Ливень сломал моторы Ф-1, а за «Ред Булл» не угнался даже Антонелли. Каким был ГП Бахрейна

Гран-при Бахрейна в Малайзии на трассе «Сепанг» начался с опозданием на полтора часа — перед стартом на трассу обрушился настоящий ливень. Осадки прекратились, но стартовать сразу пилотам не удалось: под дождём начали сбоить двигатели «Феррари», а Льюис Хэмилтон в какой-то момент даже остановился на трассе. Впрочем, в итоге обошлось и на старт вышли все пилоты, однако, на каких шинах начинать гонку на подсыхающей трассе, никто не знал: часть пилотов решила взять слики, другая часть — «промежуточную» резину. Правы оказались последние, но и те, кто ошиблись, получили шанс отыграться. По итогам очень насыщенной и непредсказуемой гонки победу — первую в сезоне — одержал Макс Ферстаппен, Андреа Кими Антонелли финишировал вторым и на фоне схода Джорджа Расселла ещё больше упрочил лидерство в чемпионате, а третьим к финишу пришёл Льюис Хэмилтон, который в начале гонки отстал от лидеров на минуту!
Главные события заезда Формулы-1 — в лайве «Чемпионата».
На этом наш рассказ о Гран-при Бахрейна в Малайзии завершён, а сезон Формулы-1 продолжится уже через неделю, когда на уличной трассе «Марина Бей» состоится Гран-при Сингапура (в Сингапуре).
Норрис избежал штрафа и отделался лишь предупреждением. Как пояснил судьям сам Ландо, в момент схода Расселла пелотон замедлился, а из-за низкого солнца вовремя заметить, что пилоты тормозят, было невозможно. В попытке избежать столкновения Норрис оказался на бордюре, из-за чего его собственное торможение оказалось не столь эффективным. В этот момент Ландо обогнал Пиастри, но судьи сочли, что это не был обгон, поскольку Норрис пытался избежать аварии, а Оскар практически сразу же его обогнал. Стюарды отметили, что Норрису следовало бы внимательнее следить за машинами впереди, и признали его виновным в хаотичном движении по трассе. Но поскольку до столкновения так и не дошло, судьи решили, что предупреждения будет достаточно.
А вот «Ауди» всё-таки получила штраф, но денежный. За небезопасный выезд Нико Хюлькенберга из боксов немцы оштрафованы на 30 тысяч евро, из которых 20 тысяч — условные и будут выплачены в случае повторения инцидента. Сам инцидент произошёл из-за того, что электронная система слишком рана дала Нико сигнал к началу движения — перед машиной ещё находился механик. Хюлькенберг, впрочем, успел среагировать и остановиться.
Судьи изучили эпизод, в котором Пиастри чуть не врезался в Албона на въезде на пит-лейн, и решили никого не наказывать. Теперь ждём вердикта по поводу Ландо Норриса. Он, напомним, вылетел с трассы во время действия автомобиля безопасности, в процессе обогнал некоторое количество машин и затем вернулся на трассу не вполне безопасным образом.
А мы пока не завершаем наш лайв — дождёмся решения судей по пилотам «Макларена». Оба могут получить штрафы за непредсказуемое поведение на трассе — будут разбирать эпизод с участием Пиастри на пит-лейне и вылет Норриса за автомобилем безопасности.
Общий зачёт и Кубок конструкторов
В общем зачёте преимущество Андреа Кими Антонелли над Джорджем Расселлом достигло 84 очков, при этом сам британец теперь лишь на 22 балла опережает Льюиса Хэмилтона. Тем временем на четвёртую позицию поднялся Шарль Леклер, который опередил Ландо Норриса, а Макс Ферстаппен сохраняет за собой шестую строчку.
Отметим также, что Фернандо Алонсо отыграл сразу две позиции — испанец опередил Карлоса Сайнса и Алекса Албона и вышел на 17-е место.
Общий зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 320 очков.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 236.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 214.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 191.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 188.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 188.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 128.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 96.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 65.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 38.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.
13. Оливер Берман («Хаас») — 20.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 7.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7.
18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.
19. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Мерседеса» девять очков, однако разрыв между двумя лидирующими командами по-прежнему огромный — 151 очко. Зато в борьбе за третье место «Макларен» и «Ред Булл» теперь разделяют лишь 18 баллов.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 556 очков.
2. «Феррари» — 405.
3. «Макларен» — 316.
4. «Ред Булл» — 298.
5. «Рейсинг Буллз» — 90.
6. «Альпин» — 68.
7. «Хаас» — 27.
8. «Ауди» — 17.
