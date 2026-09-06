Жёсткая авария «Феррари» на фоне напряжённой дуэли «Мерседесов». Каким был Гран-при Италии

Комментарии призёров

Андреа Кими Антонелли: «Я не ожидал такого результата, невероятно, я так счастлив. Я и представить себе не мог, что займу первое место. Но мы справились, и я очень-очень счастлив. Момент, когда я выехал в гравий, был немного пугающим. Место заканчивалось, но я думал, что смогу вписаться в поворот. И как только я коснулся гравия, машину просто понесло прямо. Я подумал, что потерял свой шанс. Но, к счастью, обошлось, у нас по-прежнему был высокий темп, и мы добились победы. После второго рестарта я понял, что у меня есть шанс на победу. Но борьба с Джорджем была очень сложной — оторваться от соперника с таким мощным слипстримом непросто. Эта победа — мечта, ставшая явью. Но я бы не смог добиться её без своей команды и своей семьи. Мы упорно работали ради этого, но сегодня расслабимся и отметим».

Джордж Расселл: «Поздравляю Кими, невероятный результат для него. Я в начале гонки поглядывал на экраны и видел, что он идёт уже пятым, четвёртым. Я сразу понял, что он будет бороться за победу. У нас поначалу всё было хорошо, но ближе к концу шины стали изнашиваться. Я же проехал фактически всю гонку на одном комплекте «харда». Я приму этот результат. Уикенд прошёл куда позитивнее, чем последние этапы перед летним перерывом, и именно этого я в первую очередь хотел добиться. Но, разумеется, я бы предпочёл быть на первом месте, а не на втором. Если честно, я думал, что во время VSC мы оба останемся на трассе, и был удивлён, когда увидел, что Кими едет в боксы. В любом случае, для нас обоих это была своего рода рулетка — никто в команде не знал, какая стратегия окажется лучше. Логично разделить стратегии между пилотами. Как бы то ни было, темп у Кими был великолепный».

Макс Ферстаппен: «Борьбы было много, я часто шёл в атаку — в том числе по внешней траектории. Дело в том, что на отрезке между вторым и четвёртым поворотом у нас возникали проблемы с энергией. В целом максимальная скорость сегодня не была нашей сильной стороной. Я старался бороться в группе лидеров как можно дольше, но соперники оказались слишком быстры для нас. Поэтому мне и приходилось идти в атаку — и в какой-то момент я промахнулся. После этого просто ехал в своём темпе. Рад занять третье место и вновь подняться на подиум».