Важнейшие дуэли развязки сезона и борьба без тормозов. Самые яркие моменты финала RDS GP

Судьба чемпионства в Гран-при Российской Дрифт Серии 2026 года решилась на Moscow Raceway. Новый обладатель титула мог быть определён ещё в квалификации, но в итоге всё решилось в полуфинале, и победителем сезона стал пилот, который к финалу подошёл на третьей строчке личного зачёта!

Всё дело в том, что лидер турнирной таблицы Томми Кайли на шестой этап RDS GP не приехал. Ирландский пилот, который дебютировал в Российской Дрифт Серии в