Жёсткая авария «Феррари» на фоне напряжённой дуэли «Мерседесов». Каким был Гран-при Италии

Квалификация Формулы-1 в Монце завершилась сенсационной победой представителя «Альпин» Пьера Гасли, но побороться за победу француз предсказуемо не смог. Гонка в Монце превратилась в напряжённую дуэль Андреа Кими Антонелли, прорвавшегося с 19-го места, и Джорджа Расселла, который фактически проехал всю гонку на одном комплекте резины. Какое-то время темп «Мерседесов» поддерживал Макс Ферстаппен, а тройка лидеров держалась плотной группой, но в итоге нидерландец отстал от соперников. Ну, а самым запоминающимся моментом стал провал «Феррари» — Шарль Леклер уже во втором повороте выдавил в гравий Льюиса Хэмилтона, а на третьем круге разбил машину в «Параболике». Это, к слову, была уже не первая авария Шарля в этом повороте…
Главные события заезда Формулы-1 и гонок поддержки — в лайве «Чемпионата».
На этом наш рассказ о Гран-при Италии, но сезон Формулы-1 продолжится уже через неделю, когда на новейшей трассе «Мадринг» состоится Гран-при Испании. Спасибо, что следите за событиями вместе с нами!
В общем зачёте отрыв Андреа Кими Антонелли от Джорджа Расселла вырос до 66 очков. Идущий третьим Льюис Хэмилтон теперь отстаёт на 76 баллов. Следом по-прежнему Ландо Норрис, Шарль Леклер и Макс Ферстаппен. Все позиции в общем зачёте остались неизменны.
Общий зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 267 очков.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 201.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 191.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 171.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 155.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 127.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 116.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 71.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 51.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 29.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 21.
13. Оливер Берман («Хаас») — 18.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 6.
16. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 3.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 3.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 122 очка, в то время как «Макларен» немного подтянулся к «Скудерии» и сократил отставание до 59 очков.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 468 очков.
2. «Феррари» — 346.
3. «Макларен» — 287.
4. «Ред Булл» — 204.
5. «Рейсинг Буллз» — 75.
6. «Альпин» — 62.
7. «Хаас» — 21.
8. «Ауди» — 16.
9. «Уильямс» — 11.
10. «Астон Мартин» — 3.
11. «Кадиллак» — 0.
Комментарии призёров
Андреа Кими Антонелли: «Я не ожидал такого результата, невероятно, я так счастлив. Я и представить себе не мог, что займу первое место. Но мы справились, и я очень-очень счастлив. Момент, когда я выехал в гравий, был немного пугающим. Место заканчивалось, но я думал, что смогу вписаться в поворот. И как только я коснулся гравия, машину просто понесло прямо. Я подумал, что потерял свой шанс. Но, к счастью, обошлось, у нас по-прежнему был высокий темп, и мы добились победы. После второго рестарта я понял, что у меня есть шанс на победу. Но борьба с Джорджем была очень сложной — оторваться от соперника с таким мощным слипстримом непросто. Эта победа — мечта, ставшая явью. Но я бы не смог добиться её без своей команды и своей семьи. Мы упорно работали ради этого, но сегодня расслабимся и отметим».
Джордж Расселл: «Поздравляю Кими, невероятный результат для него. Я в начале гонки поглядывал на экраны и видел, что он идёт уже пятым, четвёртым. Я сразу понял, что он будет бороться за победу. У нас поначалу всё было хорошо, но ближе к концу шины стали изнашиваться. Я же проехал фактически всю гонку на одном комплекте «харда». Я приму этот результат. Уикенд прошёл куда позитивнее, чем последние этапы перед летним перерывом, и именно этого я в первую очередь хотел добиться. Но, разумеется, я бы предпочёл быть на первом месте, а не на втором. Если честно, я думал, что во время VSC мы оба останемся на трассе, и был удивлён, когда увидел, что Кими едет в боксы. В любом случае, для нас обоих это была своего рода рулетка — никто в команде не знал, какая стратегия окажется лучше. Логично разделить стратегии между пилотами. Как бы то ни было, темп у Кими был великолепный».
Макс Ферстаппен: «Борьбы было много, я часто шёл в атаку — в том числе по внешней траектории. Дело в том, что на отрезке между вторым и четвёртым поворотом у нас возникали проблемы с энергией. В целом максимальная скорость сегодня не была нашей сильной стороной. Я старался бороться в группе лидеров как можно дольше, но соперники оказались слишком быстры для нас. Поэтому мне и приходилось идти в атаку — и в какой-то момент я промахнулся. После этого просто ехал в своём темпе. Рад занять третье место и вновь подняться на подиум».
