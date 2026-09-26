Завал на рестарте, вылеты «Макларенов» и дуэль на финише. Каким был ГП Азербайджана

Джордж Расселл в пятницу в доминирующем стиле выиграл квалификацию Формулы-1, а на первом отрезке гонки оторвался от всего пелотона на 10 секунд. Однако заезд оказался для британца серьёзным испытанием: выезд автомобиля безопасности лишил Джорджа всего преимущества, а у него на хвосте оказался Макс Ферстаппен. В итоге в решающей фазе гонки нидерландец словно клещами вцепился в «Мерседес» и не отпускал его до самого финиша — но Расселл всё же устоял впереди и завоевал восьмую победу в карьере. Андреа Кими Антонелли после неудачной квалификации прорвался на пятое место, однако его преимущество в общем зачёте сократилось до 66 баллов…
Сама же гонка запомнится двойной аварией напарников на рестарте: Колапинто выбил Гасли и Норриса, а позади них Линдблад развернул Лоусона. Ну, а Пиастри из-за собственной ошибки в первом повороте лишился подиума.
Главные события заезда Формулы-1 и гонок поддержки — в лайве «Чемпионата».
На этом наш лайв завершён. Однако сезон Формулы-1 продолжится уже через неделю — первой с 2017 года гонкой на автодроме «Сепанг» в Куала-Лумпуре. Называться она будет Гран-при Бахрейна.
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Линдблад избежал штрафа за столкновение с Лоусоном на рестарте, а вот Колапинто судьи жалеть не стали. Франко получил 10 секунд пенализации за столкновение с Гасли и Норрисом, но, поскольку аргентинец не финишировал, наказание конвертируется в потерю позиций на стартовой решётке следующего этапа — Гран-при Бахрейна в Малайзии.
Норрис считает, что за такие манёвры Колапинто вовсе должен быть дисквалифицирован.
Общий зачёт и Кубок конструкторов
В общем зачёте преимущество Антонелли над Расселлом сократилось до 66 очков, а следом за пилотами «Мерседеса» по-прежнему идут Хэмилтон, Норрис и Леклер.
Единственное изменение в таблице — Эстебан Окон опередил Карлоса Сайнса и Алекса Албона и поднялся на 16-ю строчку.
Общий зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 302 очка.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 236.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 199.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 186.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 179.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 163.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 120.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 86.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 59.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 37.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.
13. Оливер Берман («Хаас») — 20.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 7.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.
17. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.
18. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 3.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов «Мерседес» увеличил отрыв от «Феррари» до 160 баллов, а сама «Скудерия» отыграла у «Макларена» 20 очков и опережает Уокинг на 72. Идущий четвёртым «Ред Булл» отстаёт от «Макларена» на 43 балла.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 538 очков.
2. «Феррари» — 378.
3. «Макларен» — 306.
4. «Ред Булл» — 263.
5. «Рейсинг Буллз» — 83.
6. «Альпин» — 68.
7. «Хаас» — 27.
8. «Ауди» — 17.
9. «Уильямс» — 12.
10. «Астон Мартин» — 3.
11. «Кадиллак» — 0.
Комментарии призёров
Джордж Расселл: «Здорово вернуться на вершину подиума. Хочу поблагодарить команду за то, что продолжала верить в меня даже в трудные времена и помогла мне их преодолеть. Я горжусь тем, как провёл этот уикенд. В первой половине гонки всё шло довольно гладко, у нас был отрыв. На рестарте после автомобиля безопасности, когда Ферстаппен оказался позади меня, я думал, что и дальше будет легко, но он невероятно пилотировал в концовке гонки. На последнем круге появились жёлтые флаги, я отпустил газ, а когда вновь нажал на педаль, турбина не работала. У меня не было мощности, Макс почти догнал меня на самой финишной линии. Было бы очень обидно так потерять гонку. После летнего перерыва я получил больше опыта в работе с иным стилем пилотирования, чувствую, что с каждой гонкой становлюсь всё сильнее. Я вновь начинаю чувствовать себя уверенно, и это по-настоящему здорово. Какой план в борьбе за титул? Выиграть все оставшиеся гонки! Мой напарник проводит потрясающий сезон, он практически безупречен. Я сосредоточусь на себе, и если смогу выступать на таком же уровне в следующих гонках, буду доволен независимо от того, чем закончится сезон. У меня был очень трудный период, но теперь есть ощущение, что они позади».
