Для молодого спортсмена это третий квалификационный успех после победы в квалификациях УТС на этапе «Зимнего кубка РДС» в январе 2026 года и на втором этапе RDS Open в мае. Да, пусть судьи оценивают заезды тинейджеров иначе, чем взрослых спортсменов, но всё равно первая в истории юниорских заездов абсолютная победа в квалификации — это веха для УТС. И хотя парные заезды в Красноярске, как и на четырёх предыдущих юниорских сборах, выиграл Арсений Цареградцев, Тимофей Колобов себя в историю молодёжной главы RDS GP всё-таки вписал.

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Следующий, шестой и финальный в этом сезоне, этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт в конце месяца — 29 и 30 августа RDS GP вернётся в Москву. На «обратной» конфигурации трассы Moscow Raceway будут определены победитель и призёры этапа, а также обладатели чемпионских титулов. С большой долей вероятности RDS GP получит нового чемпиона.