Победа Антонелли с 19-го места! Норрис прошёл Пиастри
Финиш — и это потрясающая победа Андреа Кими Антонелли при старте с 19-го места! Причём с быстрейшим кругом под флаг!
Расселл остаётся вторым, на подиуме также Ферстаппен, а Норрис на финальном круге всё же опережает Пиастри — всего в 197 тысячных впереди! Далее в десятке Хэмилтон, Гасли, Линдблад, Колапинто и Цунода.
Антонелли всё же проходит Расселла
50-й круг — Антонелли опережает Расселла на прямой перед «Аскари»! И как-то Джордж сразу отстал от напарника… Это всё?
Антонелли ошибается при атаке на Расселла
Начало 49-го круга. Антонелли при атаке Расселла не вписывается в поворот и оказывается в гравии! Странная ошибка итальянца. Но у него ещё есть время снова догнать напарника…
За ними Ферстаппен сбросил с крыла Пиастри, и Оскара догнал Норрис.
1.7 между Расселлом и Антонелли в начале 47-го круга! И у Джорджа ещё и вибрации от колеса пошли…
45-й круг. Отрыв Расселла от Антонелли всего 4.2! Успеет ли Кими и догнать, и атаковать?
В споре за третье место Ферстаппен пропустил Пиастри, ошибся при контратаке и срезал первый поворот, но круг спустя всё же взял своё. А Норрис пока опережает Хэмилтона в споре за пятое место — кажется, у Льюиса слишком сдают шины.
41-й круг. Расселлу не будет штрафа за жёлтые флаги. Отрыв от Антонелли — 7.2. На последнем круге Кими отыграл четыре с половиной десятые…
Ферстаппен обошёл Пиастри за третье место, но Оскар пока ещё пытается контратаковать. А за ними так же плотно между Хэмилтоном и Норрисом.
Антонелли уже второй после пит-стопа
37/53. Антонелли легко обходит Пиастри — до Расселла 8.7. Насколько быстрее поедет Кими без слипстрима?
А Расселл всё-таки под расследованием судей за жёлтые флаги!
Расселл — 8.3 — Антонелли — 1.4 — Пиастри — 1.3 — Ферстаппен — 1.0 — Хэмилтон — 2.0 — Норрис — 5.2 — Гасли — 7.3 — Линдблад — 6.3 — Цунода — 3.5 — Колапинто.
35-й круг. Хэмилтон просто ошибается в первом повороте и пропускает вперёд Антонелли без борьбы. Кими в тройке, до Пиастри 1.7, до Расслела — 10.3. К слову, действия Джорджа под жёлтыми флагами больше не расследуют.
Хм-хм, судьи заметили, что Расселл мог нарушить режим жёлтых флагов… между тем Ферстаппен уже прошёл Норриса за пятое место. Дальше Макс и Кими перед ним гонятся за Хэмилтоном — там менее трёх секунд осталось пилоту «Мерседеса».
32/53. Расселл — 6.4 — Пиастри — 1.6 — Хэмилтон — 4.4 — Антонелли — 0.8 — Норрис — 0.5 — Ферстаппен — 1.9 — Гасли — 5.2 — Линдблад — 5.1 — Цунода — 6.5 — Колапинто — 1.2 — Бортолето — 0.4 — Берман.
30-й круг. Расселл — 5.4 — Пиастри — 1.5 — Хэмилтон — 5.3 — Норрис — 1.1 — Гасли… Его обходит Антонелли. Кими в 13.5 от напарника.
Колапинтон между тем так удачно воспользовался концом VSC, что разом прошёл и Бермана, и Бортолето, ворвавшись в десятку.
Антонелли и Ферстаппен едут в боксы! Оба были на «медиуме», всё логично. Кими и Макс возвращаются шестым и седьмым. Причём Антонелли снова на «медиуме», а Ферстаппен на «харде».
Виртуальный сейфти-кар из-за схода Стролла. Этим пользуются Хюлькенберг, Сайнс и Окон. Успеет ли ещё кто-то? Вот ещё два пилота «Кадиллака».
27-й круг. Новых атак со стороны Антонелли нет. И тут, кстати, важное напоминание: у Кими, Ферстаппена и Хэмилтона «медиум» — хватит ли его почти на всю гонку? Остальные в десятке на «харде». А, ну вот и Бортолето на «медиуме» опередил Бермана, войдя в топ-10.
Антонелли и Расселл ещё раз поменялись позициями, Джордж сейчас впереди. И тут Антонелли по радио сказали, что в «Мерседесе» хотели бы поставить на паузу йо-йо гонки и оторваться от Макса. Итальянец предсказуемо переспросил, почему так хотят сделать, когда позади именно он. Пока Ферстаппен всего в секунде от итальянца.
