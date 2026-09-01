С российских гонщиков сняты все ограничения. Но есть ли у кого-нибудь шанс попасть в Ф-1?

13 августа 2026 года ФИА сняла все ограничения с российских и белорусских гонщиков. Стало быть, наши пилоты теперь могут соревноваться под флагом родного государства.

Самое время вспомнить, в каких международных формульных сериях сегодня выступают российские пилоты – и у кого из них есть хотя бы призрачные шансы попасть в Ф-1.

Никита Бедрин (20 лет) — GB3

Последний на сегодня российский гонщик, выступавший в чемпионате из вертикали Ф-1. Никита откатал два полноценных сезона в «трёшке», но возможности продвинуться вверх по формульной лестнице не было. Пришлось идти на понижение в первенство ФРЕКа, где он и провёл прошлый год.

Надолго в «регионалке» Бедрин не задержался: сезон-2026 Никита проводит в британском первенстве GB3. Текущая кампания может стать для россиянина самой успешной в карьере. За три этапа до конца чемпионата Никита уверенно лидирует в личном зачёте.

При этом нельзя сказать, что титул в GB3 даст большой импульс карьере Бедрина. После «британской формулы» обычно идут на повышение в Ф-3, но как раз таки оттуда Никита ушёл из-за отсутствия необходимого бюджета.

Что дальше?

Как обычно, всё упирается в финансирование – возвращаться в Ф-3 большого смысла нет, а за место в Ф-2 придётся заплатить ещё больше. Вероятно, Никита выберет альтернативный путь развития карьеры. Например, попытается попасть в Формулу-Е.

Не будем забывать, что россиянин в прошлом году был зачислен в программу развития DS PENSKE из чемпионата «электричек». DS Automobiles, правда, выходит из проекта, но на место французской компании наверняка придёт другой производитель. Так что вариант с Ф-Е для Бедрина по-прежнему жив.

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Александр Абхазава (19 лет) — ФРЕК

Сразу сделаем оговорку, что Александр, хоть и родился в Москве, но сегодня проживает в Алма-Ате и называет себя казахстанским пилотом. Кроме того, его отец – крупный бизнесмен, а в прошлом конструктор гоночных машин Шота Абхазава – отказался от российского гражданства ещё в 2021 году. Поэтому вообще не факт, что Александр будет выступать под триколором.

Но сказать пару слов про него всё равно стоит. Как минимум потому что сегодня Абхазава максимально близок в вертикали Формулы-1. Прямо сейчас он проводит весьма неплохой сезон во ФРЕКе: дважды финишировал в топ-3, а за два этапа до финиша чемпионата занимает шестое место в личном зачёте.

Что дальше?

Если верить инсайдам, у Александра есть неплохие шансы пойти на повышение в Формулу-3. Редактор медиаплатформы Feeder Series Персеваль Вульфф прогнозирует Абхазаве место в пелотоне Ф-3 в следующем году – в команде DAMS. Другой инсайдер отправляет молодого гонщика в AIX.

То есть два независимых источника включили Абхазаву в предполагаемый состав участников следующего сезона Формулы-3.

Александр Абхазава Фото: FIA FREC

Кирилл Куцков (18 лет) — GB3 / Итальянская Ф-4

В 2023 году Кирилл стал чемпионом мира по картингу в категории OK – первым из россиян. Тогда казалось, что Куцков – едва ли не главная надежда нашего автоспорта. Но прошло почти три года, и пока что россиянин даже не начал реализовывать свой высоченный потенциал. Причина – деньги, а точнее, их отсутствие.

К сожалению, карьера Куцкова попала в жернова мировой политической обстановки. По словам отца Кирилла, на гала-церемонии ФИА в 2023-м Кристиан Хорнер ему прямым текстом сказал, что попасть в программу поддержки «Ред Булл» Кириллу мешает паспорт. «Как только у вас появится другой паспорт, звоните, возьмём в «Ред Булл», – слова тогдашнего руководителя «Ред Булл».

