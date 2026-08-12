5 гонщиков, которые ближе всего к уходу из Формулы-1. Среди них победители Гран-при

Трансферный рынок Формулы-1 потихоньку оживает. То и дело генерируются слухи о том или ином переходе. На основе инсайдов уже сегодня можно выделить пятёрку пилотов, которые в ближайшей перспективе могут покинуть чемпионат. Пробежимся по каждому персонально.

Эстебан Окон – контракт до конца 2026 года

Едва ли не самый явный кандидат на потерю места в пелотоне. Эстебан и в прошлом году не очень-то уверенно смотрелся на фоне дебютанта Бермана. А в этом году менее опытный напарник просто разносит француза: 18:3 по очкам и 8:3 в квалификационной дуэли.

Некогда перспективный Окон явно находится в кризисе. После Гран-при Майами бразильская журналистка Джулиана Серасоли сообщала, что в «Хаасе» настолько недовольны результатами Эстебана, что готовы расстаться с ним уже в этом году.

Насчёт увольнения по ходу текущего сезона Серасоли, вероятно, перегибает. Но то, что с Оконом не продлят истекающий в конце 2026-го контракт, вполне реально. Тем более что такая информация исходит от разных источников.

Среди главных кандидатов на место Эстебана называют протеже «Тойоты» Рё Хиракаву (к 32 годам нет опыта выступлений в Ф-1) и действующего чемпиона Формулы-2 Леонардо Форнароли. Ещё на подхвате есть Джек Дуэн и Юки Цунода. Ранее в списке фигурировал юниор «Феррари» Рафаэл Камара, но позже некоторые инсайдеры исключили его из списка потенциальных новичков «Хааса».

Что же до Окона, то, по слухам, у него есть возможность уйти в «Астон Мартин» на место резервного пилота – с возможностью стать боевым гонщиком в 2028 году. А вероятным это станет только если Лоуренсу Строллу надоест мучить сына. Ведь даже в случае ухода Алонсо в «Альпин», в «Астон Мартин» скорее предпочтут Карлоса Сайнса, который не прочь покинуть бедовый «Уильямс».

Нико Хюлькенберг – контракт до конца 2027 года

В конце 2027-го Нико будет уже 40, и прощание с возрастным гонщиком было бы логичным шагом со стороны «Ауди».

Немецкой команде был необходим опытный гонщик, который сможет дать адекватную обратную связь инженерам при разработке и доработках машины новой технической эры. С этой точки зрения нахождение Нико в «Ауди» более чем оправданно.

А что по результатам на трассе? В прошлом году Хюлькенберг действительно выглядел как лидер команды. Но в этом сезоне былого преимущества перед Бортолето и близко нет. Три финиша в очках против одного в пользу Габи, который выступает в Ф-1 всего второй год.

А там ведь ещё вовсю рвётся в «Королевские гонки» юниор «Ауди» Фредди Слэйтер – один из главных талантов поколения. На данный момент британец лидирует в чемпионате Ф-3. И если в следующем году он возьмёт титул в «двушке», наверняка ему отдадут место боевого пилота.

При этом отсутствуют какие-либо слухи об интересе к Хюлькенбергу от других команд Ф-1. Поэтому существует немалая вероятность, что следующий сезон станет для Нико последним в «Королевских гонках».

Лиам Лоусон – контракт до конца 2026 года

Нельзя сказать, что к Лиаму есть конкретные претензии. Он стабильно набирает очки и упорно борется с Гасли за звание «лучшего из остальных» (гонщика, не выступающего за команду из топ-4).

Напарника Лоусон тоже опережает, но при этом не то чтобы громит – и это ключевой момент. К моменту дебюта Арвида Линдблада в Ф-1 новозеландец провёл в чемпионате 35 гонок – полтора сезона в совокупности. С учётом этого бэкграунда «просто опережать» новичка может быть недостаточно, чтобы остаться в младшей команде «быков». Всё-таки в «Рейсинг Буллз» берут гонщиков на вырост – тех, кто в теории может дорасти до «Ред Булл».

И Линдблада на данный момент вполне можно представить в главной команде через пару лет. А вот Лоусона… Лиам ведь уже выступал в «Ред Булл»: провалил старт прошлого сезона и был сослан в «Рейсинг Буллз» после второго этапа.

Лиам Лоусон вполне заслуживает места в Ф-1, но обстоятельства против Фото: Clive Mason/Getty Images

Понятно, что неудачи напарников Ферстаппена нужно рассматривать в отдельной плоскости, учитывая специфику машины, которую проектируют так, что, кроме Макса, на ней никто толком ехать не может. Но помните ли вы хоть одного гонщика, вернувшегося в «Ред Булл» после ссылки в младшую команду? Подсказка: таких пилотов попросту не существует.

Поэтому и Лиама в «Ред Булл» мы едва ли увидим. А смысл «быкам» держать в «Рейсинг Буллз» пилота без перспективы выступления за главную команду? Тем более когда в академии есть летящий к чемпионству в Формуле-2 Никола Цолов.

Вероятно, именно ради болгарина Лоусона и высадят из кокпита. В теории к новозеландцу может возникнуть интерес у других команд, но только в теории. Потенциально свободных мест в пелотоне мало, а главными претендентами на них называют других гонщиков. Опять же, «Ред Булл» обычно слишком поздно освобождает своих воспитанников от обязательств – когда места везде уже заняты. Хотя Лиам прекрасно подошёл бы на роль сменщика Окона.

Серхио Перес – контракт до конца 2026 года

Самый неожиданный кандидат на потерю места в пелотоне. Опытный, в меру быстрый, со спонсорами, да ещё и выступает за откровенного аутсайдера с непонятными перспективами прогресса.

Но у Переса заканчивается контракт в конце этого года, а «Кадиллаку» нужно найти место для Рафаэла Камары, о переходе которого, по информации инсайдеров, уже ведутся переговоры. Зачем американской команде молодой гонщик без опыта? Как минимум за предоставление места юниору «Феррари» можно получить скидку на двигатели – по такой же схеме Берман выступает за «Хаас».

Так и получается, что именно срок действия контракта ставит Переса под удар. В то же время есть информация, что менеджмент Чеко уже пытается договориться о переходе в «Уильямс» (на место Сайнса). Однако и тут мексиканцу ничего не гарантировано.

В случае трансфера Алонсо в «Альпин» освобождается Колапинто, которого называют главным претендентом на место в команде из Гроува. У Франко тоже со спонсорами полный порядок, поэтому выиграть конкуренцию Серхио будет непросто.

Валттери Боттас – контракт до конца 2027 года

Боттас тоже рискует остаться без команды, пусть и на год позже, чем напарник. На первое время «Кадиллак» намеренно выбрал опытную пару пилотов. Всё-таки при разработке машины с нуля важно получать максимально точные данные от гонщиков.

Но в долгосрочной перспективе Валттери «Кадиллаку» вряд ли интересен. И если Переса высадят ради Камары, то Боттас, скорее всего, греет место американскому гонщику, которого так хочет видеть в команде General Motors.

Долгое время практически безальтернативным виделось подписание Колтона Херты на позицию местного пилота. Однако недавно стали говорить об интересе «Кадиллака» к другому американцу Уго Угочукву, который в этом году борется за титул в Формуле-3.

Боттас не настолько быстр и привлекателен в медийном плане, чтобы заставить боссов «Кадиллака» отказаться от идеи подписания американского гонщика. А продолжить карьеру в других командах Валттери вряд ли удастся. Уже два года назад он был неинтересен конюшням Ф-1, а с тех пор его акции как пилота точно не выросли.