Переход на новый технический регламент в этом году изменил расстановку сил в Формуле-1. И речь не только о том, что «Мерседес» снова вырвался в лидеры. На новых машинах с проблемами столкнулись Джордж Расселл и Шарль Леклер, которые на фоне напарников выглядят совсем не так сильно, как в сезоне-2025. Но, пожалуй, больше всех регламент ударил по Оскару Пиастри.

Если Расселл и Леклер хотя бы время от времени выдают сильные гонки и, несмотря ни на что, могут похвастаться победами, то Пиастри за первую половину сезона лишь два раза поднялся на подиум, да и было это только в начале сезона. И этот спад может очень сильно ударить по всей карьере Оскара.

Пиастри на фоне Норриса

Сезон начался для Пиастри с аварии в Мельбурне, произошедшей ещё по пути на стартовую решётку. Возможно, она была связана с особенностями поведения новых двигателей, однако другим пилотам с силовыми установками «Мерседеса» как-то всё же удалось добраться до старта. В Китае оба «Макларена» вышли из строя прямо перед началом основной гонки, а в спринте Пиастри финишировал шестым — на две позиции и две секунды дальше Норриса.

Первым в сезоне Гран-при для австралийца стал японский, и на «Сузуке» Пиастри выступил здорово — стартовал третьим, прорвался на первое место, опередил Расселла, с которым сражался на первом отрезке, и уступил лишь Антонелли, на руку которому сыграл автомобиль безопасности. В Майами Пиастри во второй раз подряд поднялся на подиум, но Оскар весь этап уступал Норрису и на финише занявшему второе место напарнику проиграл более 20 секунд.

На первых этапах всё выглядело для Пиастри относительно неплохо. Оскар опережал Ландо в квалификационной дуэли со счётом 3:1, блестяще выступил в Японии, а некоторый спад формы в Майами казался разовой неудачей. В Канаде, где лишь в «Макларене» решили стартовать на промежуточных, Пиастри снова уступал Ландо и не смог набрать очков, врезавшись в Бермана. В Монако, где всё решает квалификация, Оскар был впереди напарника, однако в Барселоне снова столкнулся с проблемами.

Леклер и Пиастри на Гран-при Барселоны Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На испанской трассе, за последние годы до сантиметра изученной всеми инженерами и пилотами, Пиастри явно не мог угнаться за Норрисом и финишировал в 25 секундах позади британца. «Уикенд в Барселоне оказался одним из самых трудных в этом году, — признался недавно Оскар. — Нужно было во многом разобраться и во многом прибавить». В Шпильберге дела, казалось, пошли на лад: Пиастри прорвался на четвёртое место и в концовке уехал от Хэмилтона. Это было многообещающее выступление, но за ним последовал новый спад.

На «Сильверстоуне», где Норрис опять был намного быстрее, Пиастри провалил старт, оказался зажат между соперниками и в итоге лишился переднего антикрыла и шансов набрать очки. В Спа Оскар снова угодил в инцидент — но уже скорее по вине Леклера, однако вновь и близко не был так же быстр, как Норрис. Ну а недавний Гран-при Венгрии стал наиболее показательным: Пиастри прорвался в лидеры в первом повороте, но затем шёл явно медленнее Норриса — причём в гонке, в которой у «Макларена» было преимущество над соперниками.

Только спокойствие

Пиастри признаёт проблемы, но считает, что прогресс есть. «Каждой машине нужны немного разные вещи, чтобы она ехала быстро, — говорит Оскар. — И мне кажется, в последних гонках перед перерывом я лучше понял, как нужно пилотировать нынешние болиды, как они работают, как ехать на них быстро — что далеко не всегда кажется очевидным или естественным. Впереди, впрочем, ещё много работы. У нас есть ещё приёмы, которые позволят нам прибавить по сравнению с нашим нынешним положением».

Год назад на летний перерыв Пиастри ушёл лидером чемпионата. В своём третьем сезоне в Формуле-1 австралиец на равных боролся с Норрисом, выигрывал гонки и на фоне ошибок напарника стал главным фаворитом чемпионата. В паддоке восхищались его скоростью, стабильностью и спокойствием. Однако вторую половину сезона Оскар провалил и допустил целую серию ошибок — стабильность ушла, и перед гонкой в Абу-Даби его шансы на титул носили скорее декоративную функцию.

Пиастри поздравляет Норриса с победой в Венгрии Фото: Sona Maleterova/Getty Images

В этом году, кажется, теряется и скорость. Современные силовые установки, разумеется, ужасны, но гонщик Формулы-1 обязан уметь подстраиваться под особенности машин и находить способы лучше других добиваться от техники максимума. И в этом смысле Пиастри образца 2026 года в сравнении с Норрисом выглядит весьма и весьма блёкло. К счастью, спокойствие, кажется, всё ещё на месте — будем верить, что оно позволит Оскару вернуть прежнюю стабильность, а с ней придёт и скорость.

Тем временем пользователи социальных сетей обнаружили, что Марк Уэббер, менеджер Пиастри, удалил из своих аккаунтов все фотографии с гонщиком, а также отписался от страниц «Макларена». Разумеется, это тут же породило волну слухов о смене менеджера и даже возможном уходе Пиастри из Уокинга. Пока что говорить об этом, наверное, преждевременно, однако не будем забывать, что с Даниэлем Риккардо Зак Браун не особенно церемонился, когда узнал, что можно переманить из «Альпин» Пиастри. Если Оскар на прибавит, а на горизонте появится новый «Пиастри», то сам австралиец может оказаться новым «Риккардо».