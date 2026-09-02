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Самые яркие моменты шестого и финального этапа RDS GP 2026 на Moscow Raceway, Антон Козлов — чемпион сезона

Важнейшие дуэли развязки сезона и борьба без тормозов. Самые яркие моменты финала RDS GP
Михаил Дубовский
Лучшие моменты 6-го этапа RDS GP
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Лидер чемпионата внезапно не явился на этап на Moscow Raceway.

Судьба чемпионства в Гран-при Российской Дрифт Серии 2026 года решилась на Moscow Raceway. Новый обладатель титула мог быть определён ещё в квалификации, но в итоге всё решилось в полуфинале, и победителем сезона стал пилот, который к финалу подошёл на третьей строчке личного зачёта!

Всё дело в том, что лидер турнирной таблицы Томми Кайли на шестой этап RDS GP не приехал. Ирландский пилот, который дебютировал в Российской Дрифт Серии в