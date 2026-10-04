Ливень сломал моторы Ф-1, а за «Ред Булл» не угнался даже Антонелли. Каким был ГП Бахрейна

Комментарии призёров

Макс Ферстаппен: «Очень приятно одержать победу, учитывая то, как начался год, мы добились большого прогресса. Я невероятно горжусь всей командой. Гонка получилась очень насыщенной. На первом прогревочном круге под дождём у меня пропала мощность, нужно было подождать, чтобы она вернулась. Стартовать на «промежуточных было верным решением, и после этого мы шаг за шагом вышли вперёд. С этого момента мы вели свою собственную гонку и удержали ситуацию под контролем, когда выехал автомобиль безопасности. То, что нам удалось выиграть гонку в первый год со своим собственным двигателем, это выдающееся достижение».

Андреа Кими Антонелли: «Поздравляю Макса с отличным уикендом. Второе место — это был максимум возможного для нас. Нам есть над чем поработать — в этот раз у нас возникло больше проблем, чем обычно, но я всё равно рад занять второе место. Это был потрясающий уикенд, я благодарю болельщиков и надеюсь в будущем мы вернёмся в Малайзию».

Льюис Хэмилтон: «Мои поздравления Максу. Мы приняли очевидно неверное решение [стартовать на «сликах» — прим. ред.] в начале заезда. Я видел, как соперники уезжали, затем заметил на экране, что я отстаю уже на минуту. Думал, что гонка для на этом окончена. Но я продолжил бороться, парни отлично сработали с пит-стопами. Было много смен шин, много борьбы. Если честно, за все годы, что сюда приезжали, эта гонка была лучшей. И в первую очередь благодаря болельщикам. Так что большое всем спасибо».