Расселл — 0.6 — Антонелли — 0.9 — Ферстаппен — 3.8 — Пиастри — 0.6 — Хэмилтон — 5.4 — Норрис — 1.2 — Гасли — 3.3 — Линдблад — 2.9 — Цунода — 7.1 — Берман — 1.5 — Бортолето — 1.3 — Колапинто — 1.2 — Хюлькенберг (у немца была какая-то ошибка, из-за которой Франко оказался впереди).
20-й круг. Расселл обошёл было Антонелли, но Кими контратаковал в конце первого сектора. Йо-йо гонки как они есть! А вот Ферстаппен пока отстал на полторы секунды.
Антонелли — 0.4 — Расселл — 1.5 — Ферстаппен — 3.6 — Пиастри — 0.7 — Хэмилтон — 3.6 — Норрис (всё же обогнал) — 0.4 — Гасли — 3.2 — Линдблад — 2.5 — Цунода — 5.4 — Берман — 2.6 — Бортолето — 0.5 — Хюлькенберг.
Антонелли — уже лидер!
18-й круг — Антонелли становится новым лидером гонки! Невероятно, хватило трети гонки на прорыв с 19-го места.
Пиастри вновь четвёртый после успешной атаки на Хэмилтона! Норрис и Гасли сражаются за шестое, пока Пьеру удалось контратаковать.
17-й круг. Антонелли проходит Ферстаппена за второе место. В борьбе за четвёртое место Хэмилтон сражается с Пиастри, но вроде бы сохраняет выигранную позицию.
Ферстаппен по радио вновь говорит, что задняя часть машины «сломана».
15/53. Расселл возвращает себе лидерство в «Курва Гранде»! Антонелли прямо за этим дуэтом. Пиастри, Хэмилтон, Гасли и Норрис все рядом. Топ-7 в четырёх секундах.
Далее в десятке Линдблад, Цунода и Берман. Потерявший темп Лоусон избавился от «харда» и идёт последним.
АНТОНЕЛЛИ УЖЕ ТРЕТИЙ! 13-й круг гонки всего.
Чуть позади Хюлькенберг обратно прошёл Лоусона и стал 11-м.
Ферстаппен — новый лидер!
Начало 12-го круга: Ферстаппен проходит Расселла на стартовой прямой! И одновременно за ними Пиастри проходит Хэмилтона, выходя на третью строчку. И тут же Льюиса обходит и Антонелли, он уже четвёртый! Как же много событий!
Сказка «Альпин» постепенно подходит к концу: Гасли за один круг пропускает Хэмилтона, Пиастри и Антонелли.
А вот Ферстаппен внезапно догнал Расселла благодаря быстрейшему кругу — между ними всего четыре десятые.
9/53. Расселл — 1.7 — Ферстаппен — 0.7 — Гасли — 0.4 — Хэмилтон — 0.8 — Пиастри — 0.8 — Антонелли — 0.4 — Норрис — 1.6 — Линдблад — 1.7 — Цунода — 0.4 — Берман — 0.9 — Лоусон.
Хэмилтон наседает на Гасли, чуть ранее Норрис намекал на атаку на Антонелли, но обошёлся без излишнего риска.
Рестарт: Антонелли уже шестой, Колапинто вылетает
И вот теперь всё-таки рестарт! Расселл защищает лидерство, Гасли второй, Колапинто временно вышел на третью строчку, но после контратаки Ферстаппена Франко чуть позже оказывается в гравии и откатывается далеко назад!
В итоге Расселл, Гасли, Ферстаппен, Хэмилтон, Пиастри, Антонелли!!! Норрис, Линдблад, Берман и Цунода замыкают очковую зону.
Рестарт! А нет, какая-то ошибка с процедурой рестарта, и будет ещё один прогревочный круг.
Проблема в Юки Цуноде — он криво встал на своей позиции. Видимо, японца ждёт штраф.
Гонщики возвращаются на трассу. Ферстаппен перешёл с «софта» на «медиум», а вот Расселл, Гасли, Колапинто, Пиастри, Норрис, Линдблад, Берма, Окон, Хюлькенберг на «харде»!
Хэмилтон перешёл с «софта» на «медиум».
Старт будет с места.
Объявили: рестарт гонки в 16:39 мск. Ждём информации, быть ли рестарту с места.
Пока нет информации о времени рестарта. Болид «Феррари» давно убрали, но сейчас восстанавливают отбойник в месте аварии в «Параболике».
Итак, положение гонщиков на момент остановки гонки: Расселл, Гасли, Ферстаппен, Колапинто (!), Пиастри, Норрис, Линдблад, Хэмилтон, Берман, Окон. Антонелли уже 12-й.