Макс Ферстаппен: «У нас была хорошая гонка. Первый отрезок на «медиуме» получился трудным, но мы всё равно пробились на третье место. Затем удалось хорошо рестартовать, поднялись на второе и держались в секунде от лидера. На последнем круге, когда появились жёлтые флаги, Джордж по-моему потерял наддув на выходе из поворота, поэтому мне удалось его нагнать. На финишной черте был очень близок, но всё же недостаточно».
Исак Хаджар: «Это были длинные шесть недель, но, думаю, я вернулся в правильный момент. Это первый подиум, который я завоевал за счёт чистого темпа, и очень доволен результатом. Я чувствовал себя уверенно, по ходу уикенда мы шаг за шагом прогрессировали. На этой трассе легко можно оказаться в стене, и мне это явно не нужно было — подоровало бы уверенность. Я очень доволен, хотя всё ещё чувствую онемение в руке. С нетерпением жду дальнейших гонок — нас ждёт плотное расписание, и не могу дождаться поездки на «Сепанг»».
Восьмая победа Расселла в Ф-1
Расселл первым пересекает линию финиша, опережая Ферстаппена менее чем на 0,2 секунды и одерживает восьмую победу в Формуле-1! Хаджар занимает третье место — и это двойной подиум «Ред Булл».
Финиш Гран-при Азербайджана
Фото: Кадр из трансляции
Леклер финиширует четвёртым, Антонелли заканчивает гонку на пятой позиции, Хэмилтон замыкает топ-6, Линдблад буквально на финишной черте опережает Окона — в борьбе за седьмое место их разделили 0,03 секунды, девятое место занимает Берман, а на десятой строчке Хюлькенберг.
Гран-при Азербайджана (топ-10):
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 51 круг.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.2 сек.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +10.7.
4. Шарль Леклер («Феррари») +14.1.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +14.5.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.4.
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +31.2.
8. Эстебан Окон («Хаас») +31.2.
9. Оливер Берман («Хаас») +31.9.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +32.4.
Лидеры уходят на предпоследний круг — менее 0,7 секунды между Расселлом и Ферстаппеном!
Расселл и Ферстаппен
Фото: Кадр из трансляции
Линдблад опередил Бермана и поднялся на восьмое место! Арвид теперь на хвосте у Окона и сражается с ним за седьмое место. За контакт с Лоусоном Линдблада решили не наказывать.
И тут же Сайнс опережает Хюлькенберга и отбирает у него 10-е место.
49/51: 1 Расселл — 2 Ферстаппен — 3 Хаджар — 4 Леклер — 5 Антонелли — 6 Хэмилтон — 7 Окон — 8 Линдблад — 9 Берман — 10 Сайнс.
Антонелли опередил Хэмилтона и прорвался на пятое место. Теперь перед Кими Леклер, но до Шарля итальянцу более трёх секунд.
Тем временем Ферстаппен по-прежнему не отпускает Расселла — пару лидеров разделяют несколько десятых!
Расселл и Ферстаппен
Фото: Кадр из трансляции
43/51: 1 Расселл — 2 Ферстаппен — 3 Хаджар — 4 Леклер — 5 Антонелли — 6 Хэмилтон — 7 Окон — 8 Берман — 9 Линдблад — 10 Хюлькенберг.
