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Авария Колапинто в Баку: Норрис призвал отстранить Франко, его травят аргентинские болельщики

Война Аргентины и Англии в Ф-1: чемпион рассердил фанатов после мощнейшей аварии в Баку
Дмитрий Захарченко
Война Аргентины и Англии в Ф-1
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Подключился даже аргентинский министр иностранных дел.

Самым ярким событием прошедшего в субботу Гран-при Азербайджана стал завал на первом рестарте — Франко Колапинто опоздал с торможением, заблокировал колёса и выбил из пелотона своего напарника Пьера Гасли и действующего чемпиона мира Ландо Норриса.

Норрис после финиша был явно расстроен и в телеинтервью раскритиковал Колапинто. А теперь в Аргентине критикуют уже самого Ландо.

Да, аргентинские болельщики делают так постоянно,