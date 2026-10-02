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Обзор фильма Битва моторов, о чём фильм с Иваном Янковским и Юрой Борисовым, рецензия

Наш ответ «Мерседесу». Стоит ли идти на «Битву моторов»?
Рустам Имамов
Стоит ли идти на «Битву моторов»?
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Российский автоспортивный блокбастер приятно удивляет.

Уже на следующей неделе стартует официальный прокат первого большого российского кино об автоспорте – «Битва моторов». Первоначальный скепсис касательно проекта объясним: картины о спорте в нашем кинематографе поставили на поток, и далеко не все из них действительно стоят внимания.

И всё же проект Ильи Маланина и Петра Анурова выделяется. Это едва ли не первая в мире картина о заре автомобилизации, где спорт тесно переплетается с энергией эпохи. Другой вопрос – как именно кинокоманда смогла реализовать такую смелую идею.

Краткий ответ: идти в кино точно стоит, подробнее – в нашем обзоре с предпоказа для СМИ.

Постер фильма «Битва моторов» (2026)

Постер фильма «Битва моторов» (2026)

Фото: Пресс-служба «Киномакса»

«Форд против Феррари», «Большая гонка, «Гран Туризмо» и конечно же, «Ф-1» c Брэдом Питтом. Ярких кассовых проектов об автоспорте за последние годы было немало – вероятно, вопросом времени оставался момент, когда наши продюсеры захотят ответить Голливуду. И первое же яркое отличие – сеттинг. Первые вехи не то что автоспорта – в целом автомобилестроения – на больших экранах мы до этого не видели.

История, как автомобильный энтузиаст Андрей Нагель вместе с талантливым инженером Дмитрием Бондаревым довели свой «Руссо-Балт» до триумфа на Ралли Монако в 1912 году, выглядела крайне интригующе. Сразу скажем: не ждите точной исторической достоверности. Это игровое кино на широкую аудиторию, но главное, что дух эпохи был передан верно.

Подробнее о процессе съёмок фильма:
Как снимают «Битву моторов» — фильм о «Руссо-Балте» и гонках с Борисовым и Янковским
Фото
Как снимают «Битву моторов» — фильм о «Руссо-Балте» и гонках с Борисовым и Янковским

Команда проекта тщательно обсуждала различные детали с историками и специалистами в области автомобилей тех лет. С особой любовью российский конструктор Игорь Ермилин создавал реплики исторических авто. И хоть оригинальных чертежей со знаменитого рижского завода давно нет, автору «Маруси» удалось добиться максимально возможной точности.

Причём все машины на ходу, в фильме минимально используется CGI, режиссёр Маланин сознательно отказался от ИИ в любой форме. Так что большинство экшен-сцен выполнены в реальности, и смотрятся они от этого гораздо живее и насыщеннее, чем уже привык зритель в 2026 году. Отдельный совет: выбирайте кинотеатр с большим экраном, желательно формата IMAX. Гоночные сцены – это вообще лучшая часть фильма.

С кастом Маланин и Ануров явно угадали. Персонажи Юры Борисова и Ивана Янковского отлично прописаны, и наблюдать за их отношениями действительно интересно. Чувствуется динамика, развитие героя, где нужно, добавили и драмы.

Инженер Бондарев идеально ложится под типаж Борисова. Невозмутимый русский мужик, немного неотёсанный, местами – даже грубый, но в душе добрый, честный, открытый и невероятно талантливый. Сцены, где Юра пытается общаться с иностранцами, будто бы взяты напрямую из оскароносной «Аноры», но смотрятся отнюдь не чуждо. Наоборот, приятная отсылка к творчеству популярного актёра.

Янковский также здорово влился в образ Нагеля – неуверенного в себе, но неугомонного мечтателя. Без таких, как он, мы бы никогда не увидели в последствии ни ГАЗ, ни АвтоВАЗ.

Юра Борисов в роли инженера Бондарева

Юра Борисов в роли инженера Бондарева

Фото: Пресс-служба ТНТ

Это не первый опыт для Ивана съёмок в спортивном кино – вы наверняка помните Янковского по роли Анатолия Карпова в «Чемпионе мира». Только если, играя Карпова, Иван мог напрямую пообщаться с прототипом своего героя, то с ролью Нагеля пришлось добавить изрядную долю импровизации. Актёр признавался, что часто спорил с командой, и ему уступали – доверяя внутренним ощущениям Янковского.

Фильм идёт почти 2,5 часа, но не проседает ни на минуту – правда, в угоду динамике пришлось пожертвовать отдельными сюжетными историями, например, любовной линией Нагеля и его будущей супруги Лидии, которую играет актриса Паулина Андреева.

Иван Янковский в роли Андрея Нагеля

Иван Янковский в роли Андрея Нагеля

Фото: Пресс-служба ТНТ

С точки зрения построения сюжета фильм явно вдохновлялся работой Джеймса Мэнголда о противостоянии американского Ford и итальянского автоконцерна Ferrari. Даже ставка на двух харизматичных главных героев отсылает нас к фильму 2019 года, впрочем, что плохого в желании повторить успех номинанта на «Оскар»?

Причём местами работа Маланина и Анурова даже обходит предшественника, поскольку Ехезкель Лазаров отлично вжился в роль Густава Листа, русского промышленника немецкого происхождения, отчаянно желавшего привезти в Россию именно «Мерседес». Немного карикатурный немец, который не видит преград перед выгодой – именно таким и должен быть антагонист в спортивной драме. Нечестные приёмы, попытка рассорить главных героев – всё это необходимые испытания, через которые и раскрываются экранные воплощения Нагеля и Бондарева.

Ехезкель Лазаров отлично вжился в роль Густава Листа

Ехезкель Лазаров отлично вжился в роль Густава Листа

Фото: Пресс-служба ТНТ

При этом как истинный немец Лист умеет и с честью признавать поражение: монолог героя Лазарова перед Борисовым и Янковским после финиша в Монако смотрится как свежая попытка иностранца понять «загадочную русскую душу».

Важно также сказать и о контексте эпохи. 1912 год – закат беспечного довоенного мира, последние безмятежные дни Европы, когда можно было безо всяких проблем доехать от Петербурга до Монако через Германию. И всё же чувствовалось нарастающее напряжение.

Главные герои мчат где-то в Европе

Главные герои мчат где-то в Европе

Фото: Пресс-служба ТНТ

В фильме в меру присутствует и политика, спорт перекликается с личными взаимоотношениями царских домов, а одной из важнейших сцен стала неожиданная встреча экипажа «Руссо-Балта» с маневрирующей немецкой армией. Диалог Нагеля с Бондаревым выглядел даже зловеще пророческим. Недаром ключевым антагонистом в фильме стал немецкий «Мерседес», а спортивная драма не раз перекликалась с нарастающей политической конфронтацией стран Антанты и Тройственного союза.

Если вы сомневались, смело идите в кино. В этом фильме каждый найдёт что-то своё: любители автоспорта и автомобилей в целом – с трепетом воссозданные экипажи начала XX века, любители ярких спецэффектов голливудского стандарта – шоу, а фанаты Янковского и Борисова – любимых актёров в новых ярких ролях.

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