Тем временем Ферстаппен не отпускает Расселла и пока дежится в секунде позади лидера. 10 кругов до финиша.
Ферстаппен преследует Расселла
Фото: Кадр из трансляции
Пиастри блокирует колёса перед первым поворотом и вылетает в зону безопасности! Копия ошибки Норриса. Оскар, занимавший на рестарте третье место, возвращается в гонку лишь 15-м!
Вылет Пиастри
Фото: x.com/f1
40/51: 1 Расселл — 2 Ферстаппен — 3 Хаджар — 4 Леклер — 5 Хэмилтон — 6 Антонелли — 7 Окон — 8 Берман — 9 Линдблад — 10 Хюлькенберг.
Автомобиль безопасности вернулся в боксы — и на этот раз рестарт прошёл спокойно. Расселл лидирует, за ним Ферстаппен, Пиастри и Хаджар. Топ-6 замыкают гонщики «Феррари», их прессингует Антонелли.
Расселл лидирует на рестарте
Фото: Кадр из трансляции
Автомобиль безопасности возвращается на трассу. Завал в итоге спровоцировал Колапинто — он заблокировал колёса на торможении в первый поворот и снёс Гасли с Норрисом. Все трое сходят с дистанции.
Два столкновения на рестарте
Фото: Кадр из трансляции
Кроме того, позади Линдблад подцепил и развернул Лоусона.
36/51: 1 Расселл — 2 Ферстаппен — 3 Пиастри — 4 Хаджар — 5 Леклер — 6 Хэмилтон — 7 Антонелли — 8 Окон — 9 Берман — 10 Линдблад.
Завал на рестарте
Автомобиль безопасности возвращается в боксы на 35-м круге: Расселл сохраняет лидерство, Ферстаппен опережает Пиастри и выходит на второе место, а в середине пелотона завал с участием гонщиков «Альпин» и Ландо Норриса!
Ферстаппен опережает Пиастри
Фото: Кадр из трансляции
Авария Алекса Албона
Алекс Албон разбивает машину! На трассу выезжает автомобиль безопасности. Первыми на пит-лейн ныряют Гасли и Антонелли, Норрис, Колапинто, Берман, Окон, Линдблад, Бортолето и Перес тоже в боксах.
Албон разбивает машину
Фото: Кадр из трансляции
Кругом позже до пит-лейна добираются и все остальные: Расселл, Пиастри, Ферстаппен, Хаджар, Леклер и Хэмилтон.
В итоге позиции в топ-10 остались неизменны, но пилоты поменяли шины. Расселл и Ферстаппен теперь на «софте», а Пиастри, Хаджар и гонщики «Феррари» — на «медиуме». Ну, и Расселл лишился своего 10-секундного преимущества.
32/51: 1 Расселл — 2 Пиастри — 3 Ферстаппен — 4 Хаджар — 5 Леклер — 6 Хэмилтон — 7 Гасли — 8 Антонелли — 9 Норрис — 10 Колапинто.
Норрис блокирует колёса перед первым поворотом, выезжает в зону вылета и теряет на этом десять секунд, а также две позиции! Гасли поднимается на седьмое место, Антонелли — на восьмое.
Вылет Ландо Норриса
Фото: x.com/f1
31/51: 1 Расселл — 2 Пиастри — 3 Ферстаппен — 4 Хаджар — 5 Леклер — 6 Хэмилтон — 7 Гасли — 8 Антонелли — 9 Норрис — 10 Колапинто.
Тем временем уже более половины гонки позади — до финиша 23 круга. Расселл уже на десять с лишним секунд опережает Пиастри, Ферстаппена и Хаджара, который получил право обогнать Макса, «но чисто». И пока француз не смог провести такую атаку. Ждём пит-стопов.
Пиастри, Ферстаппен и Хаджар
Фото: Кадр из трансляции
Антонелли опережает Колапинто и поднимается на девятое место. Теперь перед Кими Пьер Гасли, но итальянец отстаёт от француза на семь секунд.
