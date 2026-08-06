С 14-го места — к сенсационной первой победе в Ф-1! 20 лет прорыву Дженсона Баттона

В этот день ровно 20 лет назад Дженсон Баттон одержал свою первую победу в Формуле-1, выиграв дождевой Гран-при Венгрии на «Хунгароринге». В мае этого года Баттон стал гостем подкаста Beyond the Grid и подробно рассказал о том дне — в честь юбилея предлагаем вспомнить события вместе с самим Дженсоном.

«Мне всегда нравилась эта трасса»

«Трасса в Венгрии сложная. В сухую погоду обгонять на «Хунгароринге» очень трудно — это как Монако, но без стен, и поэтому рисковать тут можно чуть больше. Мне всегда очень нравилась эта трасса — особенно в меняющихся погодных условиях. Когда трасса мокрая, ты можешь обогнать снаружи второго поворота или, например, снаружи пятого. В таких условиях гораздо больше возможностей.

«Хонда» RA106 была хороша в скоростных поворотах — и в Венгрии нужна именно такая машина. Звучит странно, не правда ли? Кажется, что трасса медленная, однако это не так. Большинство поворотов на «Хунгароринге» проходится на невероятно высокой скорости. Тебе нужен хороший зацеп на передней оси — особенно на финальном секторе. Пилотирование машин с избыточной поворачиваемостью никогда не было моей сильной стороной, но на этом болиде ты мог докручивать руль, и передние колёса цеплялись, в то время как большинство других машин уже сносило.

Дженсон Баттон после отказа двигателя в тренировке Фото: Mark Thompson/Getty Images

Управлять этим болидом было очень приятно. Помню, в последнем повороте машине не хватало скорости, чтобы аэродинамика заработала как надо, и в нём возникала недостаточная поворачиваемость, однако в остальных частях трассы мы были очень сильны. Кроме того, в том году мы использовали шины «Мишлен», а «Феррари» была на «Бриджстоуне», и на влажной трассе это определённо дало нам преимущество.

С самого начала уикенда у нас всё шло хорошо, а затем начались проблемы. В тренировке в четвёртом повороте — быстром левом — отказал двигатель. Я свернул в бок, повалили клубы дыма, и мы получили штраф в 10 позиций на стартовой решётке. Разумеется, стартуя с 14-й позиции, я не верил в победу. Но волнующим было то, что рядом со мной стартовали два претендента на титул. Я знал, что нас ждёт много борьбы — и её оказалось очень много. Я сражался с Михаэлем и Фернандо, это было потрясающе».





«Феррари» Шумахера на сырой трассе держалась не очень уверенно, а Алонсо и Баттон стремительно прорывались и к седьмому кругу шли на третьей и четвёртой позициях соответственно. Дженсон остановился в боксах на 17-м круге, а Фернандо оставался на трассе вплоть до 26-го, когда после столкновения Кими Райкконена и Кристиана Альберса на трассу выехал автомобиль безопасности. На рестарте Алонсо занимал первую позицию, а Баттон, дозаправившийся раньше и не поехавший в боксы во время действия сейфти-кара, вышел на второе место. По итогам квалификации на первом и втором местах расположились Кими Райкконен и Фелипе Масса, а Дженсон Баттон занял четвёртое место. Однако из-за штрафа пилот «Хонды» вынужден был стартовать 14-м. При этом Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо за различные нарушения в тренировках получили пенализацию в виде двух секунд к квалификационному времени, и в итоге немец оказался лишь 11-м на стартовой решётке, а испанец вынужден был начинать гонку с 15-го места.«Феррари» Шумахера на сырой трассе держалась не очень уверенно, а Алонсо и Баттон стремительно прорывались и к седьмому кругу шли на третьей и четвёртой позициях соответственно. Дженсон остановился в боксах на 17-м круге, а Фернандо оставался на трассе вплоть до 26-го, когда после столкновения Кими Райкконена и Кристиана Альберса на трассу выехал автомобиль безопасности. На рестарте Алонсо занимал первую позицию, а Баттон, дозаправившийся раньше и не поехавший в боксы во время действия сейфти-кара, вышел на второе место.

«Не хотел, чтобы гонка заканчивалась»

«Где-то к концу первого отрезка я понял, что у нас есть шанс на хороший результат. На промежуточных шинах был очень хороший темп, я прорывался, и инженер также сообщал мне время круга Фернандо. И я понимаю: мы быстрее, это фантастика. Затем мы перешли на шины для сухого асфальта, и темп по-прежнему был очень хороший. И тогда я подумал: а мы же можем и выиграть. Я не знал, где мы относительно Фернандо в плане стратегии, и думал, что гонка станет лёгкой прогулкой. И только потом до меня дошло: «А нет, вообще-то, Фернандо впереди».

Баттон свернул на вторую дозаправку на 46-м круге и сохранил за собой второе место, однако ему, как и Алонсо, предстояло остановиться ещё по меньшей мере один раз. Фернандо отправился на финальный пит-стоп на 51-м круге, и механики «Рено» допустили ошибку — правое заднее колесо оказалось плохо прикручено. Уже на выезде из боксов болид испанца с трудом вошёл в первый поворот, а во втором болид «Рено» вылетел с трассы. Баттон закрепился в лидерах с огромным преимуществом перед остальными.

