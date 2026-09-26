Нужно ли дисквалифицировать устроившего боулинг в Ф-1? Итоги Гран-при Азербайджана

Исак Хаджар блеснул после возвращения, а Расселл напомнил, почему его называли топ-пилотом.

Первая половина Гран-при Азербайджана вышла скучноватой, однако выезд автомобиля безопасности после аварии Алекса Албона превратил гонку в настоящий боевик. Две аварии на рестарте, постоянная борьба в пелотоне и непрерывная дуэль Расселла с Ферстаппеном на последних 13 кругах — этот заезд точно запомнится.

Попробуем подвести итоги 15-го этапа Формулы-1 сезона-2026.