Антонелли обгоняет Колапинто
Фото: Кадр из трансляции
23/51: 1 Расселл — 2 Пиастри — 3 Ферстаппен — 4 Хаджар — 5 Леклер — 6 Хэмилтон — 7 Норрис — 8 Гасли — 9 Антонелли — 10 Колапинто.
Ферстаппен начинает отставать от Пиастри — Макс жалуется на шины, притом, что у него «медиум». Нидерландца догнал Хаджар, и Ферстаппен явно сдерживает Исака.
Пиастри, Ферстаппен и Хаджар
Фото: Кадр из трансляции
Тем временем отрыв Расселла от этой группы достиг уже 8,5 секунды. 20 кругов позади.
Хэмилтон на главной прямой опережает Норриса, после того как Ландо ошибся в шестом повороте и позволил «Феррари» приблизиться. Льюис поднимается на шестую позицию, он в 4,4 секунды позади Леклера. Позади Антонелли прошёл Бермана и пробился в топ-10.
Норрис пропускает Хэмилтона
Фото: Кадр из трансляции
17/51: 1 Расселл — 2 Пиастри — 3 Ферстаппен — 4 Хаджар — 5 Леклер — 6 Хэмилтон — 7 Норрис — 8 Гасли — 9 Колапинто — 10 Антонелли.
13-й круг гонки — Антонелли проходит Албона и Лоусона и поднимается на 11-е место. Кими теперь в 3,6 секунды позади Бермана, замыкающего топ-10.
Тем временем Пиастри, Ферстаппен и Хаджар отстали от Расселла почти на семь секунд.
Расселл уверенно возглавляет пелотон
Фото: Кадр из трансляции
14/51: 1 Расселл — 2 Пиастри — 3 Ферстаппен — 4 Хаджар — 5 Леклер — 6 Норрис — 7 Хэмилтон — 8 Гасли — 9 Колапинто — 10 Берман.
Стролл останавливается на обочине 15-го поворота. Машина в безопасном месте, так что обошлось лишь локальными жёлтыми флагами. Первый сход в сегодняшней гонке.
Пиастри, Ферстаппен и Хаджар
Фото: Кадр из трансляции
Тем временем Расселл к десятому кругу уехал от Пиастри, Ферстаппена и Хаджара на пять секунд, а Леклер уступает этой группе более трёх. Антонелли опередил Линдблада и Окона — Кими прорывался на 13-е место, теперь перед ним Албон.
Пилоты «Ред Булл» меняются местами
Хаджар без борьбы пропускает Ферстаппена на третье место. Макс теперь позади Норриса, который за первые семь кругов отстал от Расселла на 3,3 секунды.
Хаджар пропускает Ферстаппена
Фото: Кадр из трансляции
07/51: 1 Расселл — 2 Пиастри — 3 Ферстаппен — 4 Хаджар — 5 Леклер — 6 Норрис — 7 Хэмилтон — 8 Гасли — 9 Колапинто — 10 Берман.
Хаджар проходит Леклера и прорывается на третье место, а вскоре «Феррари» опережает и Ферстаппен! Антонелли прошёл Хюлькенберга и Сайнса, Кими 15-й.
Хаджар, Леклер и Ферстаппен
Фото: Кадр из трансляции
04/51: 1 Расселл — 2 Пиастри — 3 Хаджар — 4 Ферстаппен — 5 Леклер — 6 Норрис — 7 Хэмилтон — 8 Гасли — 9 Колапинто — 10 Лоусон.
Хаджар опережает на стартовой прямой Норриса, а вскоре Ландо пропускает и Ферстаппена. Макс теперь на пятом месте.
Норрис пропускает Хаджара
Фото: Кадр из трансляции
Ферстаппен опережает Хэмилтона и поднимается на шестое место. Уже две позиции отыграл Макс.
