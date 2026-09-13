Норрис не додавил Ферстаппена, а Хэмилтон выбыл на первых кругах. Каким был ГП Испании

Квалификация на новой трассе Формулы-1 «Мадринг» порадовала: представители четырёх топ-команд уместились в две десятые секунды, но вот гонка получилась достаточно пресной. Тем не менее и в ней было немало ярких событий: жёсткая борьба на старте, сход Хэмилтона, режим VSC, смешавший стратегам карты, длиннющие отрезки Леклера и Гасли, а завершилась гонка тройным сражением за победу. Сильнейшим в итоге стал Антонелли — его преимущество в чемпионате перевалило уже за 80 очков, однако на самом деле победу в этот день заслужил Норрис — Ландо откровенно не повезло с VSC, который отобрал у британца победу и отбросил лишь на третье место.
Главные события заезда Формулы-1 и гонок поддержки — в лайве «Чемпионата».
На этом наш лайв, посвящённый Гран-при Испании, завершён, а сезон Формулы-1 продолжится через две недели, когда на уличной трассе в Баку состоится Гран-при Азербайджана, который станет 15-м этапом 2026 года. Спасибо, что следите за событиями вместе с нами!
Общий зачёт и Кубок конструкторов
В общем зачёте Антонелли уже на 81 очко опережает Расселла, в то время как идущий третьим Хэмилтон проигрывает уже больше сотни.
Общий зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 292 очка.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 211.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 191.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 186.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 167.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 145.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 120.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 71.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 59.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 31.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.
13. Оливер Берман («Хаас») — 18.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 7.
16. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 3.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 3.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над преследователями достигло 145 баллов, в то время как «Макларен» немного сократил отставание от «Феррари» и проигрывает теперь 52 очка.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 503 очка.
2. «Феррари» — 358.
3. «Макларен» — 306.
4. «Ред Булл» — 230.
5. «Рейсинг Буллз» — 77.
6. «Альпин» — 68.
7. «Хаас» — 21.
8. «Ауди» — 17.
9. «Уильямс» — 11.
10. «Астон Мартин» — 3.
11. «Кадиллак» — 0.
Комментарии призёров
Андреа Кими Антонелли: «Гонка получилась очень непростой, особенно в плане работы с шинами. Побеждать приятно, но в этот раз не так, как обычно, потому что эту победу заслужил Ландо. Но мы примем этот результат. У нас был очень сильный темп, особенно в концовке на жёстких шинах. Это была невероятная неделя, спасибо за этот уикенд, с нетерпением жду возможности вернуться сюда в следующем году».
Макс Ферстаппен: «Если говорить о гоночном темпе, второе место — великолепный результат для нас. Ландо не повезло с VSC, так что второе место — это потрясающе, ведь было видно, как быстро он нас догонял. Впрочем, обогнать здесь нереально, так что я удержал его позади — просто держался посередине полотна. На этой трассе это прекрасно работает. Кроме того, нужно было поддерживать сцепление в шинах — и именно это было самым трудным на финальном отрезке».
Ландо Норрис: «Режим VSC завершился после того, как я заехал в боксы, так что я уже не мог ничего поделать. Поздравляю Кими и Макса, они сегодня проехали хорошую гонку. Удача сегодня была не на нашей стороне. Я боролся, чтобы догнать их, но обогнать здесь непросто, а Макс не допускал ошибок. Тяжелая гонка, которую у нас отобрали. Я считаю, что мы заслужили сегодня победу. Но это гонки, такое бывает. Вчера мне удался феноменальный круг, и он принёс поул. Сегодня проехал идеальную гонку, но не повезло. Мы продолжим борьбу, команда превосходно работает. Победы вполне возможны».
Ферстаппен не получит штрафа за срезку
Судьи подтвердили, что не будут расследовать срезку Ферстаппена — состав подиума подтвержден! Ант-Фер-Нор у нас.
Ну а проектировщикам «Мадринга» неудовлетворительно за ноль мест для обгонов.
