Первый поул «Ред Булл» в сезоне! Пока Ферстаппен блистал, «Мерседес» провалился

Кими допустил ошибку и лишил себя одной попытки в Q3, а Джордж показал только восьмое время.

Формула-1 вернулась на малайзийскую трассу «Сепанг», которая в последний раз принимала Гран-при в далёком 2017 году и половине современного пелотона была знакома лишь по рассказам коллег. Этот уикенд был организован в последний момент — в качестве замены отменённой ранее гонки на «Сахире» — и получил необычное название: Гран-при Бахрейна в Малайзии. И скользкое и абразивное покрытие трассы вкупе с 30-градусной жарой стали настоящим вызовом для пилотов.

Q1. «Ауди» выбивает «Ауди»

Первый сегмент квалификации ознаменовался сражением двух пилотов «Ауди» за выход во второй сегмент. Нико Хюлькенберг в финальной попытке допустил помарку в предпоследнем повороте и показал 16-е время. Шедший позади него Габриэл Бортолето проехал круг на 0,8 секунды быстрее и выбил партнёра по команде в зону вылета.

Хюлькенберг в итоге занял 17-ю позицию, опередив пару пилотов «Хааса»: Оливер Берман расположился на 18-й строчке, Эстебан Окон, проигравший напарнику четверть секунды, — на 19-й. Неудачно провёл сессию Алекс Албон — в решающей попытке тайский гонщик заблокировал колёса в 14-м повороте и остался лишь на 20-й позиции. Замкнули протоколы «Кадиллаки»: Валттери Боттас стал 21-м, а Серхио Перес уступил финну более 0,3 секунды и занял последнее место. Зато впервые в сезоне во второй сегмент прошли оба пилота «Астон Мартин».

Лучшее время в Q1 показал Макс Ферстаппен, а на второй и третьей позициях этот раунд завершили Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Причём оба гонщика «Феррари» в этой части сессии использовали «медиум». Четвёртое и пятое время показали Оскар Пиастри и Исак Хаджар, тогда как лучший представитель «Мерседеса» — Андреа Кими Антонелли — был только шестым.

Q2. Два «Рейсинг Буллз» на одного Бортолето

В начале второго сегмента проблемы возникли у Антонелли — итальянец широковато выехал в шестом повороте и был лишён времени первой попытки. Кими тут же взял новый комплект шин и снова отправился на трассу. В этот раз лидер чемпионата был куда аккуратнее и проехал круг чуть медленнее, но этого всё равно хватило, чтобы попасть в топ-10.

Тем временем в сражении за финальную путёвку в финал главную роль вновь сыграл Габриэл Бортолето. Первыми на последние попытки отправились пилоты «Рейсинг Буллз», и Линдблад, который из-за штрафа за замену двигателя в любом случае будет стартовать из конца пелотона, помог слипстримом Лоусону. Однако этого новозеландцу всё равно не хватило — Бортолето проехал круг на 0,2 секунды быстрее и отобрал у Лиама 10-ю строчку.

Лоусон в итоге остался на 11-й позиции, 12-м квалифицировался Алонсо, и это стало лучшим результатом «Астон Мартин» в этом сезоне, 13-е место занял Сайнс, а на 14-й строчке расположился Стролл. Колапинто, который из-за различных штрафов потеряет 15 позиций, и Линдблад зачётного времени в принципе не показали — им предстоит разделить последний ряд.

На первой же строчке вновь оказался Макс Ферстаппен, правда, даже тот осторожный круг Антонелли нидерландец превзошёл лишь на четверть секунды. Следом расположились Леклер, Пиастри, Хэмилтон и Норрис, а вот Расселл закончил Q2 лишь с восьмым временем.

Q3. «Мерседес» не дотянулся до «Ред Булл»

В финальном сегменте первым на трассу отправился Расселл, однако выжать максимума британцу не удалось — уже на первом секторе Джордж потерял более двух десятых. Быстрейшим в первых попытках стал Макс Ферстаппен, и нидерландец привёз Расселлу почти 0,8 секунды. Джордж же откатился на седьмую строчку, уступив Хаджару, а также пилотам «Феррари» и «Макларена».

Антонелли избрал альтернативную тактику — из-за заминки во втором сегменте у Кими остался лишь один свежий комплект «софта». Итальянец отправился на трассу в тот момент, когда остальные находились в боксах и готовились ко вторым попыткам. Но и лидер чемпионата не смог дотянуться до «Ред Булл» — на чистой трассе Антонелли показал третье время, уступив Ферстаппену почти 0,4 секунды.

На трассу тем временем вернулись остальные пилоты, и Ферстаппен снял ещё десятую секунды со своего времени — 1:35.250. Ближе всех к Максу подобрался Льюис Хэмилтон, однако даже британец проиграл 0,3 секунды. Хэмилтон показал второе время и в воскресной гонке будет стартовать вместе с Ферстаппеном с первого ряда.

Третье время в Q3 показал Исак Хаджар, но из-за штрафа в пять позиций французу предстоит стартовать восьмым. Третья же позиция на старте перейдёт к Антонелли. Второй ряд с Кими разделит Шарль Леклер, а с пятой и шестой позиции гонку начнут Норрис и Пиастри. Расселл даже во второй попытке не смог подняться выше восьмого места, однако за счёт штрафа Хаджара британец будет на решётке седьмым. Замкнули протоколы Гасли и Бортолето.

Гран-при Бахрейна в Малайзии стартует в воскресенье, 4 октября, в 10:00 мск.