Леклер в отбойнике! А Расселл уже лидер
После первого круга Расселл спокойно опережает Гасли! Более того, Пьера обходит и Леклер, однако Шарль потратил энергию и затем пропускает и Гасли, и даже Ферстаппена!
В «Параболике» борются Леклер и Пиастри, Шарль не удерживает машину и врезается в отбойник! Шарль не пострадал… И у нас красные флаги!
Леклер выпихнул Хэмилтона на обочину
Старт! Гасли удерживает Расселла, Хэмилтон в первом повороте попробовал протиснуться мимо Леклера, но Шарль не оставил напарнику места на выходе! В итоге Хэмилтон откатывается в конец десятки!
Есть информация по стартовым комплектам шин, и тут интересно. Гасли и Расселл на «медиуме», Леклер, Хэмилтон и Ферстаппен на «софте», за ними Пиастри, Колапинто и Норрис снова на «медиуме». На «харде» — Цунода (15-й), Антонелли (19-й) и Алонсо (старт с пит-лейна).
На стартовой прямой автодрома в Монце отзвучал гимн Италии — предстартовые церемонии позади, всё готово к началу заездов.
Исполнение гимна перед стартом
Фото: Кадр из трансляции
Подробно следить за предстоящей гонкой мы будем в нашей онлайн-трансляции, а здесь сосредоточимся лишь на главных событиях заезда.
В «Пирелли» считают оптимальной в предстоящей гонке стратегию одного пит-стопа.
Оптимальные стратегии
Фото: Pirelli
40 минут до старта. Пит-лейн открыт, пилоты выезжают на установочные круги и занимают места на стартовой решётке.
Пилоты «Ауди» покидают пит-лейн
Фото: x.com/f1
Стартовая решётка
Час до старта гонки. С поул-позиции впервые в карьере стартует Пьер Гасли, а первый ряд с гонщиком «Альпин» разделит Джордж Расселл, один из фаворитов чемпионата.
На втором ряду стартового поля две «Феррари» — Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Пятым гонку начнёт Макс Ферстаппен, а бок о бок с ним располагается Оскар Пиастри — он накануне показал четвёртое время, но был оштрафован за блокировку Лиама Лоусона во втором сегменте.
Четвёртый ряд разделят Франко Колапинто и Ландо Норрис, следом за ними располагаются Арвид Линдблад и Габриэл Бортолето, в то время как лидер общего зачёта Андреа Кими Антонелли оштрафован за установку нового двигателя — итальянец будет стартовать лишь с 19-й позиции.
Стартовая решётка Гран-при Италии
Фото: FIA
Феттель за рулём болида «Феррари» 2002 года
Фото: Clive Mason/Getty Images
Тем временем Себастьян Феттель прокатился по трассе в Монце на «Феррари» F2002, одной из самых успешных машин в истории «Скудерии». На ней Михаэль Шумахер в 2002 году одержал 11 побед, пять раз занимал вторые места и однажды финишировал третьим. В том году немец закончил на подиуме все до единой гонки сезона и задолго до его окончания записал на свой счёт пятый чемпионский титул.
Напомним, что в этот уикенд «Феррари» выступает в особой раскраске в честь совсем другого болида…
Алонсо и Лоусон стартуют с пит-лейна
Фернандо Алонсо
Фото: Clive Mason/Getty Images
Два часа до старта Гран-при Италии. ФИА сообщает, что на машине Фернандо Алонсо заменены двигатель внутреннего сгорания, батарея и кинетический генератор, а потому испанец будет стартовать с пит-лейна. Кроме того, в «Ред Булл» изменили настройки подвески и заднего антикрыла болида Лиама Лоусона — новозеландец тоже начнёт заезд из боксов.
Алонсо должен был стартовать 18-м, и теперь его позиция переходит к Лэнсу Строллу, Андреа Кими Антонелли поднимается на 19-е место, а Александер Албон — на 20-е. Лоусон, который ранее получил новый двигатель, должен был стартовать 21-м, так что он потерял ещё меньше, чем Алонсо.
А вот гонка Суперкубка «Порше» длилась недолго. На первом круге произошло сразу несколько инцидентов, и в результате одного из них были повреждены заграждения. Заезд остановлен красными флагами, а сотрудники трассы восстанавливают барьеры.
Гонка Суперкубка «Порше» прервана красными флагами
Фото: Кадр из трансляции
Дирекция в итоге приняла решение не возобновлять гонку, победителем объявлен итальянец Андреа Бристотт.
В общем зачёте преимущество Николы Цолова над Рафаэлом Камарой сократилось до 11 очков, а вот Габриэле Мини, который финишировал сегодня 11-м, отстаёт уже на 30 баллов. Следом по-прежнему располагаются Алекс Данн, Ноэль Леон и Куш Майни.
Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Никола Цолов (Campos Racing) — 177 очков.
2. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 166.
3. Габриэле Мини (MP Motorsport) — 147.
4. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 118.
5. Ноэль Леон (Campos Racing) — 114.
6. Куш Майни (ART Grand Prix) — 88.
7. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) — 79.
8. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) — 78.
9. Лауренс ван Хупен (Trident) — 66.
10. Тасанапол Интрафувасак (ART Grand Prix) — 63.
Сезон Формулы-2 продолжится 12–13 сентября в Монце, в дни Гран-при Испании Формулы-1 на новой трассе «Мадринг».
Машина Дюрксена загорелась на круге возвращения в боксы! Йозуа остановился на обочине, из болида пошёл дым, и гонщик тут же покинул кокпит. К автомобилю тут же подоспели маршалы с огнетушителями.
Маршалы тушат машину Дюрксена
Фото: Кадр из трансляции
Ф-2: дубль «Инвикты»
Йозуа Дюрксен первым пересекает линию финиша и одерживает первую в этом сезоне победу в длинной гонке Формулы-2! Рафаэл Камара занимает второе место и приносит «Инвикте» дубль, а также существенно сокращает отставание от Николы Цолова в общем зачёте.
Финиш Дюрксена и Камары
Фото: Кадр из трансляции
Третье место занимает Ноэль Леон, четвёртым финиширует Джон Беннетт, Ритомо Мията становится пятым, Алекс Данн удержал шестую позицию под натиском Николы Цолова, Тасанапол Интрафувасак удержался восьмым, Оливер Гёте после штрафа Мартиниуса Стенсхорне становится девятым, а топ-10 замыкает Нико Варроне.
Гонка Формулы-2 (топ-10):
1. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) — 30 кругов.
2. Рафаэл Камара (Invicta Racing) +0.4 сек.
3. Ноэль Леон (Campos Racing) +4.6.
4. Джон Беннетт (Trident) +8.0.
5. Ритомо Мията (Hitech) +8.3.
6. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +9.3.
7. Никола Цолов (Campos Racing) +9.6.
8. Тасанапол Интрафувасак (ART Grand Prix) +10.4.
9. Оливер Гёте (MP Motorsport) +14.2.
10. Нико Варроне (Van Amersfoort Racing) +15.1.
Алекс Данн теряет ещё одну позицию — Ритомо Мията поднимается на пятую строчку.
Дюрксен и Камара
Фото: Кадр из трансляции
Тем временем Камара усиливает прессинг на Дюрксена.
29/30: 1 Дюрксен — 2 Камара — 3 Леон — 4 Беннетт — 5 Мията — 6 Данн — 7 Цолов — 8 Интрафувасак — 9 Стенсхорне — 10 Гёте.
Никола Цолов в первом повороте опередил Тасанапола Интрафувасака — лидер чемпионата поднимается на седьмое место.
Цолов впереди Интрафувасака
Фото: Кадр из трансляции
Также отметим, что Джон Беннетт опередил Алекса Данна и вышел на четвёртую строчку.
26/30: 1 Дюрксен — 2 Камара — 3 Леон — 4 Беннетт — 5 Данн — 6 Мията — 7 Цолов — 8 Интрафувасак — 9 Стенсхорне — 10 Гёте.
Оливер Гёте проходит Нико Варроне и поднимается на десятое место. Варроне пытается контратаковать, но Гёте блокирует манёвр и практически вывозит соперника в гравий.
Гёте опережает Варроне
Фото: Кадр из трансляции
Тем временем Камара догнал Дюрксена — менее секунды между лидерами. Кроме того, в зоне DRS позади Рафаэля располагается Ноэль Леон. Сразу три пилота претендуют на победу за восемь кругов до финиша.
22/30: 1 Дюрксен — 2 Камара — 3 Леон — 4 Данн — 5 Беннетт — 6 Мията — 7 Интрафувасак — 8 Цолов — 9 Стенсхорне — 10 Гёте.
Ритомо Мията в первом повороте опережает Тасанапола Интрафувасака и поднимается на шестое место.
Мията обгоняет Интрафувасака
Фото: Кадр из трансляции
19/30: 1 Дюрксен — 2 Камара — 3 Леон — 4 Данн — 5 Беннетт — 6 Мията — 7 Интрафувасак — 8 Цолов — 9 Стенсхорне — 10 Варроне.
Данн атакует Камару перед «Роджией», но блокирует колёса и теряет позицию — на третье место выходит Ноэль Леон!