Снова победа Антонелли
Финиш! Очередная победа Андреа Кими Антонелли, Ферстаппен сдерживает Норриса — таково трио на подиуме. Леклер уверенно удержал Расселла, а далее в очковой зоне Лоусон, Колапинто, Пиастри, Линдблад и Хюлькенберг.
Судьи между тем «заметили», что Ферстаппен мог получить преимущество, покинув пределы трассы перед Норрисом.
На предпоследнем круге Ферстаппен и Норрис оказались позади дуэта круговых Линдблад-Хюлькенберг, и Макс срезал трассу, хотя атаки в этот момент не было — Ландо по радио привлёк внимание судей к этой ситуации… Арвид, к слову, с трудом отбился от пилота «Ауди».
Ну а Гасли не дождался сейфти-кара, поехал в боксы и потерял-таки место в очковой зоне.
53-й круг. Антонелли прибавил и за пять кругов до финиша оторвался от Ферстаппена на 2.5 — может, это поможет Норрису, ведь у Макса не будет права на режим Straight-Mode?
Расселл всего в 1.6 от Леклера — может, тут что-то будет? Джордж проехал последний круг гораздо быстрее.
Ну а Гасли, видимо, поедет в боксы перед последним кругом в попытке дождаться сейфти-кара и как-то спасти место в очковой зоне.
Наконец-то пит-стоп Леклера
После 48-го круга Леклер всё же едет к босы — никаких происшествий на трассе «Феррари» не дождалась, и выпускает Шарля на «софте». Проводит пит-стоп и «Ауди» для Бортолето, а иначе его паровозик мог помешать 10-му месту Хюлькенберга, так как вся эта группа начала уступать по темпу Гасли.
Антонелли — 1.3 — Ферстаппен — 0.8 — Норрис — 23.8 — Леклер — 2.5 — Расселл — 40.2 — Гасли (нужен пит) — 5.5 — Лоусон — 7.2 — Колапинто — 2.2 — Пиастри — 2.0 — Линдблад — 1.3 — Хюлькенберг. После пит-стопа Пьер выедет 12-м позади Окона.
Пиастри застрял в группе середняков
Лоусон провёл пит-стоп позже Пиастри, и пока Оскар опередил только Линдблада и застрял за Бортолето с Колапинто, Лиам спокойно вернулся седьмым (перед ним ещё не останавливавшийся Гасли).
47/57. Леклер (нужен пит) — 1.7 — Антонелли — 1.4 — Ферстаппен — 0.8 — Норрис — 32.0 — Расселл — 29.9 — Гасли (нужен пит) — 11.1 — Лоусон — 2.5 — Бортолето (нужен пит) — 0.6 — Колапинто — 0.6 — Пиастри — 0.6 — Линдблад — 1.1 — Хюлькенберг.
Колапинто попробовал одну отчаянную атаку на Бортолето — не вышло! Но вот пока мы это пишем, обгон таки состоялся, «Альпин» впереди.
44-й круг. Пиастри решил поехать в боксы раньше Лоусона, но может скоро упереться в группу Бортолето-Колапинто-Линдблад. Оскар выехал только 11-м.
Леклер — 1.5 — Антонелли — 3.9 — Ферстаппен — 0.8 — Норрис — 31.7 — Расселл. Атак со стороны Ландо на Макса пока не наблюдаем.
41-й круг. Леклер (ему по радио сказали, что нет смысла рано заезжать) — 2.5 — Антонелли — 4.1 — Ферстаппен — 1.9 — Норрис. Ландо постепенно догоняет Макса. Но будет ли шанс на атаку? На последнем круге Норрис на семь десятых быстрее.
В глубине десятки Бортолето на его старых «хардах» догнал Колапинто. Там рядом и Линдблад, а вот Хюлькенберг почему-то начал отставать, хотя виртуально всё ещё десятый после пит-стопов Гасли и Бортолето.
35-й круг. Леклер — 3.0 — Антонелли (видимо, Кими бережёт «хард») — 5.2 — Ферстаппен — 4.3 — Норрис (Ландо ставит быстрейшие круги) — 28.4 — Расселл. Джорджу удалось спровоцировал Лоусона на ошибку в повороте, после чего пилот «Мерседеса» отбил пятое место.
