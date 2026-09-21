Как Антонелли рванул к титулу Ф-1 после слабого первого сезона? Раскрываем секреты Кими

Перед стартом текущего сезона в паддоке догадывались, что «Мерседес» станет доминирующей силой, и главным фаворитом в борьбе за титул называли Джорджа Расселла. Кто мог представить, что вчерашний новичок Андреа Кими Антонелли, которому совсем недавно исполнилось 20 лет, сможет не просто на равных бороться с опытным британцем, но и опережать его? Однако итальянец в итоге превзошёл Расселла и теперь опережает его на 81 очко.

Предлагаем разобраться, как Кими это удалось и в ч