Данн срезает «Роджию»
Фото: x.com/formula2
17/30: 1 Дюрксен — 2 Камара — 3 Леон — 4 Данн — 5 Беннетт — 6 Интрафувасак — 7 Мията — 8 Цолов — 9 Стенсхорне — 10 Варроне.
Автомобиль безопасности возвращается в боксы на 16-м круге, Дюрксен разгоняет пелотон перед «Параболикой», гонка продолжается в боевом режиме. До финиша 14 кругов.
Колтон Херта вылетает в «Параболике». Второй вылет за уикенд для американского пилота. На трассу выезжает автомобиль безопасности.
Вылет Колтона Херты
Фото: Кадр из трансляции
В AIX пользуются возможностью и проводят пит-стоп Фиттипальди — даже двойной. Эмерсон был обязан использовать мягкие шины, но до финиша 27 кругов, в итоге команда решила провести два пит-стопа подряд. Фиттипальди откатывается в самый конец пелотона, но у него такие же шины, как у соперников. Лидируют Дюрксен, Камара и Данн.
14/27: 1 Дюрксен — 2 Камара — 3 Данн — 4 Леон — 5 Беннетт — 6 Мията — 7 Интрафувасак — 8 Цолов — 9 Стенсхорне — 10 Гёте.
Камара в конце восьмого круга сворачивает в боксы и выезжает бок о бок с Дюрксеном — однако Йозуа уже набрал темп и оказывается впереди напарника!
Дюрксен впереди Камары после пит-стопов
Фото: Кадр из трансляции
В гонке лидирует Эмерсон Фиттипальди-младший, который стартовал на жёстких шинах и будет останавливаться позднее, Дюрксен и Камара находятся пока на второй и третьей позициях, причём Рафаэль отстаёт от Йозуа и находится под прессингом Алекса Данна.
12/30: 1 Фиттипальди — 2 Дюрксен — 3 Камара — 4 Данн — 5 Леон — 6 Беннетт — 7 Мията — 8 Цолов — 9 Интрафувасак — 10 Стенсхорне.
Как выяснилось, Колтон Херта выехал за пределы трассы и повредил переднее антикрыло. Заезд для американца испорчен фактически с самого начала…
Ошибка Херты
Фото: Кадр из трансляции
На шестом круге DRS у Камары — и он возвращает себе первое место. А Дюрксен в конце круга сворачивает на пит-лейн — открыто окно пит-стопов.
Камара опережает Дюрксена
Фото: Кадр из трансляции
На седьмом, кругом позже Йозуа, пит-стопы совершают Данн, Леон, Беннетт, Варроне, Мини, Вильягомес, Шилдс и… Херта, который, если верить графике, стартовал на жёсткой резине.
Дюрксен снова лидирует! Йозуа контратаковал Камару на торможении в первую шикану и во второй раз за день опередил напарника. Следом за лидерами Тасанапол Интрафувасак, Алекс Данн и Ноэль Леон.
Дюрксен впереди Камары
Фото: Кадр из трансляции
05/30: 1 Дюрксен — 2 Камара — 3 Интрафувасак — 4 Данн — 5 Леон — 6 Мията — 7 Стенсхорне — 8 Цолов — 9 Беннетт — 10 Гёте.
Камара контратакует Дюрксена в первом повороте и возвращает себе первое место! Тем временем какие-то технические неполадки у официального телевещателя.
Камара контратакует Дюрксена
Фото: x.com/formula2
04/30: 1 Камара — 2 Дюрксен — 3 Интрафувасак — 4 Данн — 5 Леон — 6 Мията — 7 Стенсхорне — 8 Цолов — 9 Беннетт — 10 Гёте.
Стартовала гонка Формулы-2! Дюрксен стартовал лучше Камары и ещё перед первым поворотом поравнялся с напарником. Рафаэль пытался отыграться тормозил, экстремально поздно и срезал первую шикану — и вынужден был отдать лидерство Дюрксену.
Срезка Камары на старте
Фото: x.com/formula2
На третье место в «Роджии» прорывается Тасанапол Интхрапхувасак, следом Алекс Данн, Ноэль Леон и Ритомо Мията.
Почти все стартовали на мягких шинах, лишь Херта и Фттипальди предпочли жёсткие — они идут на 18-м и 19-м местах.
01/30: 1 Дюрксен — 2 Камара — 3 Интрафувасак — 4 Данн — 5 Леон — 6 Мията — 7 Стенсхорне — 8 Цолов — 9 Беннетт — 10 Гёте.
А мы переключаемся на гонку Формулы-2, в которой с поула стартует протеже «Феррари» Рафаэль Камара. Первый ряд с бразильцем разделит его напарник по «Инвикте» Йозуа Дюрксен, а со второго стартуют гонщики «Родена» — Алекс Данн и Мартиниус Стенсхорне.