Лоусон, Пиастри, Гасли и Бортолето в боксы не торопятся, а именно этого ждут пилоты, перешедшие на «хард» под VSC — Колапинто, Линдблад и Хюлькенберг.
Внезапно уже после 28-го круга второй пит-стоп совершает Расселл, позволяя Норрису без борьбы выйти на четвёртое место. Сам же Джордж вернулся шестым перед Пиастри.
Что ж, задача Ландо по погоне за подиумом стала чуть легче. Теперь шесть секунд до Ферстаппена — на последнем круге Норрис ехал на полсекунды быстрее.
28-й круг. Леклер — 2.2 — Антонелли (с машиной всё в порядке, ложная тревога со стороны Кими была по радио) — 6.7 — Ферстаппен — 4.7 — Расселл — 0.9 — Норрис. Будет ли у Ландо шанс на атаку Джорджа?
У Антонелли при этом уже два предупреждения за несоблюдение границ трассы. А Сайнс отстоял в боксах пять штрафных секунд за контакт с Цунодой на старте.
23-й круг. Хм, Антонелли почему-то отстал от Леклера — была секунда, стало три. И продолжает расти отставание! Уже четыре секунды…
Леклер — 3.7 — Антонелли — 5.5 — Ферстаппен — 2.9 — Расселл — 2.6 — Норрис — 13.2 — Лоусон — 10.3 — Пиастри — 7.0 — Гасли — 3.8 — Бортолето — 4.8 — Колапинто. Леклер, а также группа от Лоусона до Бортолето на старых шинах.
Итак, 19-й круг. Леклер (без пита, «хард») — 1.3 — Антонелли (Н) — 6.7 — Ферстаппен (Н) — 2.5 — Расселл (М) — 5.7 — Норрис (Н) — 11.7 — Лоусон (старый Н) — 11.1 — Пиастри (старый Н)…
Соответственно, сейчас Антонелли будет атаковать Леклера за лидерство. Норрис после всей своей катастрофы проигрывает Кими 15 секунд. Но едет он быстрее на полсекунды, как и прежде.
Норрис и «Макларен» отдают лидерство
VSC закончился, но «Макларен» всё равно позвал в боксы Норриса! Странное решение, да и пит-стоп был неудачным: завозились с передним правым колесом. В итоге Ландо выезжает позади не только Антонелли, но и Ферстаппена с Расселлом — просто катастрофа.
Виртуальный сейфти-кар — и первые пит-стопы
Виртуальный сейфи-кар на 15-м круге после схода Стролла из-за проблем с тормозами! В боксах Антонелли, Ферстаппен, Расселл. Норрис и Леклер едут дальше.
Также в боксах Колапинто, Линдблад, Окон и Хюлькенберг — и «Ауди» выпускает Халка перед «Хаасом»!
О, два испанца не поделили домашнюю трассу: Алонсо атаковал Сайнса по внешней траектории, «Уильямс» сместился в сторону «Астона» и повредил переднее антикрыло. Сам же Карлос срезал трассу. Быть ли наказунию?
Борьба также за восьмое место: Пиастри стабильно в четырёх десятых от Линдблада, но атаковать на «Мадринге» очень сложно.
11-й круг. Норрис — 5.3 — Антонелли — 5.6 — Ферстаппен — 2.1 — Леклер — 2.1 — Расселл — 13.5 — Лоусон (Лиам показал, что можно обгонять, пройдя Колапинто) — 1.4 — Колапинто — 0.6 — Линдблад — 0.5 — Пиастри — 1.3 — Окон — 0.8 — Хюлькенберг.
Пока у Норриса всё спокойно, он явно не мечтает о сейфти-карах и всём таком. Антонелли и Макс примерно одним темпом едут, как и Леклер с Расселлом за ними. Ландо быстрее всех преследователей на 5-6 десятых.
