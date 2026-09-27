Война Аргентины и Англии в Ф-1: чемпион рассердил фанатов после мощнейшей аварии в Баку
Подключился даже аргентинский министр иностранных дел.
Самым ярким событием прошедшего в субботу Гран-при Азербайджана стал завал на первом рестарте — Франко Колапинто опоздал с торможением, заблокировал колёса и выбил из пелотона своего напарника Пьера Гасли и действующего чемпиона мира Ландо Норриса.
Норрис после финиша был явно расстроен и в телеинтервью раскритиковал Колапинто. А теперь в Аргентине критикуют уже самого Ландо.
Да, аргентинские болельщики делают так постоянно,