Spezialanfertigung! Самое экстремальное купе Mercedes от AMG

«Шпециальанфертигунг». Это не стоп-слово из комедии «Евротур», а название нового немецкого суперкара, который Mercedes-AMG представила накануне Гран-при Испании в Мадриде. Компания взяла за основу обычное купе CLE и превратила его в штучный гоночный автомобиль для дорог общего пользования.

При этом Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung не просто получила более мощный двигатель и спортивный обвес. В AMG фактически за