Наконец-то показали повторы старта: Ферстаппен в первом повороте полез снаружи, а внутри почти всю ширину трассы уже занимала «Феррари» Хэмилтона. Так что есть ощущение, что в «Ред Булл» верно приказали нидерландцу вернуть позицию, так как он сам спровоцировал необходимость срезки.
Позади них Пиастри повредил переднее антикрыло, дважды уткнувшись в «Мерседес» Расселла. Ну а Сайнс так слишком вдохновился собственным удачным стартом, что затем чуть не вынес Цуноду. Но обошлось без штрафов.
У Хэмилтона огромные проблемы с тормозами
Хэмилтон очевидно теряет время из-за тормозов! Ферстаппен уже снова впереди, потом пускает Леклера и будет пытаться сдерживать Расселла.
Затем Хэмилтон ошибается и уже едет только десятым! Но зачем он вообще пытается ехать дальше? В итоге Льюиса просят заехать в боксы… И всё, это сход.
Ферстаппену приказали пропустить Хэмилтона (и заодно Антонелли)
Норрис сразу отрывается от пары Ферстаппен-Антонелли — две секунды в запасе. Между тем Ферстаппен и Хэмилтон заочно по радио спорят, не должен ли был Макс вернуть позицию пилоту «Феррари» после срезки после старта. Ферстаппен утверждал, что его если бы он не срезал, то Хэмилтон его вынес.
В итоге Ламбьязе по радио приказывает Ферстаппену пропустить Хэмилтона — а значит, заодно и Антонелли. Макс недоволен, но всё же следует инструкциям и откатывается на четвёртое место.
Между тем Льюис по радио жалуется на потенциальные проблемы с тормозами — один раз британец уже уехал на обочину.
Антонелли срезает и пропускает Ферстаппена
Старт! Антонелли на старте дважды подряд срезает повороты и, пропуская Норриса, заодно выпускает и Ферстаппена на вторую строчку! За топ-3 Хэмилтон, Леклер, Расселл, Колапинто, Лоусон, Линдблад и Пиастри.
Стал известен выбор по шинам, и тут прям разнообразие:
— Норрис и Антонелли на первом ряду на «медиуме»;
— Ферстаппен и Хэмилтон на втором ряду на «софте»;
— Далее Леклер, Расселл, Пиастри и Лоусон на «харде».
Кто же окажется прав?
На стартовой прямой «Мадринга» отзвучал гимн Испании. Предстартовые церемонии позади, почти всё готово к началу заезда.
Кубок победителю Гран-при Испании
Фото: Кадр из трансляции
Подробно следить за предстоящей гонкой мы будем в нашей онлайн-трансляции, а здесь сосредоточимся на ключевых событиях заезда.
В «Пирелли» считают оптимальной стратегией на предстоящую гонку один пит-стоп. Отметим, что на «Мадринге» очень длинный пит-лейн, а потому сам по себе пит-стоп обходится дороже, чем на других трассах. Так что, возможно, пилотам придётся беречь резину, чтобы пройти дистанцию с одной остановкой.
Оптимальные стратегии на Гран-при Испании
Фото: Pirelli
Стартовая решётка
Час до старта Гран-при Испании — ФИА публикует окончательную стартовую решётку гонки. С поул-позиции после блестящего круга в концовке квалификации стартует Ландо Норрис, а первый ряд с действующим чемпионом мира разделит лидер общего зачёта Андреа Кими Антонелли. Следом располагается Макс Ферстаппен, с четвёртой и пятой позиций стартуют Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, в то время как Джордж Расселл начнёт заезд только шестым.
Стартовая решётка Гран-при Испании
Фото: FIA
Гонки младших «формул» позади, переключаемся на Формулу-1. До старта Гран-при Испании два часа, и Оливер Берман начнёт заезд с пит-лейна. После вчерашней аварии, из-за которой британец пропустил квалификацию, механики пересобрали его шасси и постановили на него новую силовую установку.
