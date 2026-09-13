Норрис не додавил Ферстаппена, а Хэмилтон выбыл на первых кругах. Каким был ГП Испании

Комментарии призёров

Андреа Кими Антонелли: «Гонка получилась очень непростой, особенно в плане работы с шинами. Побеждать приятно, но в этот раз не так, как обычно, потому что эту победу заслужил Ландо. Но мы примем этот результат. У нас был очень сильный темп, особенно в концовке на жёстких шинах. Это была невероятная неделя, спасибо за этот уикенд, с нетерпением жду возможности вернуться сюда в следующем году».

Макс Ферстаппен: «Если говорить о гоночном темпе, второе место — великолепный результат для нас. Ландо не повезло с VSC, так что второе место — это потрясающе, ведь было видно, как быстро он нас догонял. Впрочем, обогнать здесь нереально, так что я удержал его позади — просто держался посередине полотна. На этой трассе это прекрасно работает. Кроме того, нужно было поддерживать сцепление в шинах — и именно это было самым трудным на финальном отрезке».

Ландо Норрис: «Режим VSC завершился после того, как я заехал в боксы, так что я уже не мог ничего поделать. Поздравляю Кими и Макса, они сегодня проехали хорошую гонку. Удача сегодня была не на нашей стороне. Я боролся, чтобы догнать их, но обогнать здесь непросто, а Макс не допускал ошибок. Тяжелая гонка, которую у нас отобрали. Я считаю, что мы заслужили сегодня победу. Но это гонки, такое бывает. Вчера мне удался феноменальный круг, и он принёс поул. Сегодня проехал идеальную гонку, но не повезло. Мы продолжим борьбу, команда превосходно работает. Победы вполне возможны».