Лидер Ф-1 провалился в Баку! Расселл воспользовался шансом и уничтожил остальных

В первых сессиях свободных заездов главным фаворитом Гран-при Азербайджана выглядели пилоты «Мерседеса», но в третьей тренировке лучшее время неожиданно осталось за Максом Ферстаппеном, который опередил Джорджа Расселла. Кроме того, на третьей строчке расположился Льюис Хэмилтон. Таким образом, перед квалификацией в лидерах оказались представители трёх разных команд, а разделили их менее полутора десятых. И, если учитывать непредсказуемый характер уличной трассы в Баку, предугадать обладателя поула было попросту невозможно.

Q1. Ошибка Антонелли

Один из претендентов на поул-позицию выбыл из борьбы в самом начале сессии: лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли приложился к внутреннему отбойнику первого поворота, пробил колесо и разбил подвеску. Итальянец пытался добраться до финиша, но инженер приказал гонщику остановиться в безопасном месте — было ясно, что оперативно восстановить машину и продолжить квалификацию у команды нет шанса. Это была уже вторая попытка Антонелли, и для выхода во второй сегмент Кими хватило и первой, однако выступать в Q2 ему было уже не на чем.

Тем временем исход Q1 решил вылет Фернандо Алонсо в 15-м повороте. Испанец, который в любом случае должен был стартовать с последнего ряда за замену мотора, ошибся в последней попытке, спровоцировал жёлтые флаги, из-за чего шедшие позади пилоты вынуждены были отпустить газ. Как бы то ни было, главными неудачниками квалификации оказались пилоты «Ауди».

Габриэл Бортолето не смог улучшить в финальной попытке и занял 17-е место, а Нико Хюлькенберг потерял на финальном секторе и расположился на 18-й строчке. Фернандо Алонсо по итогам сессии стал 19-м, опередив Серхио Переса, Лэнса Стролла, которому, как и напарнику, из-за замены силовой установки предстоит начинать гонку из конца пелотона, а также Валттери Боттаса, замкнувшего протоколы и уступившего Чеко более полутора секунд.

Лучшее же время в первом сегменте показал Джордж Расселл, причём британец на 0,4 секунды опередил Макса Ферстаппена и более полусекунды привёз Исаку Хаджару, вернувшемуся на стартовую решётку после травмы. Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер прошли в Q2 с четвёртой и пятой позиций, а в топ-6 неожиданно пробился Пьер Гасли, опередивший гонщиков «Макларена».

Q2. Колапинто украл Q3 у Бермана

Во втором сегменте решающим моментом стал финальный круг Франко Колапинто — аргентинец немного потерял более 0,3 секунды на финальном секторе, но всё же смог превзойти время Оливера Бермана и отобрать у британца финальную путёвку в финал сессии. Берман в итоге уступил Колапинто 0,092 секунды и остался на 11-й позиции.

Пожалуй, главным сюрпризом сессии стала слабая форма «Рейсинг Буллз» — на протяжении всех сессий болидам из Фаэнцы не хватало скорости. В конце концов Лиам Лоусон показал 12-е время, а Арвид Линдблад, допустивший ошибку в первом повороте своего последнего быстрого круга, квалифицировался лишь 15-м. Кроме того, из дальнейшей борьбы выбыли Алекс Албон, пожаловавшийся на отсутствие слипстрима, а также Эстебан Окон, проигравший Берману почти четверть секунды, — они квалифицированы 13-м и 14-м соответственно. Антонелли по итогам сессии занял 16-е место.

Быстрейшим вновь стал Джордж Расселл, хотя его преимущество на этот раз было скромнее. Показавший второе время Макс Ферстаппен уступил британцу 0,244 секунды, а Шарль Леклер, прошедший в Q3 с третьей строчки, — 0,318 секунды. Следом за первой тройкой в протоколах Q2 расположились Оскар Пиастри, Исак Хаджар и Ландо Норрис, в то время как Льюис Хэмилтон был лишь седьмым.

Q3. Расселл не оставил соперникам шанса

В отсутствие Антонелли у Расселла, казалось, не будет соперников в финале. Джордж первым отправился на трассу и проехал впечатляющий круг — 1:43.713. Ферстаппену ответить «Мерседесу» было нечем, он проиграл Расселлу почти 0,8 секунды. Однако позади шли «Макларены»: сначала Ландо Норрис опередил Расселла на 0,04 секунды, а затем Оскар Пиастри привёз Джорджу ещё десятую секунды — 1:43.571.

«Макларены» вернулись в боксы, а вот Расселл остался на трассе на тех же шинах — и ему было чем ответить. Джордж улучшил своё время почти на 0,7 секунды и вернулся на промежуточную поул-позицию — 1:43.037, а затем снял ещё полсекунды — 1:42.526. В итоге британец завоевал 12-й поул в карьере, опередив весь пелотон более чем на 0,8 секунды!

На вторую строчку за счёт финальной попытки прорвался Шарль Леклер, а Оскар Пиастри в конце концов откатился на третье место — монегаска и австралийца разделила одна тысячная секунды. Четвёртым квалифицировался Исак Хаджар, а Ландо Норрис ошибся в последней попытке и к клетчатому флагу откатился на пятую строчку протоколов.

Льюис Хэмилтон занял шестое место, а вот Макс Ферстаппен уступил также Пьеру Гасли и оказался лишь восьмым. Карлос Сайнс на обновлённом «Уильямсе» расположился на девятой строчке, а вот Франко Колапинто, который ошибся в своей первой попытке, проехал в финале медленнее всех и занял 10-ю позицию.

Гран-при Азербайджана стартует в субботу, 26 сентября, в 14:00 мск.