Хэмилтон пропускает Ферстаппена
Фото: Кадр из трансляции
Старт Гран-при Азербайджана
Стартовал Гран-при Азербайджана! Расселл устоял в лидерах, а на второе место по внешней траектории первого поворота прорывается Пиастри.
Старт Гран-при Азербайджана
Фото: Кадр из трансляции
Леклер теперь третий, за ним Норрис, Хаджар, Хэмилтон, Ферстаппен и пара «Альпин». Хюлькенберг отыграл сразу три позиции и вышел на 15-е место, а Антонелли откатился на 17-ю строчку.
01/51: 1 Расселл — 2 Пиастри — 3 Леклер — 4 Норрис — 5 Хаджар — 6 Хэмилтон — 7 Ферстаппен — 8 Гасли — 9 Колапинто — 10 Лоусон.
Пилоты выбрали на предстоящую гонку разные стратегии. Многие пилоты, включая стартующего с поула Расселла, выбрали на первый отрезок «медиум», а вот Леклер, Пиастри и Хаджар, стоящие сразу позади Джорджа, решили начать гонку на «софте». Кроме того, мягкие шины выбрали Хэмилтон, Берман, Лоусон, Албон, Окон, Алонсо и Стролл.
Пелотон отправляется на прогревочный круг.
На стартовой прямой уличной трассе в Баку отзвучал гимн Азербайджана — предстартовые церемонии позади, практически всё готово к началу заезда.
Кубок победителю Гран-при Азербайджана
Фото: Кадр из трансляции
Подробно следить за гонкой мы будем в нашей онлайн-трансляции, а здесь сосредоточимся лишь на ключевых моментах заезда.
В «Пирелли» считают оптимальной базовой стратегией один пит-стоп. Впрочем, многое будет зависеть от того, появится ли автомобиль безопасности, и если да, то когда.
Оптимальные стратегии
Фото: Pirelli
Стартовая решётка
Час до старта Гран-при Азербайджана — ФИА публикует окончательную стартовую решётку гонки. С поула после блестящего круга накануне стартует Джордж Расселл, а первый ряд с ним разделит Шарль Леклер.
На второй линии располагаются Оскар Пиастри и Исак Хаджар, а следом за ними два британских чемпиона мира — Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон. Седьмым стартует Пьер Гасли, а Макс Ферстаппен на фоне проблем с силовой установкой начнёт заезд лишь с восьмой позиции.
Впрочем, главная интрига — сможет ли прорваться лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли. Итальянец допустил грубую ошибку в начале первого сегмента квалификации и стартует сегодня лишь 16-м.
Стартовая решётка Гран-при Азербайджана
Фото: FIA
Решение по поводу этапов в Катаре и Абу-Даби в Формуле-1 рассчитывают принять позднее — в октябре. Тем временем Макс Ферстаппен выступил против проведения этих этапов: «Думаю, нам не стоит туда ехать. Но это уже от меня не зависит». Тем временем до старта Гран-при Азербайджана остаётся менее двух с половиной часов.
Ф-2: Камара, возможно, уже стал чемпионом
Рафаэл Камара на вершине подиума
Фото: Кадр из трансляции
Рафаэл Камара по итогам этого заезда увеличивает свой отрыв от Николы Цолова до семи очков, Алекс Данн остаётся третьим с отставанием в 18 баллов. Следом располагаются Габриэле Мини, Дино Беганович и Ноэль Леон.
Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 207 очков.
2. Никола Цолов (Campos Racing) — 200.
3. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 189.
4. Габриэле Мини (MP Motorsport) — 163.
5. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) — 137.
6. Ноэль Леон (Campos Racing) — 133.
7. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) — 107.
8. Джошуа Дюрксен (Invicta Racing) — 90.
9. Куш Майни (ART Grand Prix) — 90.
10. Лауренс ван Хупен (Trident) — 90.
При этом мы не знаем, продолжится ли сезон Формулы-2. Оставшиеся этапы в Катаре и Абу-Даби с высокой долей вероятности будут отменены, таким образом, Камара, возможно, уже стал чемпионом сезона-2026.
Данн, несмотря на явные проблемы с шинами, первым пересекает линию финиша, однако из-за 5-секундного штрафа Алекс занимает лишь третье место. Победителем гонки становится Рафаэл Камара, Никола Цолов занимает вторую позицию.
Финиш гонки Формулы-2
Фото: Кадр из трансляции
Четвёртым финиширует Стенсхорне, пятую позицию под прессингом Бойи удерживает ван Хупен, Беганович заканчивает заезд седьмым, следом располагаются Леон, Мини и Билински.
Гонка Формулы-2 (топ-10):
1. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 29 кругов.
2. Никола Цолов (Campos Racing) +0.7 сек.
3. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +4.3.
4. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) +5.8.
5. Лауренс ван Хупен (Trident) +13.5.
6. Мари Бойя (Prema Racing) +13.8.
7. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) +15.5.
8. Ноэль Леон (Campos Racing) +17.2.
9. Габриэле Мини (MP Motorsport) +24.0.
10. Роман Билински (DAMS Lucas Oil) +24.4.
Цолов на стартовой прямой опережает Стенсхорне и прорывается на третье место. Идущему вторым Камаре Никола уступает 2,2 секунды, а лидирующему Данну — 3,7.
Стенсхорне пропускает Цолова
Фото: Кадр из трансляции
22/29: 1 Данн (штраф 5 сек) — 2 Камара — 3 Цолов — 4 Стенсхорне — 5 ван Хупен — 6 Леон — 7 Беганович — 8 Бойя — 9 Билински — 10 Мини.
Данн атакует изо всех сил, чтобы создать себе отрыв в пять секунд, но Камара держится прямо позади Алекса. Если бы гонка закончилась прямо сейчас, Данн из-за штрафа откатился бы на четвёртое место. Виртуальным лидером общего зачёта остаётся Камара.
Группа лидеров гонки
Фото: Кадр из трансляции
17/29: 1 Данн — 2 Камара — 3 Стенсхорне — 4 Цолов — 5 ван Хупен — 6 Леон — 7 Беганович — 8 Майни — 9 Бойя — 10 Монтойя.
Гёте останавливается в конце 13-го круга. Данн становится лидером гонки, за ним Камара, Стенсхорне и Цолов. Однако Данн получает пять секунд штрафа за пересечение белой линии при заезде в боксы!
Данн возглавляет пелотон
Фото: Кадр из трансляции
14/29: 1 Данн — 2 Камара — 3 Стенсхорне — 4 Цолов — 5 ван Хупен — 6 Леон — 7 Майни — 8 Беганович — 9 Монтойя — 10 Бойя.
Данн опережает на стартовой прямой Камару и становится виртуальным лидером гонки! Чуть позади Цолов опережает ван Хупена.
Камара пропускает Данна
Фото: Кадр из трансляции
12/29: 1 Гёте — 2 Данн — 3 Камара — 4 Стенсхорне — 5 Цолов — 6 ван Хупен — 7 Майни — 8 Леон — 9 Беганович — 10 Монтойя.
Кругом спустя Камара, ван Хупен и Цолов останавливаются в боксах под зелёным флагом. И поскольку чуть ранее судьи ненадолго включили режим виртуального автомобиля безопасности, Камара выезжает из боксов впереди Данна!
Лидирует Гёте, но он ещё не был на обязательном пит-стопе, далее идут Камара, Данн, Стенсхорне, ван Хупен и Цолов.
11/29: 1 Гёте — 2 Данн — 3 Камара — 4 Стенсхорне — 5 ван Хупен — 6 Цолов — 7 Майни — 8 Шилдс — 9 Леон — 10 Беганович.