Лидер общего зачёта Никола Цолов, который перед стартом гонки опережает Камару и Мини на 24 очка, стартует девятым. Мини при этом будет на решётке лишь 14-м.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
Начало прогревочного круга в 10:45 по Москве.
В общем зачёте преимущество Фредди Слейтера над Уго Угочукву сократилось до 15 очков. На титул формально претендуют также Эрнесто Ривера и Теофиль Наэль, но оба уступают лидеру более 60 баллов. Остальные лишились даже математических шансов на чемпионство.
Общий зачёт Формулы-3 (топ-10):
1. Фредди Слейтер (Trident) — 141 очко.
2. Уго Угочукву (Campos Racing) — 126.
3. Эрнесто Ривера (Campos Racing) — 76.
4. Теофиль Наэль (Campos Racing) — 75.
5. Брандо Бадоер (Rodin Motorsport) — 71.
6. Таито Като (ART Grand Prix) — 71.
7. Хию Ямакоси (Van Amersfoort Racing) — 71.
8. Ноа Стрёмстед (Trident) — 65.
9. Туукка Тапонен (MP Motorsport) — 64.
10. Мацей Гладыш (ART Grand Prix) — 54.
Сезон Формулы-3 завершится через неделю — в дни Гран-при Испании Формулы-1 на новой трассе «Мадринг» 12–13 сентября. Пилотов Ф-3 ждёт сразу три заезда — два традиционных и дополнительная гонка, которая была добавлена в календарь после отмены заездов на Ближнем Востоке.
Ф-3: первая победа Лакорте
Никола Лакорте пересекает линию финиша и одерживает первую победу в Формуле-3! Более того, это первый подиум для итальянца в этом первенстве. Второе место занимает Туукка Тапонен, третьим финиширует Таито Като, а на четвёртое место на последнем круге прорывается Йеван Дэвид, который опережает Канато Ли.
Лакорте пересекает линию финиша
Фото: Кадр из трансляции
Следом финиширует Хию Ямакоси, седьмое место у Ноа Стрёмстеда, Уго Угочукву занимает восьмую позицию и немного приближается к Фредди Слейтеру в чемпионате, девятым становится Энцо Делиньи, а топ-10 замыкает Джеймс Уортон.
Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Никола Лакорте (DAMS Lucas Oil) — 22 круга.
2. Туукка Тапонен (MP Motorsport) +0.7 сек.
3. Таито Като (ART Grand Prix) +2.2.
4. Йеван Дэвид (AIX Racing) +4.0.
5. Канато Ли (ART Grand Prix) +4.4.
6. Хию Ямакоси (Van Amersfoort Racing) +6.2.
7. Ноа Стрёмстед (Trident) +6.9.
8. Уго Угочукву (Campos Racing) +7.2.
9. Энцо Делиньи (Van Amersfoort Racing) +8.8.
10. Джеймс Уортон (Prema Racing) +9.3.
Вухьюна Шина разворачивает в первом повороте, Фернандо Баррикелло останавливается на обочине. Локальные жёлтые флаги, но на этот раз без автомобиля безопасности.
Разворот Шина
Фото: Кадр из трансляции
19/22: 1 Лакорте — 2 Тапонен — 3 Като — 4 Ли — 5 Дэвид — 6 Ямакоси — 7 Жьюсти — 8 Стрёмстед — 9 Кольнаги — 10 Угочукву.
Сейфти-кар покидает трассу в конце 16-го круга, Лакорте разгоняет пелотон, гонка продолжается в боевом режиме.
Лакорте лидирует на рестарте
Фото: Кадр из трансляции
17/22: 1 Лакорте — 2 Тапонен — 3 Като — 4 Ли — 5 Ямакоси — 6 Жьюсти — 7 Дэвид — 8 Стрёмстед — 9 Делиньи — 10 Кольнаги.
Фредди Слейтер сходит с дистанции — с его машины оторвалось колесо! На трассу выезжает автомобиль безопасности, до финиша 8 кругов. Угочукву тем временем держится 13-м.
От машины Слейтера отлетело колесо
Фото: Кадр из трансляции
14/22: 1 Лакорте — 2 Тапонен — 3 Като — 4 Ли — 5 Ямакоси — 6 Жьюсти — 7 Дэвид — 8 Стрёмстед — 9 Делиньи — 10 Кольнаги.
Проблемы у Фредди Слейтера! Лидер чемпионата теряет темп и одного за другим пропускает соперников — Слейтер выпал из топ-10. Причём Фредди пропускает и Уго Укгоукву — два лидера чемпионата идут на 15-м и 16-м местах.