Оливер Берман
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
В общем зачёте по-прежнему лидирует Никола Цолов, однако Рафаэл Камара сократил отставание до семи очков, а Габриэле Мини уступает теперь 24 балла. Следом по-прежнему Алекс Данн и Ноэль Леон, а Дино Беганович и Йозуа Дюрксен опередили Куша Майни и поднялись на шестое и седьмое места соответственно.
Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Никола Цолов (Campos Racing) — 177 очков.
2. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 170.
3. Габриэле Мини (MP Motorsport) — 153.
4. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 139.
5. Ноэль Леон (Campos Racing) — 119.
6. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) — 106.
7. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) — 90.
8. Куш Майни (ART Grand Prix) — 88.
9. Лауренс ван Хупен (Trident) — 72.
10. Тасанапол Интрафувасак (ART Grand Prix) — 71.
Сезон Формулы-2 продолжится 25–26 сентября в Баку, в дни Гран-при Азербайджана Формулы-1. И на фоне вероятной отмены этапов в Катаре и Абу-Даби этот уикенд может стать финалом сезона-2026.
Триумф Дино Бегановича в Ф-2
Дино Беганович первым пересекает линию финиша и одерживает первую победу в длинной гонке Формулы-2. Второе место занимает Алекс Данн, а тройку призёров дополняет Ритомо Мията.
Финиш гонки Формулы-2
Фото: Кадр из трансляции
Четвёртым финиширует Дюрксен, Фиттипальди замыкает топ-5, на шестой позиции располагается Интрафувасак, седьмую позицию занимает Мини, Стенсхорн становится восьмым, девятым классифицирован Билински, а Камара, несмотря на штраф, удерживается в топ-10 и набирает один балл. Цолов же откатился в самый конец пелотона и финишировал последним — 18-м.
Гонка Формулы-2 (топ-10):
1. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) — 31 круг.
2. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +7.3 сек.
3. Ритомо Мията (Hitech) +14.0.
4. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) +16.6.
5. Эмерсон Фиттипальди (AIX Racing) +19.6.
6. Тасанапол Интрафувасак (ART Grand Prix) +20.4.
7. Габриэле Мини (MP Motorsport) +21.2.
8. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) +21.4.
9. Роман Билински (DAMS Lucas Oil) +28.3.
10. Рафаэл Камара (Invicta Racing) +35.3.
Йозуа Дюрксен прорывается на четвёртое место — пилот «Инвикты» опережает Эмерсона Фиттипальди.
Фиттипальди пропускает Дюрксена
Фото: Кадр из трансляции
Цолов тем временем пропускает Бойю и откатывается на 12-е место. Оба лидера чемпионата — Цолов и Камара — рискуют сегодня остаться без очков.
29-й круг: 1 Беганович — 2 Данн — 3 Мията — 4 Дюрксен — 5 Фиттипальди — 6 Интрафувасак — 7 Мини — 8 Стенсхорне — 9 Камара — 10 Билински.
Никола Цолов пропускает Романа Билински и откатывается на 11-е место. Впрочем, после штрафа Камары Цолов наверняка туда вернётся. Тем временем до финиша остаётся менее трёх минут — хронометраж гонки перешёл на отсчёт времени.
Билински обгоняет Цолова
Фото: Кадр из трансляции
28-й круг: 1 Беганович — 2 Данн — 3 Мията — 4 Фиттипальди — 5 Дюрксен — 6 Интрафувасак — 7 Мини — 8 Стенсхорне — 9 Камара — 10 Билински.
Камара опережает Бойю и поднимается на девятое место. Вскоре Бойя также пропускает Цолова и Билински и выпадает из топ-10.
Камара обгоняет Бойю
Фото: Кадр из трансляции
24/32: 1 Беганович — 2 Данн — 3 Мията — 4 Фиттипальди — 5 Дюрксен — 6 Интрафувасак — 7 Мини — 8 Стенсхорне — 9 Камара — 10 Цолов.
Автомобиль безопасности возвращается в боксы в конце 21-го круга. Беганович разгоняет пелотон, до финиша 11 кругов.
