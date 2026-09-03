«Феррари» выступит в раскраске машины 30-летней давности. Гонщики называли её дерьмом

F310 была худшей машиной «Скудерии», на которой выступал Михаэль Шумахер, но она стала началом эпохи.

На предстоящем в эти выходные Гран-при Италии «Феррари» будет выступать в особой ливрее, посвящённой 30-летию первой победы Михаэля Шумахера в Монце, одержанной в цветах «Скудерии». Её немец завоевал за рулём F310 — самой слабой «Феррари», на которой когда-либо гонялся. Однако именно эта машина в итоге послужила фундамен