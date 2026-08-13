Посмотрим, вернётся ли триколор у Шварцмана и компании. А для «КАМАЗ-мастер» ничего не меняется.

Российские гонщики — снова с флагом, гимном и без ограничений! Что это в реальности даст?

13 августа стало известно, что Международная автомобильная федерация ФИА сняла все ограничения с российских и белорусских гонщиков, наложенные вскоре после начала СВО. Больше никакого нейтрального статуса и необходимости подписывать ради участия спорные юридические бумаги, в преамбуле к которым сама федерация осуждает действия России. Но значит ли это, что российский автоспорт резко начнет цвести и пахнуть на международном уровне? Не всё так однозначно.

Что решила ФИА

«После консультаций Всемирный совет по автоспорту решил пересмотреть чрезвычайные меры ФИА. Российским и белорусским пилотам, национальным командам, отдельным участникам соревнований и официальным лицам разрешается участвовать в международных/зональных соревнованиях без каких-либо ограничений. Требование о подписании обязательства о нейтралитете больше не применяется.

На международных/зональных соревнованиях разрешается демонстрация российских и белорусских национальных символов, цветов и флагов (на форме, оборудовании и автомобиле), а также исполнение их гимнов».

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Теперь все гонщики поедут с триколором?

Хороший и не слишком-то однозначный вопрос. Очевидно, что выступавшие под нейтральным флагом вернут триколор, как только решат все юридические формальности. В частности, этого можно ждать от участников ралли-рейдов, где чаще всего пилоты платят из собственного кармана и, соответственно, не зависят от спонсоров и политики.

Но многие российские пилоты выступали не под нейтральным флагом, а под флагами других стран, получая в них гоночные лицензии — Италии, Кыргызстана и так далее. И вот тут вопрос, как быстро пойдёт обратная «миграция».

Во-первых, как обратил внимание автоспортивный менеджер Пётр Алёшин, у некоторых гонщиков иное спортивное гражданство может быть зафиксировано в контрактах — так что придётся доехать нынешний сезон как есть.

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Во-вторых, не стоит исключать, что кому-то из пилотов возвращение триколора покажется излишне рискованным шагом. Например, команда готова работать с «итальянцем» или нейтральным, но всё ещё падает в обморок от бело-сине-красного флага на машине или подиуме. Либо на подобное намекают спонсоры. Ну, или организаторы чемпионата шепчутся, что могут возникнуть проблемы с попаданием в какую-то страну, которая прежде делала вид, что никакого россиянина нет, раз на комбинезоне у него другой флаг.

Соответственно, посмотрим, особенно с 2027 года, под какими флагами поедут Роберт Шварцман (сейчас — Израиль, слухи отправляют в заводскую команду «Пежо» в ЧМ по гонкам на выносливость), Даниил Квят (Италия, японская Super GT), Никита Бедрин (Италия, GB3 и роль резервиста «Пенске» в Формуле-Е) и так далее. По тому же Бедрину непонятно, повысит ли нынешнее решение ФИА его шансы попасть в Ф-Е уже в качестве боевого гонщика. С одной стороны, словно бы пошёл сигнал не считать россиян «людьми второго сорта», с другой — кто знает, как на это смотрят команды, спонсоры и организаторы серии.

Ну и нет больше препятствий для тех, кто ранее категорически выступал против «нейтральных» гонок без гимна и флага — к этой категории можно отнести чемпиона «Дакара» Сергея Карякина и чемпиона мира по гонкам на выносливость Романа Русинова.

Роберт Шварцман в последние годы выступал под флагом Израиля Фото: James Gilbert/Getty Images

Какие ограничения сохранились

Со стороны ФИА запрет один: «Проведение международных/зональных соревнований на территории России и Беларуси запрещено до дальнейшего уведомления».

С соревнованиями — условным Гран-при России Формулы-1 и так далее — понятно, но не стоит считать, что для пилотов или тем более команд не остаётся никаких препятствий. Например, не исключён такой банальный случай, как отказ в выдаче визы — условная Эстония может не пустить на этап чемпионата мира по ралли «болгарина» Николая Грязина.

Что касается команд, то обязательно держать в уме разнообразные санкции против их владельцев, титульных спонсоров и так далее. К примеру, под различными санкциями находится президент Российской автомобильной федерации и основатель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг. Соответственно, большой вопрос, имеет ли сейчас программа возможность поддерживать выступления российских гонщиков в европейских «формулах». А от этого зависит, появятся ли снова хотя бы теоретические претенденты на попадание в Формулу-1 – без СМП мало кто осилит подъём по формульной лестнице.

Наконец, отдельные чемпионаты пусть и не препятствуют выступлениям российских и белорусских гонщиков, однако по-прежнему сохраняют другие ограничения. В частности, пока нет намёков, что Формула-1 откажется от запрета на продажу телевизионных трансляций в Россию. Да о чём говорить, если с российским IP нельзя читать официальный сайт Ф-1 и смотреть практически все ролики на её YouTube-канале.

Президент РАФ Борис Ротенберг остаётся под санкциями Фото: РИА Новости

А что там с «КАМАЗ-мастер» и «Дакаром»?

Увы, для камазовцев, равно как и их белорусских конкурентов из «МАЗ-СПОРТавто», ничего не изменилось. Гонщики и прежде могли выступать на «Дакаре», просто теперь смогут делать это с флагом и гимном. Но вот грузовиков в их распоряжении нет: заводы «КАМАЗ» и «МАЗ» остаются под санкциями Евросоюза. И пусть «Дакар» проводится в Саудовской Аравии, но организуют его французы, которые точно не допустят выступления санкционной техники.

В 2021 году мазовцы пробовали обойти запрет, заявляясь не от завода, а от белорусской федерации, но из этой затеи ничего не вышло. Так что тут остаётся ждать отмены санкций либо послаблений-исключений. Наконец, можно попробовать посудиться, однако вряд ли стоит рассчитывать на позитивный исход.

Что в итоге: