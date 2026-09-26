Завал на рестарте, вылеты «Макларенов» и дуэль на финише. Каким был ГП Азербайджана

Комментарии призёров

Джордж Расселл: «Здорово вернуться на вершину подиума. Хочу поблагодарить команду за то, что продолжала верить в меня даже в трудные времена и помогла мне их преодолеть. Я горжусь тем, как провёл этот уикенд. В первой половине гонки всё шло довольно гладко, у нас был отрыв. На рестарте после автомобиля безопасности, когда Ферстаппен оказался позади меня, я думал, что и дальше будет легко, но он невероятно пилотировал в концовке гонки. На последнем круге появились жёлтые флаги, я отпустил газ, а когда вновь нажал на педаль, турбина не работала. У меня не было мощности, Макс почти догнал меня на самой финишной линии. Было бы очень обидно так потерять гонку. После летнего перерыва я получил больше опыта в работе с иным стилем пилотирования, чувствую, что с каждой гонкой становлюсь всё сильнее. Я вновь начинаю чувствовать себя уверенно, и это по-настоящему здорово. Какой план в борьбе за титул? Выиграть все оставшиеся гонки! Мой напарник проводит потрясающий сезон, он практически безупречен. Я сосредоточусь на себе, и если смогу выступать на таком же уровне в следующих гонках, буду доволен независимо от того, чем закончится сезон. У меня был очень трудный период, но теперь есть ощущение, что они позади».

Макс Ферстаппен: «У нас была хорошая гонка. Первый отрезок на «медиуме» получился трудным, но мы всё равно пробились на третье место. Затем удалось хорошо рестартовать, поднялись на второе и держались в секунде от лидера. На последнем круге, когда появились жёлтые флаги, Джордж по-моему потерял наддув на выходе из поворота, поэтому мне удалось его нагнать. На финишной черте был очень близок, но всё же недостаточно».

Исак Хаджар: «Это были длинные шесть недель, но, думаю, я вернулся в правильный момент. Это первый подиум, который я завоевал за счёт чистого темпа, и очень доволен результатом. Я чувствовал себя уверенно, по ходу уикенда мы шаг за шагом прогрессировали. На этой трассе легко можно оказаться в стене, и мне это явно не нужно было — подоровало бы уверенность. Я очень доволен, хотя всё ещё чувствую онемение в руке. С нетерпением жду дальнейших гонок — нас ждёт плотное расписание, и не могу дождаться поездки на «Сепанг»».