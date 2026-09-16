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Новый немецкий суперкар Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung — технические характеристики, фото, видео

Spezialanfertigung! Самое экстремальное купе Mercedes от AMG
Михаил Дубовский
Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung
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646 сил, задний привод и 30 машин.

«Шпециальанфертигунг». Это не стоп-слово из комедии «Евротур», а название нового немецкого суперкара, который Mercedes-AMG представила накануне Гран-при Испании в Мадриде. Компания взяла за основу обычное купе CLE и превратила его в штучный гоночный автомобиль для дорог общего пользования.

При этом Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung не просто получила более мощный двигатель и спортивный обвес. В AMG фактически за