В Формуле-1 пройдёт Гран-при Бахрейна… в Малайзии. Как, зачем и чего ждать?

В предстоящие выходные пилотов Формулы-1 ждёт 16-й этап сезона-2026, и он будет называться Гран-при Бахрейна в Малайзии. Причём пройдут заезды на трассе, которая уже почти 10 лет не принимала «Больших призов». Рассказываем, как так получилось и чего ждать от этого уикенда.

Бахрейнский Куала-Лумпур

На фоне военного конфликта на Ближнем Востоке промоутерам Формулы-1 пришлось перекроить календарь: этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые должны были пройти в апреле, отменены, а теперь под угрозой гонки в Катаре и Абу-Даби, запланированные на концовку сезона. Каждый отменённый этап — это финансовые потери для Формулы-1, и организаторы чемпионата делают всё, чтобы сохранить максимальное число Гран-при.

Гран-при Саудовской Аравии в этом году точно проводить не будут, а вот промоутеры этапа в Бахрейне хотят сохранить свою гонку. В итоге вместе с организаторами Формулы-1 и властями Малайзии удалось согласовать такой необычный формат: расходы на организацию заезда берут на себя бахрейнские промоутеры, при этом пройдёт гонка на автодроме «Сепанг» в Куала-Лумпуре. От этого и такое необычное название — Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Это, отметим, не уникальный случай — в истории Формулы-1 и ранее бывало, когда гонка проходила не в той стране, которая указана в названии Гран-при. Самый последний и известный пример — Гран-при Сан-Марино, который много лет проходил в Имоле, городе итальянской провинции Болонья. Также можно вспомнить Гран-при Люксембурга на немецком «Нюрбургринге» и Гран-при Швейцарии на французской трассе «Дижон-Пренуа». Правда, в тех случаях название Гран-при носило скорее коммерческий характер, а в нынешней ситуации промоутеры были вынуждены пойти на такой шаг.

Гран-при Малайзии 2017 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что за «Сепанг» такой

Куала-Лумпур появился в календаре Формулы-1 в 1999 году, и первый Гран-при Малайзии завершился грандиозным скандалом: после финиша «Феррари» Эдди Ирвайна и Михаэля Шумахера, занявших первые два места, признали не соответствующими регламенту. Это была предпоследняя гонка чемпионата, и двойная дисквалификация «Феррари» досрочно гарантировала Мике Хаккинену титул. Такого исхода чемпионата не хотел никто, и в итоге Ирвайна и Шумахера вернули в протоколы.

И это было только начало — на «Сепанге» прошло немало значимых и исторических гонок. Например, в 2003-м Кими Райкконен одержал здесь первую в карьере победу, в 2013-м именно здесь прогремел скандал «Мульти-21», когда Себастьян Феттель вопреки приказу команды отобрал первое место у Марка Уэббера, а в 2016-м на этой трассе взорвался двигатель на машине Льюиса Хэмилтона, что во многом предопределило чемпионский титул Нико Росберга.

Сама по себе трасса стала одним из первых больших проектов Германа Тильке, который позднее создаст множество современных автодромов, включая тот, что должен был принять Гран-при Бахрейна в начале года. Конфигурация представляет собой целую серию скоростных связок со сложной пилотажной улиткой в начале круга и двумя длинными прямыми, соединёнными между собой финальной шпилькой. Кроме того, здесь довольно абразивный асфальт, так что пилотам придётся постараться, чтобы сберечь шины. В этот раз вряд ли получится отделаться одним пит-стопом.

Больше половины пилотов не знает трассу

В последний раз гонки Формулы-1 проходили в Малайзии в 2017 году — победу тогда одержал Макс Ферстаппен, опередивший Льюиса Хэмилтона на 12 секунд. Для Макса это была вторая в карьере победа — и первая после Гран-при Испании 2016-го, когда нидерландец сенсационно выиграл первый же свой заезд в составе «Ред Булл».

Из действующих пилотов в том Гран-при Малайзии участвовали лишь 10 человек. Помимо Ферстаппена и Хэмилтона, это были Валттери Боттас и Серхио Перес, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, а также Пьер Гасли, Эстебан Окон, Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс. У остальных 12 гонщиков сезона-2026 опыта выступлений на «Сепанге» нет.

Таким образом, познакомиться с автодромом предстоит главным претендентам на титул — Андреа Кими Антонелли и Джорджу Расселлу, действующему чемпиону Ландо Норрису, а также Шарлю Леклеру (но монегаск пилотировал здесь в рамках свободных заездов) и Алексу Албону, которые уже много лет выступают в Формуле-1. И, разумеется, всем остальным, кто дебютировал в «Больших призах» в последние годы. В общем, расстановка сил совершенно не понятна, но наверняка будет очень интересно.