Думаю, не нужно объяснять, как попадание в академию «быков» помогло бы Куцкову продвигаться вверх по юниорским сериям. При этом и в России с поиском финансирования у отца Кирилла возникали проблемы.

«Сейчас всё упирается в такую формулировку: «Мы бы дали [финансирование], но он же гоняется в недружественных странах», – рассказал в интервью «Чемпионату» Илья Куцков в 2024 году.

После титула в картинге Куцков стал вице-чемпионом чешской Ф-4, а после – провёл не лучший сезон в итальянской «четвёрке». Кампанию 2026 года Кирилл начал в GB3, но покинул чемпионат после второго этапа. Чуть позже он в качестве тест-пилота присоединился к команде Alpha 54 Racing из итальянской Ф-4 и даже провёл три гонки на этапе в Муджелло.

Что дальше?

Если учитывать, что по ходу текущего сезона Кирилл пошёл на понижение, ситуация с финансированием, очевидно, непростая. При этом Илья Куцков говорил, что они не будут зацикливаться на открытых колёсах – в качестве альтернативы рассматривают классы LMP2/LMP3 в чемпионате ELMS. Как показал Владислав Ломко, при нехватке финансирования продолжение карьеры в «формулах» ELMS может стать неплохим вариантом. При успешном выступлении в LMP2 есть шанс попасть в класс «гиперкаров» серии WEC.

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Тимур Шагалиев (15 лет) — Китайская Ф-4

Тимур стал первым гонщиком, вернувшим российский флаг в международном чемпионате. На этапе в Чэнду уроженец Екатеринбурга выступал уже с триколором на болиде.

Текущий сезон Шагалиев проводит в китайском первенстве Формулы-4. Дела у россиянина идут неплохо – он часто финиширует в топ-3 и периодически побеждает. За два этапа до конца сезона Тимур вышел в лидеры личного зачёта.

Что дальше?

Китайский чемпионат во вселенной Формулы-4 котируется относительно низко – даже по сравнению с другими азиатскими «четвёрками». Поэтому если Тимур планирует строить карьеру в мировых гонках, обязательно придётся ехать в более конкурентоспособные европейские «молодёжки».

Максимилиан Попов (18 лет) — ФРЕК

Попов относительно неплохо провёл прошлый сезон в итальянской Формуле-4, заняв шестое место (пусть это и был его второй год в серии). В 2026-м он соревнуется в первенстве ФРЕКа.

Максимилиан намного сильнее партнёров по «Трайденту», но на постоянной основе бороться за высокие места пока что не получается. За два этапа до конца сезона Попов занимает 12-е место. При этом были у Максимилиана и весьма успешные гонки – в Спа он одержал первую победу на уровне «региональных формул».

Что дальше?

Самый перспективный вариант после выступлений во ФРЕКе – Формула-3. Всё упирается в финансирование. Опять же, если не зацикливаться на Ф-1, появляются варианты в «кузовах», где намного проще продвигаться по карьерной лестнице – как минимум с точки зрения финансов.

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Подытожим. Само по себе снятие ограничений ФИА с российских гонщиков появлению новых Квятов и Петровых вряд ли поспособствует. Очень многое будет зависеть от желания и возможности международных организаций сотрудничать с россиянами. Судя по всему, пока что команды Ф-1 не готовы брать в свои академии наших пилотов.

Ещё одна проблема – вероятное отсутствие возможности у коллективов из юниорских серий брать деньги у главной гоночной программы поддержки России SMP Racing. Основатель проекта Борис Ротенберг находится под персональными санкциями ЕС, поэтому европейским организациям банально опасно получать финансирование от SMP.

Так и получается, что российские гонщики в плане развития карьеры могут рассчитывать только на своих родителей и редких частных спонсоров. Представительство России в юниорских сериях отлично иллюстрирует всю сложность ситуации.

Впрочем, если условный «ПСЖ» или «Монако» готовы сотрудничать с россиянами, может, и гоночные команды со временем изменят свою позицию…