9. «Уильямс» — 12.
10. «Астон Мартин» — 7.
11. «Кадиллак» — 0.
Комментарии призёров
Макс Ферстаппен: «Очень приятно одержать победу, учитывая то, как начался год, мы добились большого прогресса. Я невероятно горжусь всей командой. Гонка получилась очень насыщенной. На первом прогревочном круге под дождём у меня пропала мощность, нужно было подождать, чтобы она вернулась. Стартовать на «промежуточных было верным решением, и после этого мы шаг за шагом вышли вперёд. С этого момента мы вели свою собственную гонку и удержали ситуацию под контролем, когда выехал автомобиль безопасности. То, что нам удалось выиграть гонку в первый год со своим собственным двигателем, это выдающееся достижение».
Андреа Кими Антонелли: «Поздравляю Макса с отличным уикендом. Второе место — это был максимум возможного для нас. Нам есть над чем поработать — в этот раз у нас возникло больше проблем, чем обычно, но я всё равно рад занять второе место. Это был потрясающий уикенд, я благодарю болельщиков и надеюсь в будущем мы вернёмся в Малайзию».
Льюис Хэмилтон: «Мои поздравления Максу. Мы приняли очевидно неверное решение [стартовать на «сликах» — прим. ред.] в начале заезда. Я видел, как соперники уезжали, затем заметил на экране, что я отстаю уже на минуту. Думал, что гонка для на этом окончена. Но я продолжил бороться, парни отлично сработали с пит-стопами. Было много смен шин, много борьбы. Если честно, за все годы, что сюда приезжали, эта гонка была лучшей. И в первую очередь благодаря болельщикам. Так что большое всем спасибо».
Ферстаппен, Антонелли и Хэмилтон на подиуме
Победный финиш Макса Ферстаппена! Антонелли и Хэмилтон на подиуме!
Далее в десятке Леклер, Хаджар, Пиастри, Лоусон, Алонсо, Норрис (в последнем повороте не смог пройти Фернандо, лишь заблокировал шины) и Лоусон. Восьмое место для Фернандо!
Хаджар не удержал подиум
Финальный круг. Макс в 1.6 от Антонелли, тут всё спокойно. Леклер прошёл Хаджара за четвёртое место — увы для Исака.
Алонсо пока отбивается от Норриса за восьмое место! А вот Линдблад, кажется всё же вырывает десятую строчку у Хюлькенберга.
53-й круг. Хэмилтон выходит на подиумную позицию, легко обходя на стартовой прямой Хаджара! Норрис обошёл Хюлькенбера за девятое, там всё очень плотно…
Рестарт в конце 51-го круга из 55. Ферстаппен уверенно сохраняет лидерство, Пиастри обходит Лоусона за шестое место, Норрис прошёл Линдблада за десятое!
Макс моментально уехал от Антонелли, тут вроде без интриги.
Сход Расселла за машиной безопасности!
Когда мы продолжали ожидать рестарта, на обочине остановился «Мерседес» Джорджа Расселла! Кажется, это конец его погони за титулом… 50-й круг из 55.
А ещё в гравий внезапно вылетел Норрис, но он по идее должен вернуть свою позицию в очковой зоне. Хотя тут вопрос по правилам… Ландо остаётся только 11-м — повторы показали, что впереди Ландо машины замедлились, и британцу пришлось отворачивать, чтобы не врезаться в Пиастри!
Сейфти-кар на трассе!
И у нас реальный сейфти-кар на трассе! Не могут убрать Албона, застряла его коробка передач! И вот теперь уже всем оставшимся надо менять шины. Едут на пит-лейн Пиастри и Норрис, ждём наверняка Алонсо с Хюлькенбергом.
Ферстаппен, Антонелли, Расселл, Хаджар, Хэмилтон, Леклер, Пиастри, Норрис, Лоусон, Алонсо, Хюлькенберг. Фернандо и Халк тоже на пит-стопах. На рестарте у всех в топ-11 «софт», кроме Пиастри на «медиуме».
Увы, без интриги: круг спустя под длинным VSC в боксы едут и два «Мерседеса». Не попытался Антонелли на старых шинах не подпустить Ферстаппена, хотя был отрыв в восемь секунд.
Ферстаппен — 13.6 — Антонелли — 7.0 — Расселл — 17.8 — Хаджар — 1.1 — Пиастри (старый «хард») — 2.1 — Хэмилтон — 7.1 — Норрис (старый «софт») — 8.5 — Лоусон — 2.9 — Леклер — 11.3 — Алонсо — 0.8 — Хюлькенберг.