12/22: 1 Лакорте — 2 Тапонен — 3 Като — 4 Ли — 5 Жьюсти — 6 Ямакоси — 7 Дэвид — 8 Стрёмстед — 9 Делиньи — 10 Бадоер.
Туукка Тапонен перед первым поворотом опережает сразу двух соперников и выходит на второе место! А ведь финн стартовал лишь восьмым…
Тапонен прорывается на второе место
Фото: Кадр из трансляции
11/22: 1 Лакорте — 2 Тапонен — 3 Като — 4 Ли — 5 Жьюсти — 6 Ямакоси — 7 Дэвид — 8 Слейтер — 9 Бадоер — 10 Делиньи.
Никола Лакорте проходит Канато Ли и выходит в лидеры, а на второе место прорывается Таито Като! Тройная борьба за победу в гонке Формулы-3.
Лакорте прорывается в лидеры
Фото: Кадр из трансляции
10/22: 1 Лакорте — 2 Като — 3 Ли — 4 Тапонен — 5 Слейтер — 6 Жьюсти — 7 Ямакоси — 8 Бадоер — 9 Дэвид — 10 Делиньи.
Лакорте прорывается на второе место. Ранее он обогнал Слейтера, а теперь опередил Ли. Теперь Никола готовится атаковать лидера гонки Канато Ли. Фредди Слейтер тем временем откатывается уже на пятое место — он пропустил Туукку Тапонена. А Эрнесто Ривера свернул в боксы — у него было повреждено переднее антикрыло.
Лакорте опережает Като
Фото: Кадр из трансляции
08/22: 1 Ли — 2 Лакорте — 3 Като — 4 Тапонен — 5 Слейтер — 6 Жьюсти — 7 Ямакоси — 8 Клеро — 9 Кольнаги — 10 Бадоер.
Канато Ли в первом повороте опережает Фредди Слейтера и на шестом круге гонки выходит в лидеры! Позже в «Аскари» Слейтер пропускает ещё и Таито Като.
Ли опережает Слейтера
Фото: Кадр из трансляции
06/22: 1 Ли — 2 Като — 3 Слейтер — 4 Лакорте — 5 Ривера — 6 Жьюсти — 7 Тапонен — 8 Клеро — 9 Ямакоси — 10 Бадоер.
В конце четвёртого круга сейфти-кар возвращается в боксы. Слейтер разгоняет пелотон, гонка возобновляется в боевом режиме. Первые повороты походят спокойно, но в «Роджии» разворачивает Фернандо Баррикелло.
Разворот Баррикелло
Фото: Кадр из трансляции
Разбита машина Фионна Маклафлина — на входе в первый поворот он врезался в Нандавуда Биромбакди. На трассу выезжает автомобиль безопасности.
Машина Маклафлина
Фото: Кадр из трансляции
03/22: 1 Слейтер — 2 Ли — 3 Ривера — 4 Лакорте — 5 Като — 6 Жьюсти — 7 Тапонен — 8 Клеро — 9 Бадоер — 10 Баррикелло.
Уго Угочукву разворачивает после контакта с партнёром по команде во втором повороте! Угочукву откатывается в самый конец пелотона!
Разворот Угочукву
Фото: Кадр из трансляции
Стартовала гонка Формулы-3! Фредди Слейтер сохраняет лидерство в первой шикане и возглавляет пелотон. Позади него сражаются Канато Ли и Никола Лакорте, а Туукка Тапонен срезает «Роджию» в борьбе за четвёртую позицию и оказывается только седьмым. Уго Угочукву отыграл две позиции и поднялся на 21-е место.
Старт гонки Формулы-3
Фото: Кадр из трансляции
01/22: 1 Слейтер — 2 Ли — 3 Лакорте — 4 Ривера — 5 Като — 6 Жьюсти — 7 Тапонен — 8 Клеро — 9 Бадоер — 10 дель Пино.
Большой автоспортивный день на Национальном автодроме Монцы начинается с заезда Формулы-3 — длинной гонки предпоследнего этапа сезона. С поул-позиции стартует лидер чемпионата Фредди Слейтер из молодёжной программы «Ауди», а первый ряд стартового поля с ним разделит Канато Ли. Следом располагаются Никола Лакорте и Таито Като, а за ними — Эрнесто Ривера и Хию Ямакоси.
Главный соперник Слейтера в чемпионате — Уго Угочукву из «Кампоса» — стартует с 23-й позиции. Угочукву неудачно провёл квалификацию, а ещё до этого был оштрафован пятью позициями за аварию, которую Уго на ровном месте спровоцировал в тренировках. В данный момент Угочукву уступает Слейтеру 19 очков и почти наверняка после финиша предстоящего заезда разрыв станет ещё больше.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Пелотон отправится на прогревочный круг в 9:15 по московскому времени.