После контакта со стеной в 15-м повороте Интрафувасак останавливается на обочине 16-го поворота, маршалы снова вывешивают жёлтые флаги, и на пит-лейн «ныряют» Стенсхорне, Леон, Бойя, Дюрксен, Мини, Херта, Фиттипальди и Вильягомес.
Сход Интрафувасака
Фото: Кадр из трансляции
Камара, ван Хупен и Цолов остаются на трассе и занимают три первые позиции. Стенсхорне выезжает прямо позади Данна, который лидирует в группе тех, кто уже побывал в боксах.
Ритомо Мията останавливается на трассе — локальные жёлтые флаги, и Данн тут же сворачивает на обязательный пит-стоп. С ним останаливаются Майни, Монтойя, Беганович и Билински. Стенсхорне, Камара, Цолов и Мини остаются на трассе.
Сход Ритомо Мияты
Фото: Кадр из трансляции
И ровно в тот момент, когда механики меняли колёса на машине Данна, судьи включают режим виртуального сейфти-кара. Данн возвращается на трассу 16-м, но его соперников ещё ждут обязательные пит-стопы.
На восьмом круге режим VSC снимается.
07/29: 1 Стенсхорне — 2 Камара — 3 Леон — 4 Бойя — 5 ван Хупен — 6 Интрафувасак — 7 Цолов — 8 Дюрксен — 9 Мини — 10 Гёте.
Сейфти-кар покидает трассу в конце второго круга — заезд продолжается в боевом режиме. Стенсхорне лидирует, Камара атакует Данна и промахивается в первом повороте, но сохраняет за собой третье место. Цолов тем временем поднимается на 11-е место, Мини уже 13-й.
Рестарт гонки
Фото: Кадр из трансляции
03/29: 1 Стенсхорне — 2 Данн — 3 Камара — 4 Леон — 5 Бойя — 6 ван Хупен — 7 Интрафувасак — 8 Майни — 9 Монтойя — 10 Беганович — 11 Цолов — 12 Дюрксен — 13 Мини.
Стартовала гонка Формулы-2. Стенсхорне сохранил лидерство, следом за ним Данн, Камара, Леон и Бойя. И сразу же выезжает автомобиль безопасности — на трассе стоит машина Джона Беннетта, его в первом повороте развернул один из гонщиков «Ван Амерсфорт Рейсинг».
Старт гонки Формулы-2
Фото: Кадр из трансляции
Цолов пропустил Бегановича и откатился на 12-е место, а Мини отыграл две позиции и идёт 14-м. Виртуально лидером чемпионата по итогам заезда остаётся Камара.
01/29: 1 Стенсхорне — 2 Данн — 3 Камара — 4 Леон — 5 Бойя — 6 Майни — 7 ван Хупен — 8 Интрафувасак — 9 Монтойя — 10 Беганович.
Гоночный день в Баку начинается с вероятного финала сезона Формулы-2. Официально этапы в Катаре и Абу-Даби не отменены, однако с высокой долей вероятности на фоне событий на Ближнем Востоке Формула-1 и Формула-2 не поедут на эти гонки. И в случае отмены этих заездов сегодняшняя гонка в Баку станет последней в сезоне Формулы-2. Таким образом, будем исходить из того, что сегодня почти наверняка решится судьба чемпионства.
Группу лидеров составляют четверо пилотов. В общем зачёте лидирует Рафаэл Камара, Никола Цолов идёт вторым, уступая одно очко, идущий третьим Алекс Данн проигрывает бразильцу восемь баллов, а Габриэле Мини на четвёртой строчке отстаёт на 21 очко.
С поул-позиции заезд начнёт Мартиниус Стенсхорне, Данн и Камара стартуют со второй и третьей позиции соответственно, Цолов находится на 11-м месте стартовой решётки, а Мини — на 16-м.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
Начало прогревочного круга в 10:00 по московскому времени.