VSC из-за поломки Албона
Виртуальный сейфти-кар на 43-м круге — на обочине встал с поломанной коробкой передач Алекс Албон. По идее должны быстро его убрать, но посмотрим, поедет ли кто в боксы… Ферстаппен едет менять шины — у него был запас в 14 секунд. Макс выезжает вторым позади Антонелли — между ними 4 секунды.
В боксах также Хэмилтон — не получалось обогнать Хаджара. Едет на пит-стоп и Леклер, хотя вроде ни на что не претендовал… И вот теперь Шарль и Льюис позади Пиастри.
42-й круг. Алонсо в десятке! Фернандо даже со своей «Хондой» обходит Линдблада после долгой и красивой борьбы в стартовой «улитке»! Но есть и плохие новости: Арвида прошёл Хюлькенберг, так что за одним «дедушкой» погонится другой. Между тем Стролл прошёл Окона за 13-е место.
Впереди Хаджар пока держится впереди Хэмилтона, хотя там всё плотно.
39/56. Ух ты, двойной обгон от Хюлькенберга: потолкался со Строллом, вошёл во вкус и в том же повороте нырнул внутрь параллельно с Оконом — с 14-го места на 12-е. Впереди пара Линдблад-Алонсо, где Фернандо в трёх десятых от Арвида.
Впереди Хэмилтон в споре за четвёртое место в семи десятых от Хаджара.
Алонсо в шаге от очковой зоны
36/56. Ферстаппен и пилоты «Мерседеса», равно как и представители «Макларена», сменили шины — теперь все до финиша. Ферстаппен, Антонелли и Хаджар на «софте», Расселл и Хэмилтон на «медиуме».
Ферстаппен — 10.3 — Антонелли — 3.7 — Расселл — 10.6 — Хаджар — 1.2 — Хэмилтон (самое интересное сражение, но Льюис жалуется на шины) — 13.2 — Леклер — 7.2 — Пиастри (прошёл Лиама) — 0.5 — Лоусон — 5.4 — Норрис — 3.1 — Линдблад. За Арвидом плотно Окон, Алонсо, Стролл и Хюлькенберг. И Фернандо обходит Окона за 11-е!
33-й круг. Несмотря на некоторую угрозу дождя, пилоты меняют шины на комплекты до финиша. Ферстаппен и «Мерседес» на месте, далее временно оказались Пиастри и Норрис, потом одновременно сменившие резину Хаджар и Хэмилтон — между ними теперь всего 2.2.
29/56. Есть информация, что через несколько кругов может пойти дождь… Между тем Окон пропустил Пиастри с Леклером — видимо, скоро выпустит и Норриса на девятое место. Да, так и происходит. Но дальше будет запас в 4 секунды от пары Линдблад-Хюлькенберг.
Ферстаппен — 8.6 — Антонелли — 4.0 — Расселл — 7.7 — Хаджар — 7.7 — Хэмилтон.
Ошибка у Антонелли в последнем повороте. Еле-еле вписался, сбив тот самый колышек — напомним, что если проехать справа от него, то ты обязан ехать на пит-лейн. Итальянец попросил проверить переднее антикрыло.
От Ферстаппена Антонелли отстал на восемь секунд. Расселл уступает напарнику 1.9.
Линдблад выпал из десятки, пропустив Норриса.
25/56. Ферстаппен — 5.5 — Антонелли — 1.9 — Расселл — 6.8 — Хаджар — 11.5 — Хэмилтон (прошёл и Лоусона) — 3.0 — Лоусон — 0.9 — Окон — 2.4 — Пиастри (обходит Арвида).
Далее Линдблад, не сумевший контратаковать «Макларен», пропустил и Леклера на девятую строчку. Теперь Арвид замыкает топ-10 впереди довольно медленного Норриса и ставшего последним в этой группе Хюлькенбрерга.
Антонелли обошёл Расселла, Хэмилтон уже шестой
20-й круг. Хэмилтон быстро прошёл Пиастри с Линдбладом и на хвосте у Окона — и вот пока мы это пишем, Льюис уже шестой!
Арвид собрал за собой Пиастри, Халка, Норриса и Леклера — там всё очень плотно.
А между тем Антонелли догнал Расселла — есть обгон, второе место!
16/56. Ферстаппен — 1.9 — Расселл — 1.5 — Антонелли — 2.8 — Хаджар — 5.0 — Лоусон — 1.8 — Окон — 2.0 — Линдблад — 0.6 — Пиастри — 0.7 — Хэмилтон — 1.4 — Хюлькенберг — 1.1 — Норрис — 1.5 — Леклер.