Беганович лидирует на рестарте
Фото: Кадр из трансляции
Камара атакует Гёте и заправляет немца в отбойник! На трассу возвращается автомобиль безопасности, а лидеры один за другим заезжают в боксы, и Дино Багенович выезжает с пит-лейна лидером.
Гёте и Камара
Фото: Кадр из трансляции
Судьи назначают Камаре штраф в 10 секунд. Правда, неясно, это за контакт с Цоловым или за нарушение в борьбе с Гёте. Рафаэл в данный момент десятый, но после штрафа, вероятно, откатится назад, а десятая позиция перейдёт к Цолову, который находится прямо за бразильцем.
19/32: 1 Беганович — 2 Данн — 3 Мията — 4 Фиттипальди — 5 Дюрксен — 6 Интрафувасак — 7 Стенсхорне — 8 Мини — 9 Бойя — 10 Камара.
Цолов атаковал Бойю и Гёте, но срезал шикану, и в итоге попал под контратаку Камары, который опередил лидера чемпионата!
Камара обгоняет Цолова
Фото: Кадр из трансляции
Всё больше пилотов в боксах, но Беганович, Данн, Мията, Фиттипальди, Дюрксен и Интрафувасак остаются на трассе.
Обязательные пит-стопы в самом разгаре — Камара и Цолов уже сменили шины. Беганович пока остаётся на трассе, в группе тех, кто уже побывал в боксах лидирует Стенсхорне, а Цолов, несмотря на более позднюю остановку, выехал впереди Камары.
Цолов и Камара
Фото: Кадр из трансляции
14/32: 1 Беганович — 2 Данн — 3 Мията — 4 Мини — 5 Гёте — 6 Фиттипальди — 7 Дюрксен — 8 Интрафувасак — 9 Монтойя — 10 Стенсхорне.
Сейфти-кар возвращается в боксы в конце шестого круга, гонка продолжается в боевом режиме, а ван Хупен, Бойя, Вильягомес и Варроне тут же сворачивают на обязательные пит-стопы.
Беганович лидирует на рестарте
Фото: Кадр из трансляции
07/32: 1 Беганович — 2 Данн — 3 Камара — 4 Стенсхорне — 5 Цолов — 6 Билински — 7 Леон — 8 Мията — 9 Гёте — 10 Мини.
Куш Майни разбивает машину — после контакта с Кианом Шилдсом его болид развернуло и бросило в стену задней частью. На трассу выезжает автомобиль безопасности.
Куш Майни
Фото: Кадр из трансляции
02/32: 1 Беганович — 2 Данн — 3 Камара — 4 Стенсхорне — 5 Цолов — 6 Билински — 7 Леон — 8 ван Хупен — 9 Мията — 10 Гёте.
Cтартовала гонка Формулы-2. Дино Беганович сохраняет за собой первую позицию, за ним Алекс Данн, Рафаэл Камара, Мартиниус Стенсхорне и Никола Цолов.
Старт гонки Формулы-2
Фото: Кадр из трансляции
01/32: 1 Беганович — 2 Данн — 3 Камара — 4 Стенсхорне — 5 Цолов — 6 Билински — 7 Леон — 8 ван Хупен — 9 Мията — 10 Бойя.
А теперь мы постепенно переключаемся на Формулу-2, заезд которой стартует в 12:25 по Москве. С поул-позиции гонку начнёт Дино Беганович, а первый ряд с ним разделит Алекс Данн. Следом располагаются Рафаэл Камара и Мартиниус Стенсхорне, в то время как лидер чемпионата Никола Цолов стартует с пятого места. Отметим, что на решётке лишь 21 болид — Колтон Херта снялся с этапа из-за болезни.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
Первый американский чемпион Ф-3
Угочукву в итоге стал чемпионом с перевесом в 14 очков над Слейтером, причём Уго — первый американский чемпион Формулы-3. Бронзовым призёром сезона за счёт сегодняшней победы стал Тапонен.
Уго Угочукву
Фото: Кадр из трансляции
Итоговое положение в Ф-3 (топ-10):
1. Уго Угочукву (Campos Racing) — 159 очков.
2. Фредди Слейтер (Trident) — 145.
