В Формулу-1 могут взять 32-летнего японца-новичка – это вообще как?

Резервиста «Хааса» Рё Хиракаву называют одним из реальных претендентов на место боевого пилота «Хааса» в следующем году (вместо Эстебана Окона). Если японец всё же получит место на стартовой решётке Формулы-1, то станет одним из самых странных новичков чемпионата за долгие годы. И вот почему…

Самый возрастной дебютант за более чем 30 лет

Первое, что напрягает в потенциальном дебюте Хиракавы в Ф-1 – возраст. В марте следующего года японцу исполнится 33. Таким образом он станет самым возрастным новичком чемпионата с 1995 года (Джованни Лаваджи вышел на старт в 37). В XXI веке в Ф-1 дебютировали лишь трое пилотов старше 30 – Алан Макниш, Юдзи Идэ и Андреа Лотерер. При этом ни один из них в «Королевских гонках» на задержался, а полный сезон откатал лишь Макниш.

И ведь средний возраст новичка Ф-1 с начала столетия прилично снизился. Если в начале 2000-х вполне нормальным делом было подписать первый контракт в 25-27 лет, то сегодня на стартовую решётку спокойно выходят 20-22-летние пилоты – а то и младше.

Из относительно недавних возрастных дебютантов вспоминается Ник де Врис, которому на момент старта сезона-2023 стукнуло 28. При этом за полгода до первой гонки в «Альфа Таури» он успел проехать один Гран-при в составе «Уильямса», которым и очаровал Хельмута Марко. А ещё де Врис прошёл все ступени юниорских формул и вдоволь покатался в Ф-2, а значит изучил приличное количество трасс из календаря Ф-1 и понял, что такое эти ваши шины «Пирелли».

В конечном итоге Нику это не помогло – через полгода его уволили из «Альфа Таури». Но у Хиракавы даже такого вспомогательного бэкграунда не будет. В WEC он ознакомился лишь с шестью актуальными треками Ф-1, а с шинами «Пирелли» работал только на немногочисленных тестах и пятничных сессиях. В общем, японцу придётся в разы сложнее.

Хиракава был успешен в Супер Формуле – насколько это показательно?

В «молодёжках» Рё выступал в основном на родине – брал титул в японской Ф-3. Всё так же дома он начинал строить и взрослую гоночную карьеру. Хиракава провёл девять сезонов в Супер Формуле, последний из которых был три года назад. Наивысшим достижением стало вице-чемпионство в 2020-м.

Техника Супер Формулы считается второй по скорости после болидов Ф-1, но оценить реальный уровень гонщика на основе его выступлений в японском чемпионате сложно. По большей части из-за того, что СФ – это такая вещь в себе. Местные пилоты в большинстве своём предпочитают вариться во внутреннем гоночном котле, а гайдзины относительно высокого уровня заглядывают в японский чемпионат крайне редко.

Можно попробовать оценить уровень конкуренции в Супер Формуле по перспективным выпускникам юниорских серий. К примеру, в 2016-м в Японию прибыл новоиспечённый чемпион Ф-2 Стоффель Вандорн. С первой попытки он занял четвёртое место в личном зачетё (две победы). Для команды Dandelion Racing, за которую выступал бельгиец, этот результат стал лучшим за четыре года.

Годом позже Пьер Гасли до последнего боролся за титул и лишь полбалла уступил чемпиону. А так и не дошедший до Ф-1 Феликс Розенквист всё в том же 2017-м занял третье место по итогам сезона – наивысшее достижение команды Le Mans с 2013-го. Выступая за тот же коллектив, Камуи Кобаяси двумя годами ранее довольствовался шестым местом.

Самый свежий пример – Лиам Лоусон. Новозеландец выиграл первую же гонку и едва не взял титул, став вице-чемпионом. Каждый из вышеупомянутой четвёрки свежих выпускников «молодёжек» провёл в Супер Формуле всего один год. То есть никакого опыта выступления в серии у них не было.

Есть и обратные примеры, когда гонщики из Супер Формулы едут покорять мировые «молодёжки». Взять того же Ритомо Мияту – большую величину для Страны восходящего солнца. К 24 годам он полностью прошёл японский автоспорт, словно это компьютерная игра.

Мията наштамповал титулы в местных юниорских сериях, а в 2023-м взял титул сразу в двух чемпионатах – Super GT и Супер Формуле. Причём в СФ он сделал это всего с третьей попытки.

Вот в гонках на выносливость Рё в полном порядке Фото: Sam Bagnall/Getty Images

В 2024-м Мията при поддержке «Тойоты» отправился покорять Формулу-2. Пока что в «двушке» у японца откровенно не клеится. В дебютном сезоне он стал 19-м, год спустя – 17-м. А в текущей кампании Ритомо идёт 13-м – за пять этапов до конца чемпионата.

Понятно, что результаты в «молодёжках» (особенно в Ф-2) не всегда показательны. Но слабые выступления Мияты на протяжении трёх лет «моторной лотереей» тоже нельзя оправдать. Один подиум за 2,5 года – это слишком.

Итог: успехи в Супер Формуле не гарантируют конкурентоспособность в других сериях.

Видимо, у «Тойоты» просто нет других вариантов

Последние три года Хиракава соревнуется исключительно в серии WEC – в классе гиперкаров за «родную» «Тойоту». В «кузовах» японец добился немалых успехов. Он и в Super GT стал чемпионом, и на Ле-Мане побеждал, да и в WEC два титула взял.

Но, опять же, с готовностью гонщика к Формуле-1 достижения в кузовных гонках слабо коррелируются. Велика вероятность, что Хиракава повторит путь своего напарника по «Тойоте» Брендона Хартли. Его тоже выдернули в Ф-1 прямиком из гонок на выносливость – результат печальный. Такой же дебютант Гасли в пух и прах разгромил новозеландца. Даже в теории кандидатуру Хартли с тех пор не рассматривала ни одна команда Ф-1.

В какой-то степени «Тойота» пытается продвинуть Хиракаву в «Хаас» от безысходности. Судя по всему, японскому концерну нужен свой пилот в Формуле-1, но более достойных кандидатов, чем Рё, попросту нет. Не Мияту же им продвигать в конце концов. А другие гонщики из программы «Тойоты» или в Японии до сих пор выступают, или только делают первые шаги в мировых юниорских сериях.

А вот что до «Хааса», то если абстрагироваться от их партнёрства с «Тойотой», вариантов у американской команды будет масса. Можно перехватить Переса у «Кадиллака», дождаться истечения контрактов Боттаса или Хюлькенберга, подкараулить возможное увольнение Лоусона или же забрать Колапинто в случае перехода Алонсо в «Альпин». Плюс американцам сватают резервиста «Феррари», действующего чемпиона Формулы-3 Рафаэла Камару, а помимо Хиракавы в резерве сидит экс-пилот «Альпин» Джек Дуэн. И это не говоря уже о том, что ныне выступающий за «Хаас» Окон именно в роли пилота Формулы-1 на две головы сильнее Хиракавы.

Но, не исключено, «Хаас» выберет не самый очевидный, но мегавесёлый вариант. Тем интереснее нам будет следить за этой историей.