Бортолето, пропустивший Пиастри, с девятого места уехал в боксы — то ли специально, то ли нет. При этом Габи угрожает штраф за то, что он развернул Сайнса на рестарте. Ну а Хэмилтон прошёл Халка за девятое место.
Впереди Ферстаппен потихоньку уезжает от Расселла. Интересная борьба за седьмое место, где Линдблад сдерживает пару Пиастри-Хэмилтон.
Антонелли сразу теряет лидерство и даже второе место
Рестарт! После сражения в «улитке» Антонелли пропускает Ферстаппена, а затем по внешней траектории итальянца обходит и Расселл! Провальное начало для Кими на 13-м круге.
Откатывается назад Сайнс — на 18-е место. Хюлькенберг прошёл Стролла и ворвался в десятку.
Сейфти-кар после вылета Боттаса
И на том же 9-м круге Боттас улетает в гравий! «Кадиллак» зарылся в песке, и у нас сейфти-кар — все лидеры переходят с промежуточных на слики.
Машина безопасности чуть-чуть спасает гонку «Феррари» — пропадает их огромное отставание в 80-90 секунд.
Итак: Антонелли (М), Ферстаппен (S), Расселл (M), Хаджар (S), Лоусон (H), Окон (S), Линдблад (H), Сайнс (S), Бортолето (S), Пиастри (S). Хэмилтон 15-й, Норрис 16-й, Леклер 17-й.
Ещё показали, как Пиастри чуть не врезался в Албона на въезде на пит-лейн. А на выезде гонку устроили Стролл и Албон — Лэнс не пустил «Уильямс» вперёд.
9-й круг. Ферстаппен догнал Антонелли, и после ошибки Кими в последнем повороте пилот «Мерседеса» еле отбился в первой «улитке»!
Антонелли — 0.5 — Ферстаппен — 2.3 — Расселл — 6.4 — Хаджар — 5.4 — Лоусон — 2.3 — Окон — 2.7 — Сайнс — 1.7 — Линдблад — 3.9 — Албон — 0.4 — Пиастри (не может пройти Алекса). Хюлькенберг, шедший 12-м, первым добровольно переходит на «софт» с промежуточных.
Что касается Халка, то показали повторы: на старте его пнул Шарль Леклер, сломавший себе переднее антикрыло. Стюарды не увидели повода для расследования.
6-й круг. Ферстаппен обходит Расселла после упорной борьбы с Джорджем! Всё-таки нидердандец объективно быстрее и сейчас рванёт за Антонелли.
Хаджар между тем обходит Лоусона и становится четвёртым.
Пока пилоты на сликах едут на 15 секунд медленнее, так что обладатели промежуточных спокойно получат время для пит-стопа.
Антонелли — 1.1 — Расселл — 1.0 — Ферстаппен — 5.1 — Лоусон — 0.7 — Хаджар — 2.9 — Сайнс — 0.6 — Окон — 1.1 — Албон — 0.6 — Линдблад — 4.6 — Пиастри (он перед стартом сменил шины на промежуточные).
Леклер перешёл обратно на промежуточные после какого-то инцидента и едет последним с отставанием в 75 секунд!
Старт — все на сликах провалились!
Старт! Бомбический старт от пилотов «Мерседеса» — Антонелли и Расселл уже впереди! Ферстаппен еле-еле отбил третье место у Лоусона. Далее Хаджар, Сайнс (!), Албон, Окон, Линдблад, Пиастри… Все, кто на сликах, пока откатились назад.
После двух кругов позади сейфи-кара будет старт с места! Ну, посмотрим… И на старт, и на работу шин на первых кругах. В некоторых местах прям мокровато… Но сохнет тоже быстро.
Часть лидеров стартует на сликах!
Хэмилтон и Леклер на «софте», Норрис и Пиастри на «медиуме»! Ферстаппен остался на промежуточных. В средней группе «софт» у Гасли, Бортолето, Бермана, Боттаса, Переса и Колапинто. И прогревочный круг пошёл.
Гаасли уже на прогревочном круге поскользил на обочину! К счастью для него, не разбил, хотя барьер был близко.
Следующая попытка рестарта в 11:33 мск! Надеемся, на сей раз прогревочный круг пройдёт адекватно.
Пока свежей информации о времени старта нет. Все сидят в боксах и улыбаются. Видимо, инженеры и представители ФИА пытаются срочно разобраться, что происходит с двигателями.
Ну а механики между тем восстанавливают стартовый порядок на пит-лейне, катая машины туда-сюда.