«Во втором повороте у Фернандо отвалилось колесо, и моя жизнь стала намного проще — бороться уже было не нужно. Если честно, не уверен, что смог бы его пройти. Наш темп позволял догнать Алонсо, но обогнать — это уже совсем другое дело. Трасса высыхала, но местами оставалась сырой. Чтобы обогнать, нужно было бы заставить его допустить ошибку.

Дженсон Баттон на Гран-при Венгрии 2006 года Фото: Lars Baron/Getty Images

Я хорошо помню последние круги. Говорят, они тянутся целую вечность, переживаешь, как бы ничего не сломалось. А я не хотел, чтобы гонка заканчивалась. Это были прекрасные ощущения — лидируешь в гонке с отрывом где-то около 30 секунд. Спросил пару раз команду, всё ли окей, они отвечают: да, просто делай что делаешь. И я наслаждался каждым мгновением и очень живо помню тот момент. Для меня это очень много значило — сейчас я добьюсь того, к чему шёл с восьми лет.

Помню в самом конце я догнал машину младшей команды «Хонды» — «Супер Агури». И подумал: о, это будет классно для «Хонды» — пересечём линию финиша вместе. Но он за мной не поспевал, а я не сбрасывал темп. Если сбрасываешь темп, теряешь концентрацию, а в такой ситуации рисковать не хочется — нужно быть сосредоточенным. Может, и не на 100%, но на 99%».





Вторым на последних кругах шёл



Второе место на том Гран-при Венгрии в итоге занял де ла Роса, а финишировавший третьим Хайдфельд принёс «БМВ-Зауберу» первый подиум на этапах чемпионата мира. Дженсон Баттон одержал победу с преимуществом в 30,8 секунды. Это была первая победа заводской команды «Хонда» в Формуле-1 с 1967 года, когда в Монце первенствовал Джон Сертис. Она также оказалась для японской марки последней в статусе конструктора чемпионата.Вторым на последних кругах шёл Михаэль Шумахер , однако за четыре круга до финиша он пропустил Педро де ла Росу на «Макларене», а затем столкнулся с «БМВ-Заубером» Ника Хайдфельда и сошёл с дистанции, однако был классифицирован восьмым, набрал одно очко и сократил отставание от Фернандо Алонсо в общем зачёте до 10 очков.Второе место на том Гран-при Венгрии в итоге занял де ла Роса, а финишировавший третьим Хайдфельд принёс «БМВ-Зауберу» первый подиум на этапах чемпионата мира.

«Лучший способ отпраздновать»

«На подиуме эмоций было много. Я видел много фотографий, на которых мы обнимаемся с Педро и смотрим друг другу прямо в глаза. Для него это был первый и последний подиум. Я недавно разговаривал с ним, и он говорил: «Ты даже не представляешь, насколько эмоциональным для меня был тот момент». Он ведь получил возможность выступать в том году за «Макларен» только потому, что Хуан-Пабло Монтойя ушёл.

Педро де ла Роса, Дженсон Баттон и Ник Хайдфельд на подиуме Фото: Lars Baron/Getty Images

Эмоций было очень много. И то, что первую победу я одержал в Венгрии и получил красивейший кубок, в создание которого вложено столько сил, делает этот успех ещё более значимым. После гонки я должен был поехать на спонсорское мероприятие в Китай. Так что на трассе выпил пару пива и сразу отправился на самолёт. Там было мероприятие на лодке, и в этот момент мне позвонил один из боссов «Хонды». «Ты только что выиграл для нас первую гонку за 40 лет. Сможешь заехать в Японию?» И я такой: «Ну да».

Я прибыл в Японию, поехал в научно-исследовательский центр «Хонды». Помню, там был длиннющий коридор — по ощущениям, он как будто был на полкилометра. Конечно, вряд ли именно 500 метров. И все сотрудники «Хонды» выстроились в этом коридоре, чтобы поаплодировать мне, и я шёл минут 20. Это было потрясающе. Они столько сил вложили, и наконец-то спустя столько лет заводская «Хонда» выиграла гонку. Это был лучший способ отпраздновать.

«Хонда» празднует победу Баттона Фото: Mark Thompson/Getty Images

На следующем этапе в Турции я чувствовал себя намного более расслабленным. Я понимал, что чемпионат не выиграю, зато могу позволить себе чуть больше риска. И проехал одну из лучших гонок в своей карьере — потому что был расслаблен.

Многие говорят, что сезон с «Брауном» в 2009-м был лучшим в моей карьере, но я так не считаю. Думаю, 2006 год был по-настоящему классным. И, пожалуй, вторая половина сезона-2011 с «Маклареном». В том году я тоже выиграл в Венгрии, это был мой 200-й Гран-при.

У нас были очень высокие ожидания перед сезоном-2007, но он обернулся полной катастрофой. «Супер Агури» использовала нашу прошлогоднюю машину — и опережала нас! В прошлом году наш болид выиграл гонку, а теперь мы даже очки набрать не можем. Год получился очень трудным, но в конце 2007-го к нам пришёл Росс Браун, и тогда мы поняли, что всё изменится».