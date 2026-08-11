Необычный гиперкар Hennessey: без гибрида, но с отсылками к самолёту-разведчику

Всего 71 экземпляр — и это не просто так.

Hennessey Special Vehicles представила Blackbird — свой третий гиперкар после Venom GT и Venom F5. Новинка получила имя и дизайн-философию легендарного самолёта-разведчика Lockheed SR-71 и демонстративно пошла против главных трендов последних лет в классе гиперкаров: никакого турбонаддува, никакой гибридной настройки к мощности и ни одного экрана в салоне. Вместо этого — атмосферный V8, механическая 6-ступенчатая коробка передач с открытой кулисой и почти полное отсутствие электроники.

До Blackbird в истории американской компании Hennessey Special Vehicles было два гиперкара — Venom GT и Venom F5. Первый, представленный в 2010 году, являлся инфернальным Lotus Exige на стероидах и был пробой пера фирмы из Техаса, второй, дебютировавший в 2017-м, создавался ради мощности, предельной скорости и яркости ощущений: у Venom F5 более 1800 «лошадей» под капотом (у последних модификаций мощность на биотопливе E85 и вовсе около 2060 л. с.) и возможность развить максимальную скорость порядка 482 км/ч.

Hennessey Venom GT, Hennessey Blackbird и Hennessey Venom F5 Revolution Evo Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Blackbird воплощает прямо противоположную логику: во главе угла — не рекордные цифры, а уровень связи между водителем, машиной и дорогой. Атмосферный мотор, «механика», каноничный привод на заднюю ось, лёгкий карбоновый кузов и салон без единого экрана — таков рецепт нового гиперкара из США.

Hennessey Blackbird и Lockheed SR-71 Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Основатель и генеральный директор компании Джон Хеннесси описывает Blackbird не как продолжение истории бренда, а как начало новой для Hennessey Special Vehicles главы: неожиданный на первый взгляд шаг, который на деле полностью соответствует тому, чего от компании давно ждали клиенты. При этом создатели прямо называют Blackbird частью «механической трилогии» гиперкаров с «ручкой».

Lockheed SR-71 Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

По словам топ-менеджера, с самого начала проект подчинялся одной простой идее — подарить максимально аналоговый и эмоциональный опыт в каждый момент управления автомобилем, а не только на пределе его скорости. А в целом новое купе бросает вызов современным тенденциям делать сверхмощные гибриды, напичканные до отказа электроникой.

Самолёт как ориентир

За внешний облик Blackbird отвечал директор по дизайну Нейтан Малиник. Цель дизайнеров заключалась в балансе между элегантностью и агрессией, красотой и функциональностью. Старший дизайнер компании Брайсен Хиклин, в свою очередь, отмечал, что в салоне механическая тактильность специально сочетается с продуманной роскошью, чтобы каждое взаимодействие с машиной ощущалось как подлинная связь с техникой, а вместительный багажник и высокий уровень комфорта поощряли долгие путешествия за рулём нового гиперкара.

Hennessey Blackbird — вид спереди Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Название и весь имидж Blackbird отсылают к стратегическому сверхзвуковому самолёту-разведчику ВВС США Lockheed SR-71 Blackbird, особенностью которого являются высокая скорость и высота полёта, благодаря которым основным манёвром уклонения от ракет было ускорение и набор высоты. По состоянию на сегодняшний день, «Чёрный дрозд», эксплуатация которого началась в 1966 году и продолжалась вплоть до 1998-го, остаётся самым быстрым пилотируемым серийным самолётом в мире.

Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Hennessey Blackbird славу не посрамил, заимствовав у легендарного самолёта не только имя, но и мощность, и дизайн-философию машины: удлинённые пропорции, плавные поверхности кузова и характерную резкую линию-выступ по борту, повторяющую место стыка верхней и нижней поверхностей планера SR-71.

Самая наглядная отсылка к самолёту — активные вертикальные стабилизаторы на корме. Они автоматически раскрываются на скорости около 115 км/ч и встают под углом ±71 градус — цифры выбраны неслучайно и напрямую перекликаются с обозначением самолёта SR-71. При этом стабилизаторы можно раскрыть вручную на любой скорости, чтобы улучшить не только аэродинамику, но и произвести впечатление на окружающих необычным шоу.

Hennessey Blackbird — вид сбоку Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Ещё одна деталь родом из авиации — ромбовидные счетверённые патрубки выхлопной системы. Их форма повторяет сопло ракетного двигателя экспериментального самолёта Веll X-1, на котором 14 октября 1947 года лётчик ВВС США Чак Йегер впервые в истории преодолел скорость звука, разогнавшись до 1066 км/ч на высоте 12 200 метров. Авиационные мотивы разбавлены отсылками из мира больших гонок — боковины кузова напоминают понтоны болидов Формулы-1, тогда как передние крылья явно вдохновлены прототипами класса LMP1.

Счетверённые патрубки выхлопной системы Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Атмосферный V8 без турбин и гибрида

Сердцем Blackbird стал совершенно новый атмосферный V8 объёмом 6,2 литра, разработанный вместе с инженерной компанией Ilmor Engineering. Hennessey рассчитывает получить около 860 л. с. при максимальных оборотах свыше 9000 об/мин. По заявлению компании, это должен быть самый мощный и самый высокооборотистый атмосферный V8 среди серийных дорожных автомобилей.

Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Отказ от наддува и гибридной надстройки стал сознательным выбором техасцев, которые не стали внедрять в силовую установку ничего, что могло бы нарушить прямую связь между педалью газа и ведущими задними колёсами. Разгон с 0-100 км/ч должен занимать 2,5 секунды, а максимальная скорость заявлена на уровне около 355 км/ч. Но всё зависит от мастерства водителя и того, как ловко он совладает с 6-ступенчатой механической коробкой передач — ни «автомата», ни роботизированной коробки в списке опций нет.

Отдельно Hennessey отметила партнёрство с Pennzoil, которая подготовила для Blackbird особые смазочные материалы, разработанные для защиты высокофорсированных атмосферных моторов при экстремальных оборотах.

Hennessey Blackbird — вид сзади Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Карбоновый монокок и масса меньше 1360 кг

Несущая структура Blackbird — полностью карбоновый монокок собственной разработки Hennessey, кузовные панели тоже выполнены из карбона. Компания целится в снаряжённую массу менее 3000 фунтов (около 1360 кг) — немного для гиперкара с почти девятью сотнями «лошадей» под капотом.

Подвеска адаптивная, с разными вариантами настроек жёсткости, в базе — шины Michelin Pilot Sport Cup 2 на эксклюзивных по дизайну дисках. Несмотря на подчёркнуто аналоговый характер машины, за счёт антипробуксовочной системы и ABS инженеры обещают предсказуемое поведение на дорогах, что важно для клиентов, не имеющих опыта управления гоночной техникой.

Салон без единого экрана Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Пожалуй, самое неожиданное решение Blackbird скрыто не под капотом, а находится в салоне. Hennessey полностью отказалась от экранов. Нет ни цифровой приборной панели, ни дисплея мультимедийной системы, да даже от кнопок на руле американцы отказались!

Руль и приборная панель Hennesey Blackbird Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Центральный элемент интерьера — крупный аналоговый тахометр, что важно для атмосферного мотора в связке с механической коробкой передач. Её открытая кулиса, физический ключ зажигания и минимум органов управления в салоне задают соответствующий настрой и намекают, что всё внимание человека за рулём должно быть сконцентрировано на самом процессе управления автомобилем.

Современные технологии при этом никуда не делись — они просто спрятаны. Инженеры предусмотрели интеграцию со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto. Гаджет крепится в специальный держатель, а премиальная аудиосистема позволяет прослушивать музыку и получать команды навигации. Интересно другое — сами по себе протоколы создавались для того, чтобы управлять мобильным устройством со штатной мультимедиа автомобиля, а сейчас предложено коммуницировать с машиной через экран гаджета…

Рулевая колонка Hennesey Blackbird Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Из авиационных отсылок в салоне — компас в стандартной комплектации и опциональные часы на передней панели, а также обшитая кожей передняя панель, на которой есть отсылки и к Lockheed SR-71 Blackbird (силуэт формирует панель приборов при взгляде на неё через лобовое стекло), и к Веll X-1 (дефлекторы вентиляции, часы и управление климатом повторяют очертания квартета выхлопных труб и гиперкара, и самолёта).

Опционально доступна панорамная крыша Sky Glass асимметричной сужающейся формы, повторяющей очертания фонаря кабины SR-71, а дополнительное остекление в задней части салона и над моторным отсеком делает интерьер ещё светлее. О практичности тоже не забыли — под передним капотом помещаются два чемодана для ручной клади, предусмотрены отсеки в задних крыльях и места для мелочей в салоне, а также четыре подстаканника и лоток для мелких вещей на торпеде. Общего пространства в салоне, доступ в который открывают распахивающемся вверх двери типа «крыло чайки», к слову, больше, чем в Venom F5.

Салон Hennesey Blackbird Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Гиперкар для путешествий на 1300 км в день

Blackbird изначально проектировался не только для спринтов по гоночному треку, но и для дальних поездок. Интересно, что Hennessey Special Vehicles заявляет 1287 км, которые можно легко преодолеть за рулём гиперкара в течение дня. Обычно подобных цифр автопроизводители не заявляют, но тут она появилась.

Увеличенная по сравнению с Venom F5 площадь остекления, более просторный салон, адаптивная подвеска с комфортными установками, повышенное внимание к шумо- и виброизоляции, а также продуманное багажное пространство делают Blackbird вполне подходящим на роль «гран-туризмо». Иначе говоря, американская компания намеренно ушла от образа утилитарного гиперкара и фактически вышла в новый для себя сегмент рынка.

Сиденья Hennesey Blackbird Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Производство, цена и дебют

Всего будет построен 71 экземпляр Hennesey Blackbird — разумеется, ещё одна отсылка к SR-71. Цена стартует от $ 2,5 млн без учёта налогов. Каждая машина будет собираться в Силе — городе в Техасе, где расположена штаб-квартира Hennessey Special Vehicles.

Ещё до официального публичного дебюта, который запланирован на 14 августа на фестиваль The Quail в Калифорнии, больше двух третей всего тиража оказалось распределено между клиентами до того, как первая информация о Hennessey Blackbird стала публичной.

Фото: Hennessey Special Vehicles LLC

Старт производства намечен на 2029-2030 годы, а следом начнутся и поставки покупателям. По срокам это совпадает с постепенным сворачиванием выпуска Venom F5, который, как ожидается, покинет рынок примерно в 2028 году, так что Blackbird станет следующей моделью в линейке компании.