ФИА уточняет, что стартовая решётка останется прежней. Время следующего прогревочного круга пока не называется.
Известный журналист и инсайдер Томас Махер пишет, что на прогревочном круге проблемы возникли у всех обладателей силовых установок «Феррари», у одной «Ауди» и у одного обладателя мотора «Ред Булл».
В общем, прогревочный круг показал, что нынешние силовые установки просто не рассчитаны на дождевые условия: при такой низкой скорости ИИ моторов глючит, а сами двигатели не выдают необходимую мощность. Сложности возникли у «Феррари», но не только у неё. И вообще не исключено, что на самом деле до силовых установок не доходит некая необходимая информация со стороны ФИА.
В общем, порядок машин перепутан, ничего не понятно, все стоят в боксах без времени следующей попытки старта. А трасса при этом подсыхает.
Стартовая процедура отложена после проблем пилотов
Какое-то сумасшествие на прогревочном круге: то Хэмилтон не ехал, то Окон с одним из «Кадиллаков»… Пелотон растянулся по трассе, Ферстаппен чуть не обогнал всех на круг — и в итоге стартовая процедура оказалась отложена, все поехали на пит-лейн.
Хэмилтон замедлился и пропускает всех
Льюис Хэмилтон потерял скорость, не работает педаль газа на прогревочном круге!
Остальные едут за сейфти-каром — быть ли сейчас старту хотя бы позади машины безопасности?
Гонщики уже в машинах, прогревочный круг за машиной безопасности. Пока всё по плану, верим!
Прогревочный круг в 10:40 мск
Ого, в 10:40 мск ФИА уже планирует прогревочный круг, ну или хотя бы его попытку! Все пилоты пешком или на самокатах рванули к машинам, оставшимся на решётке.
Свежей информации о времени старта нет. Ситуация не меняется: на одних ракурсах оптимистично, на других так себе. Хотя недавно проскакивали сведения, что через пять минут интенсивность осадков должна упасть.
Дважды по трассе проехала машина безопасности. Первый раз дрифтила очень сильно, во втором случае было более пристойно.
Вообще ситуация с погодой такая, словно мы в Спа: на одних ракурсах ощущение, что дождь почти закончился, на других — вовсю льёт. На данный момент ФИА даже не сообщает, когда будет следующая информация.
Показывают, что на одном из участков трассы ливня особо нет и маршалы даже убирают воду с трассы. И тут же на другом ракурсе снова капает…
Пока что прогнозы не слишком радужные. «Интенсивность дождя не меняется последние 10 минут, и в ближайшие 5-10 минут улучшений не предвидится», — сообщает ФИА.
Джордж Расселл ожидает, что трасса быстро просохнет, когда дождь прекратится. Правда, пока что он всё ещё идёт…
«Из-за дождя многое может пойти не по плану. На улице всё ещё очень жарко, так что, как только дождь прекратится, мы быстро перейдем на слики. Будет интересно», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.
Старт отложен — бессрочно
В Куала-Лумпуре тропический ливень — сильнейший дождь обрушился на стартовую решётку. Дирекция гонки объявила о том, что старт отложен.
Стартовая решётка автодрома «Сепанг»
Фото: x.com/f1
На «Сепанге» очень абразивный асфальт, износ шин ожидается высокий, а потому в «Пирелли» ждут стратегий с двумя или даже тремя пит-стопами. Тем временем в Куала-Лумпуре пошёл дождь — и если пилотам придётся использовать дождевые шины, то правило о двух составах резины на гонку работать не будет.
Оптимальные стратегии
Фото: Pirelli
Финальная стартовая решётка
Час до старта Гран-при Бахрейна в Малайзии — ФИА публикует окончательную стартовую решётку гонки. С поул-позиции впервые в сезоне стартует Макс Ферстаппен, а первый ряд с нидерландцем разделит Льюис Хэмилтон.
Лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли начнёт заезд с третьей позиции, бок о бок с Шарлем Леклером. Следом за ними два «Макларена» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри, в то время как Джордж Расселл стартует лишь с седьмой позиции.
Стартовая решётка Гран-при Бахрейна в Малайзии
Фото: x.com/f1
Доброй ночи! В воскресенье на трассе «Сепанг» пройдёт гонка 16-го этапа Формулы-1 сезона-2026 — Гран-при Бахрейна. Старт запланирован на 10:00 мск, так что уже с утра можно ждать интересных новостей от команд и пилотов, а пока напомним предварительную стартовую решётку:
Предварительная стартовая решётка Гран-при Бахрейна
Фото: Социальные сети Формулы-1