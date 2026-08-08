Кома и полтора месяца в больнице. Столкновение с оленем сломало карьеру бывшего пилота Ф-1

Да Матта был звездой в США и выступал за «Тойоту» в «Королевских гонках».

Что может сломать карьеру гонщику? Отсутствие финансирования, слабые результаты, конфликты или же… внезапно выбежавший на трассу олень. В далеком 2006-м парнокопытное животное фактически разрушило карьеру экс-пилота Ф-1 Кристиано да Матты. Рассказываем, как это было.

«Твою мать, сломал мне переднее антикрыло»

3 августа 2006 года. До следующей гонки серии Champ Car остаётся 10 дней, а пока пилоты наматывают круги на трассе «Роуд Америка» в рамках тестовой сессии.

Для да Матты тот сезон складывался не лучшим образом. Будучи одной из главных звёзд чемпионата, он был отрезан от реальной борьбы за титул. Сезон бразилец начал в середняке Dale Coyne Racing: в первых четырёх гонках лишь раз ему удалось финишировать в топ-5. Далее последует переход в RuSPORT, где дела пойдут немного лучше. На этапе в Сан-Хосе, перед тестами на «Роуд Америка», да Матта занял второе место.

Кристиано да Матта Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Казалось бы, дела у Кристиано потихоньку налаживаются, но радость была недолгой. Внезапно выбежавший на трассу олень перечеркнул какие-либо перспективы в карьере да Матты.

Бразилец не смог избежать столкновения. Машина задела оленя правым передним колесом, после чего животное отбросило прямиком в кокпит, где находился пилот.

«Я помню, как увидел оленя, он перебегал трассу слева направо. Я попытался уйти как можно левее, но помню, что передним антикрылом задел его. И последнее, что я помню, это мысль – твою мать, сломал мне переднее антикрыло», – много лет спустя вспоминал аварию да Матта.

От удара по голове Кристиано потерял сознание. Пилота экстренно доставили на вертолёте в ближайший медицинский центр. Там ему сделали операцию по удалению субдуральной гематомы, после чего ввели в искусственную кому, чтобы снять отёк.

Баннер в поддержку Кристиано да Матты Фото: Andy Cross/The Denver Post via Getty Images

Только через полтора месяца Кристиано был выписан из больницы, да и то впереди его ожидала долгая и сложная реабилитация. Бразилец аккурат успел к этапу ChampCar на той самой трассе «Роуд Америка». Прибыл он туда, само собой, в статусе зрителя, пусть и не совсем простого – дал команду гонщикам заводить моторы перед стартом гонки.

Затем да Матта отправился в родную Бразилию проходить реабилитацию. О гонках пришлось на время забыть.

«Врач сказал моему отцу: «Важно, чтобы ваш сын проходил реабилитацию на своём родном языке, потому что если он будет делать это на английском… У него и так уже небольшая путаница в голове, и, если он будет делать это на английском, это может окончательно нарушить его речь. Так что вы должны делать это на португальском. Поэтому я начал заниматься со всеми специалистами, которых мне назначили здесь, в Бразилии, и это длилось вечность», – делился воспоминаниями Кристиано.

Кристиано да Матта, Оливье Панис и Ярно Трулли Фото: Clive Mason/Getty Images

В апреле 2007-го, через восемь месяцев после злополучной аварии, да Матта всерьёз задумался о возвращении в гонки. Ради этого бразилец продолжил реабилитацию, в ходе которой к нему пришло осознание, что проблема куда серьёзнее, чем он думал.

– Я попытался вернуться на реабилитацию, но уже не помнил, на каком этаже находился кабинет. Я пришёл и думаю: «Какую кнопку мне нажать в лифте?». И понял: да, кажется, у меня всё ещё небольшая каша в голове. Один из врачей постоянно говорил мне: «Ты всегда думаешь, что ты на пике формы, потому что это своего рода защита психики. Это механизм, который срабатывает в твоём сознании, он как бы защищает твоё тело. Так что ты всегда думаешь, что ты на 100% готов, но на самом деле это может быть не так», – рассказывал да Матта много лет спустя.

Да Матта вернулся в гонки, но ненадолго

В гонки с открытыми колёсами да Матта так и не вернулся. Хотя гоночный камбэк всё же случился. В 2008-м на трассе «Лагуна Сека» Кристиано принял участие в гонке кузовной серии Rolex Sports Car Series – в одном экипаже с чемпионом CART Джимми Вассером. Звёздный дуэт не смог добраться до финиша, но главный итог всё же заключался в другом.

В 2010-м да Матта попробует силы в гонках на грузовиках, заявившись в бразильский чемпионат Формула Трак. Получится не особо успешно – 23-е место по итогам сезона.

Однако уже в следующем году Кристиано вернётся в гонки по-настоящему высокого уровня, проведя три этапа в составе «Ягуара» (класс GT) в американской серии Ле-Ман.

Кристиано да Матта с семьёй Фото: Из личного архива да Матты

Впрочем, какого-то импульса карьере да Матты это не придаст. В следующий раз он выйдет на старт гонки в 2017-м – в родной Формуле Трак. Бразилец проведет две гонки, после чего окончательно попрощается с автоспортом.

Сегодня да Матта никак не связан с гонками. Он занимается семейным бизнесом по производству одежды.

Да Матта брал титулы в Америке и выступал за «Тойоту» в Ф-1

Кристиано явно был гонщиком, не лишённым таланта. В первой половине 1990-х он взял два титула в бразильских юниорских сериях, после чего отправился развивать карьеру в Европе.

В Старом Свете да Матта был не столь ярок, как на родине. В британской Ф-3 он занял восьмое место по итогам сезона, в Ф-3000 – девятое.

В Европе да Матта надолго не задержался: в 1998-м отправился в Америку, где со второй попытки взял титул в Indy Lights (главная юниорская серии континента). После бразилец пошёл на повышение, подписав контракт с командой CART Arciero-Wells Racing.

Да Матта в чемпионском сезоне-2002 CART Фото: Robert Laberge/Getty Images

Это был ещё вполне конкурентный, не угасший CART. Тот самый, из которого можно было отправиться в Формулу-1, как это делали Монтойя и Вильнёв. То же самое удалось провернуть и Кристиано.

В 2002-м бразилец стал чемпионом CART, после чего подписал контракт с «Тойотой» — с её мотором он выиграл в Америке. Дебютный сезон в Ф-1 да Матта провёл относительно неплохо: четырежды финишировал в очковой зоне и набрал больше баллов, чем опытнейший напарник Оливье Панис.

Но на второй год результаты Кристиано упали. Он лишь раз набрал очки (шестое место в Монако) и был заменён на Рикардо Зонту за шесть этапов до конца сезона. Повлияли на это решение не только слабые результаты, но и открытая критика болида «Тойоты».

Формула-1 счастья да Матте не принесла Фото: Mark Thompson/Getty Images

Оставшись без места в Формуле-1, да Матта вернётся в Champ Car, где он блистал пару лет назад. И кто знает, каких ещё высот мог бы достичь Кристиано в Америке, если бы не та роковая авария на «Роуд Америка».