3. Туукка Тапонен (MP Motorsport) — 109.
4. Таито Като (ART Grand Prix) — 105.
5. Теофиль Наэль (Campos Racing) — 88.
6. Педро Клеро (Rodin Motorsport) — 88.
7. Эрнесто Ривера (Campos Racing) — 87.
8. Брандо Бадоер (Rodin Motorsport) — 71.
9. Хию Ямакоси (Van Amersfoort Racing) — 71.
10. Ноа Стрёмстед (Trident) — 65.
Финальный круг проходит без серьёзных происшествий. Тапонен пересекает линию финиша и одерживает первую победу в Формуле-3, а Угочукву занимает второе место и становится чемпионом серии. Слейтер, увы, так и не смог подняться выше восьмого места.
Финиш гонки Формулы-3
Фото: Кадр из трансляции
Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Туукка Тапонен (MP Motorsport) — 19 кругов.
2. Уго Угочукву (Campos Racing) +1.3 сек.
3. Педро Клеро (Rodin Motorsport) +2.3.
4. Таито Като (ART Grand Prix) +2.7.
5. Маттиа Кольнаги (MP Motorsport) +3.3.
6. Алессандро Жьюсти (MP Motorsport) +3.8.
7. Энцо Делиньи (Van Amersfoort Racing) +4.3.
8. Фредди Слейтер (Trident) +4.7.
9. Эрнесто Ривера (Campos Racing) +5.2.
10. Йеван Дэвид (AIX Racing) +5.6.
Хию Ямакоси столкнулся с проблемами и за два круга до финиша остановился на трассе. Дирекция гонки нейтрализовала заезд автомобилем безопасности, чтобы эвакуировать болид японца.
Сход Ямакоси
Фото: Кадр из трансляции
Маршалам удаётся быстро убрать машину, и сейфти-кар возвращается в боксы за один круг до финиша гонки — и всего сезона-2026.
Половина гонки позади. Тапонен возглавляет пелотон, Угочукву держится вторым и с каждым кругом приближается к чемпионскому титулу, а Слейтер пока ничего не может сделать с Делиньи.
Тапонен и Угочукву
Фото: Кадр из трансляции
10/19: 1 Тапонен — 2 Угочукву — 3 Клеро — 4 Като — 5 Кольнаги — 6 Жьюсти — 7 Делиньи — 8 Слейтер — 9 Дэвид — 10 Ривера.
Фредди Слейтер опережает Йевана Дэвида и поднимается на восьмое место. Теперь перед ним Энцо Делиньи.
Слейтер обгоняет Дэвида
Фото: Кадр из трансляции
05/19: 1 Тапонен — 2 Угочукву — 3 Клеро — 4 Като — 5 Кольнаги — 6 Дьюсти — 7 Делиньи — 8 Слейтер — 9 Дэвид — 10 Ривера.
Стартовала гонка Формулы-3. Туукка Тапонен сохранил лидерство, Уго Угочукву остался на второй позиции, а Фредди Слейтер потерял одно место и теперь идёт девятым.
Старт гонки Формулы-3
Фото: Кадр из трансляции
01/19: 1 Тапонен — 2 Угочукву — 3 Клеро — 4 Като — 5 Кольнаги — 6 Жьюсти — 7 Делиньи — 8 Дэвид — 9 Слейтер — 10 Ривера.
Большой автоспортивный день в Мадриде начинается с финальной гонки сезона Формулы-3 — Уго Угочукву и Фредди Слейтер сражаются за чемпионство, и у них равное количество очков. И Угочукву стартует с первого ряда стартовой решётки, тогда как Слейтер начнёт заезд лишь с восьмой позиции.
Поул у финского гонщика Туукки Тапонена, Уго Угочукву стартует вторым, второй ряд делят Педро Клеро и Таито Като, следом за ними Маттиа Кольнаги и Энцо Делиньи, а четвёртый ряд разделяют Алессандро Жьюсти и Фредди Слейтер.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
Начало прогревочного круга в 10:45 по московскому времени.